Pampita opinó sobre el curioso hábito de Marcela Kloosterboer: “¿Alguien más hace eso?”

Pampita le contó a los participantes el inusual hábito de Marcela Kloosterboer que tiene desde la infancia (Los 8 Escalones – El Trece)

Las noches de Los 8 Escalones (El Trece) no solo se viven a puro nervio y conocimiento por el premio millonario: también se llenan de anécdotas insólitas y confesiones inesperadas de sus figuras más conocidas. En cada emisión, las historias y comentarios que surgen entre los participantes y el panel de jurados logran sorprender y divertir a la audiencia tanto como las preguntas del juego. Y en la última noche, la protagonista fue Pampita, quien sorprendió a todos al ventilar un curioso y poco conocido hábito de infancia de Marcela Kloosterboer y le dio el pie perfecto al resto del jurado para sumar risas.

En la última emisión, la conductora le propuso al público y a los participantes un juego diferente. En el segmento “Pasando revista”, Pampita encaró al concursante Agustín con una consigna tan curiosa como reveladora: “¿Quién es la actriz que tiene esta costumbre desde su infancia? ¿Es Laura Azcurra? ¿Es Marcela Kloosterboer?”. En pantalla se proyectaba la imagen de una mujer cerca de sus dedos de los pies. Agustín, tras observar detenidamente, señaló: “Marcela Kloosterboer”. Y la conductora aprovechó para confirmar que estaba en lo cierto.

Fue entonces cuando la conductora sorprendió con un dato tan insólito como simpático: “Se come las uñas de los pies. ¿Alguien más hace esto? Es rarísimo, ¿no?”, lanzó la modelo, abriendo la puerta a la complicidad y el humor del jurado. Noelia Marzol se animó a responder y, con honestidad, admitió: “No, aparte mis pies son un asco, así que no, ni lo intentaría”.

La imagen de la actriz que utilizaron para el certamen (Captura de video Los 8 Escalones)

El intercambio siguió creciendo en tono hilarante. Pampita insistió con admiración: “Igual, qué elasticidad para que te llegue el dedo gordo a la boca, ¿o no?”. Otra vez la presentadora, atenta al costado físico de la cuestión, sumó: “Puro pilates, elongación”. Pampita volvió sobre la intimidad del hábito y, entre risas, acotó: “Bueno, primero hay que asearse bien para hacer esto, ¿no?, digo yo”. Como broche para la escena, Marcelo Polino, fiel a su estilo ácido, sentenció: “Innecesario”. El instante provocó una carcajada generalizada en el estudio y entre los televidentes.

El programa es célebre por sacar a la luz secretos y rarezas de sus figuras. Apenas una semana atrás, había sido Marzol quien se animó a exponerse y compartir con todos la parte que menos le gusta de su cuerpo. La noche avanzaba entre preguntas y desafíos hasta que la bailarina, descalza, demostró en vivo una técnica clásica de ballet. Se colocó en passé frente a las cámaras, logrando un equilibrio y una postura que generaron aplausos y gestos de admiración, tanto del jurado como de Pampita, quien no tardó en intervenir: “En quinta, que es dificilísimo. ¿Eso no duele, Noelia?”.

En su paso por el certamen, Noelia Marzol hizo demostración de una técnica de ballet y le contó a Pampita un detalle sobre su cuerpo (Los 8 Escalones – El Trece)

El clima familiar y de confianza del estudio permitió que la charla derivara a terrenos más personales. Sin reparos, Noelia confesó: “Ya que estoy descalza les muestro mis pies que son un horror. Está todo baqueteado mi pie, la verdad. Todo el cuerpo ahí, de esos mini deditos. Es lo menos agradable de mi cuerpo”. Lejos de la vanidad, la bailarina se mostró natural, autocrítica y hasta tierna al compartir sus inseguridades ante el público.

Estos intercambios demuestran que el detrás de escena y las confesiones inesperadas pueden ser tan atrapantes como el juego en sí. Los 8 Escalones sigue consolidando su lugar en la televisión argentina no solo por el conocimiento de sus participantes o la búsqueda del millón, sino por su capacidad de reunir espontaneidad, humor y humanidad en prime time. Las noches de escalones siguen adelante, sumando historias, desafíos, rarezas y momentos para recordar. Y mientras los sueños de los participantes se juegan pregunta tras pregunta, son esas pequeñas grandes confesiones que terminan por conquistar a la audiencia y hacer de cada programa una cita imperdible.