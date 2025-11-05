Teleshow

Darío Barassi celebró su cumpleaños rodeado de amor: los regalos y postales más íntimas del festejo de su familia

El conductor cumplió 42 años y compartió un poco de la intimidad del comienzo de su día acompañado de su esposa y sus dos hijas

Darío Barassi empezó su cumpleaños
Darío Barassi empezó su cumpleaños acompañado de sus dos hijas y de su esposa (Instagram)

Darío Barassi celebró un nuevo cumpleaños y eligió compartir, a través de sus redes sociales, algunos de los momentos más íntimos y entrañables de su festejo familiar. El actor y conductor mostró a sus seguidores cómo fue el comienzo de su día, en el que el cariño de su familia y el ambiente hogareño se hicieron protagonistas indiscutidos.

El primer regalo llegó en formato artesanal, revelando la creatividad y dedicación de sus hijas. Cuatro colgantes hechos a mano, con formas y colores vibrantes, reposaban sobre una superficie de mármol clara. Uno de ellos, en forma de triángulo amarillo con círculos negros, simulaba un trozo de queso. Otro, rojo y con forma de corazón, sumaba ternura al conjunto. Los dos restantes representaban una medialuna con relleno rojizo y un círculo blanco con detalles oscuros. Sobre la imagen, Barassi publicó la frase: “Mi primer regalo”. Este obsequio, sencillo y elaborado en familia, marcó el tono de una jornada dominada por los afectos y los pequeños gestos.

La celebración continuó en el corazón de la casa: la cocina. Allí, una fuente rectangular de vidrio sostenía la torta de cumpleaños, cubierta por una capa de crema marrón y decorada con caramelos de colores. Una cuchara metálica permanecía sobre el borde como testimonio del ambiente distendido y familiar. De fondo, platos infantiles con restos de comida y una taza estampada completaban la escena cotidiana. Barassi acompañó la imagen con la afirmación: “No hay mejor torta que la hecha por mis hijas”, enfatizando el valor del trabajo compartido y personalizado.

Darío Barassi compartió las muestras
Darío Barassi compartió las muestras de cariño de sus hijas en el día de su cumpleaños (Instagram)
Darío Barassi sopló las velitas
Darío Barassi sopló las velitas de la torta hecha por sus propias hijas (Instagram)

El ambiente familiar se reforzó aun más con otra postal: Barassi, vistiendo una remera verde, abrazó a sus dos hijas pequeñas en la cocina. Una de las niñas, con el cabello recogido y pijama claro, se inclinó para observar la torta decorada y la vela lista para el deseo. La otra, también en ropa de dormir, se mantuvo cerca de su padre, quien las envolvía a ambas con los brazos. El entorno demostraba la calidez del espacio: electrodomésticos blancos, muebles de madera clara y una atmósfera de celebración íntima.

Los gestos de cariño se repitieron a lo largo del festejo. En otra de las imágenes, Barassi sonrió al recibir un beso en cada mejilla, mientras ambas niñas se sentaron sobre sus piernas en la mesa de la cocina. La torta rectangular permaneció sobre un individual tejido. Vajilla y pequeños electrodomésticos sobre una mesada blanca completaron el encuadre. Esta secuencia de afecto, espontánea y alegre, reflejó el sentido principal de la celebración: el encuentro familiar.

La decoración del hogar también mereció atención especial en este cumpleaños. En la entrada de la vivienda, una puerta de madera clara se adornó con guirnaldas y carteles hechos a mano en cartulina blanca, azul y verde. Se leían frases como: “Feliz cumple papá”, “Papi” y un gran corazón rojo dibujado con marcador. Junto a la puerta, tres globos metálicos —dos en azul, uno con forma de estrella, y otro plateado— daban la nota festiva necesaria. La luz natural llenaba el ambiente, aportando frescura y vida a ese recibimiento matutino. Barassi resumió este entorno con la frase: “Que las amo che. Mucho a las 3”.

Darío Barassi se enterneció con
Darío Barassi se enterneció con la decoración con la que lo sorprendieron sus hijas el día de su cumpleaños (Instagram)
"Gracias mujeres de mi vida,
"Gracias mujeres de mi vida, con ustedes la vida es un cumpleaños diario", las palabras de Darío para su esposa y sus hijas en el día en que cumplió 42 años (Instagram)

El conductor resumió sus sentimientos en un mensaje de gratitud y amor hacia las mujeres de su vida: “Yo soy afortunado. Muy afortunado. ¿Motivos? Miles, el principal, ustedes 3. Las amo con locura. Mi morocha única y especial, mi Pipi reina musical de mi vida, y la fotógrafa, la mujer de mi vida, la que me mira y conoce como nadie. Qué bueno que es tenerlas cerca. Hoy arranqué mi cumple así y la verdad, es todo lo que necesitaba. Gracias mujeres de mi vida, con ustedes la vida es un cumpleaños diario. Te amo fuerte Lucía Goménz Centurión. Feliz cumple gordo”.

Este texto, publicado junto a las imágenes del festejo, condensó el espíritu de la jornada: un cumpleaños en el que los regalos hechos a mano, la torta preparada por sus hijas, la decoración personalizada y las muestras de amor resultaron, a la vez, protagonistas y testigos del valor que Barassi otorga a la familia en su vida cotidiana.

