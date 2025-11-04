El sentido mensaje de Tini Stoessel a Chris Martin tras acompañarla en su show: “Gracias a Dios por estar en mi vida”

Chris Martin y Tini Stoessel en Tecnopolis

La noche del último domingo Tecnópolis se transformó en el epicentro de un suceso inesperado: Chris Martin, líder de Coldplay, apareció como invitado sorpresa en el espectáculo Futttura de Tini Stoessel, ante una multitud que colmó cada rincón del predio. Pasadas las 22:00, la tensión flotaba en el aire, pero nada anticipaba lo que vendría. Cuando la cantante tomó el micrófono para anunciar una sorpresa especial, pocos imaginaron el revuelo que estaba a punto de desatarse. De repente, entre luces vibrantes y la incógnita flotando en el ambiente, Chris cruzó el escenario. Las exclamaciones fueron inmediatas: algunos levantaron las manos, otros se abrazaron y hubo lágrimas que se confundieron con los acordes iniciales.

Ambos artistas, la argentina dueña del show y el británico invitado de honor, se fundieron en un abrazo ante miles de fanáticos. Entonces comenzó la interpretación de “We Pray”, canción que grabaron juntos para el último álbum de Coldplay. La conexión entre ellos resultó palpable, no solo por la perfección musical, sino por una entrega emocional que atravesó al público. Luego, la escena se tornó aun más íntima: Chris se ubicó junto a Tini con su guitarra acústica para una versión especial de “Carne y Hueso”. La multitud apenas podía contener la emoción; los teléfonos encendidos captaban ese momento que, al instante, se volvía noticia y patrimonio colectivo.

Tras la ovación y el cierre del espectáculo, la intérprete llevó la emoción a su cuenta de Instagram. Allí, donde la siguen más de 21 millones de personas, publicó un extracto del video de la presentación acompañado de un mensaje profundo y agradecido.

Chris Martin y Tini Stoessel brillaron en Tecnopolis

En palabras que desbordaron el sentido de cualquier postal, confesó: “Chris y su música significan mucho para mí. La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza y amor. Lo que pasó ayer se me hace muy difícil de poner en palabras. Aprendí mucho de vos, Chris. Sos muy humano, muy real, muy talentoso, y generoso. Llevás una sabiduría y una energía que inspiran profundamente. Gracias a dios por estar en mi vida. Te quiero y te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en Futttura. Gracias por ser inspiración, por tu arte, y por tu corazón. Hay momentos que marcan un antes y un después. Este fue uno de ellos”.

Esa publicación desató una avalancha de reacciones: más de 420.000 likes y 7.000 comentarios en pocas horas. Los usuarios dejaron mensajes que exaltaban el orgullo nacional y la admiración por el vínculo entre los dos artistas. “Qué orgullo, qué honor tener una artista como vos en nuestro país, ¡no tenés techo! Te merecés absolutamente todo”, escribió un seguidor. Otro agregó: “Dos personas con un corazón hermoso que se han encontrado”. Hubo quienes compartieron sus lágrimas frente a la pantalla, y quienes recordaron otros encuentros memorables entre ambos músicos.

La relación entre Tini Stoessel y Chris Martin tiene historia. No se trata de una casualidad reciente. En 2022, durante una de las diez presentaciones de Coldplay en el estadio Monumental de River Plate, la argentina fue invitada por la banda británica al escenario. Interpretaron juntos “Let Somebody Go” y luego una versión de “Carne y Hueso”. Aquella noche dejó una marca imborrable: la fusión de dos universos artísticos y el inicio de una amistad sincera.

La emoción de Tini se reflejó también en sus palabras posteriores

La afinidad creció. En 2024, esa cercanía se cristalizó en la grabación de “We Pray”, canción incluida en el más reciente disco de Coldplay. El estreno en vivo no fue menor: primero, en un show callejero en Dublín, Irlanda. Después, ante miles de espectadores en el imponente estadio Croke Park. La energía sobre el escenario era magnética, y la ovación, unánime. ¿Podía esa sociedad seguir creciendo? Sí. En octubre de 2024, volvieron a reencontrarse en Estados Unidos en un espacio emblemático: Saturday Night Live, uno de los programas más prestigiosos de la televisión norteamericana. Allí, en la pantalla grande y ante millones de televidentes, Tini fue la invitada de honor de Chris y Coldplay.

La historia no termina en una foto viral ni en una simple colaboración. Los gestos, los abrazos, las palabras compartidas y la sucesión de citas artísticas revelan una relación genuina: admiración, respeto y la búsqueda constante de inspiración mutua. Así como esa noche en Tecnópolis marcó un antes y un después, la memoria quedará, indeleble, en la retina de todos los presentes y en el registro digital de quienes siguieron el acontecimiento a la distancia.