Juana Repetto recordó cómo decidió ser madre soltera: “La experiencia más espectacular de mi vida”

Juana Repetto revivió cómo empezó su camino para convertirse en madre soltera (Instagram)

Juana Repetto se convirtió en una referente indiscutida de la maternidad y la autenticidad a la hora de compartir su historia. A través de las redes sociales, la actriz no solo se anima a mostrar su día a día, sino que, fiel a su estilo directo y honesto, pone sobre la mesa los temas que otras familias quizás prefieren mantener en privado. En las últimas horas, volvió a abrir su corazón y recordó ante sus seguidores cómo fue la decisión de convertirse en madre soltera a partir de un tratamiento de inseminación asistida con donante, una experiencia que dio lugar al nacimiento de su hijo mayor, Toribio.

Lejos de los discursos idealizados, Juana se sentó cara a cara con la cámara y, con ese humor característico que la acompaña en cada testimonio, compartió el origen de su elección. “Me inseminé a los 27 años. Yo tenía muchas ganas de ser madre desde hacía muchos años y lo cuento en mi libro. Me junté con una amiga que acababa de tener un bebé muy chiquitito, en pareja, y se había separado con el bebé muy chiquito. Es muy famosa, que no la voy a mencionar. Y ella me dice: ‘Re podrías tener un hijo sola, vos, sobria, hacelo’. Y ahí dije: ‘Bueno, puede ser’. Y empecé a averiguar y desde que empecé a averiguar, tipo, nunca paré y no le conté absolutamente a nadie porque yo sabía que iba a ser muy juzgada porque yo ya venía tirando”.

A lo largo de su testimonio, la actriz no se guardó nada respecto a la incertidumbre inicial y los límites económicos que marcaron su proceso. “Si yo no conozco a nadie, voy a tener un hijo sola, me voy a inseminar. Yo no sabía si era legal, si se podía hacer o no en el país, si era accesible para mí, porque lo banqué todo yo. De hecho, la de Toro, que fue la tercera inseminación, era la última que podía hacer porque no tenía más plata. Y me hice un test y me dio negativo y me deprimí muchísimo. Dije: ‘Bueno, listo, no tiene que ser, no va a ser’. No podía pagar ni la muestra del donante ni el tratamiento”, relató, dejando ver que el camino estuvo marcado tanto por la convicción como por la ansiedad propia de quien no puede prever si sus sueños serán realidad.

"Siempre supe que quería ser mamá", aseguró Juana al recordar el camino que hizo para quedar embarazada

La maternidad fue un deseo que Juana trajo casi desde la infancia. Entre risas y recuerdos, narró: “Siempre, desde que tengo uso de razón, siempre supe que quería ser mamá. Mi sueño era ser madre y desde muy chiquitita. A algunas amigas de mi mamá que tenían por ahí bebitos más chiquititos, yo los cuidaba. Te hablo a los ocho años, era mi plan del siglo cuidar un bebé. De hecho, mi primer novio tenía un hijo y creo que solo me enamoré de él porque tenía uno”.

En paralelo a ese video casero y directo, Juana se animó a escribir un mensaje que acompañó la publicación y reafirmó que nunca se arrepintió de esa decisión. “Sin duda la mejor decisión que tomé en mi vida, Toro es la persona más espectacular que conozco en el mundo. Mi primera experiencia con la maternidad no podría haber sido más perfecta, si volviera el tiempo atrás volvería a elegirlo de la misma manera una y mil veces. Así como lo haría obviamente con Belisario, con quien viví la experiencia más espectacular de mi vida en su nacimiento y el puerperio más soñado del universo. Pero no es el tema de hoy ni de este video. Aguante tomar las decisiones con convicción, amor, responsabilidad y entrega, pura”.

"Toro es la persona más espectacular que conozco", escribió la actriz sobre su hijo mayor (Instagram)

El clip y el posteo reavivaron enseguida el cariño y la identificación de miles de mujeres que encontraron en la actriz una referente para animarse y tomar decisiones pensando en su propio bienestar y deseo. Los comentarios se multiplicaron: “Qué genia, Jua”; “Fuiste la primera en presentarnos la posibilidad real y cercana de todas las que deseamos ser mamás sin pareja”; “Sos la primera que me inspiró en hacer tratamiento con un donante”; “Sos mi referente”; “Tu valentía y decisión de serlo es el ejemplo de que se puede”.

Así, con convicción y naturalidad, Juana volvió a ser noticia y volvió a abrir caminos, mostrando que la maternidad no tiene formas únicas ni reglas establecidas. Desde la elección consciente y responsable, animó a otras a priorizar el amor propio y la genuina búsqueda de la felicidad. Su historia, lejos de ser solo un relato personal, sigue marcando tendencia y dejando huella en cada seguidora que la mira como ejemplo de coraje y autenticidad.