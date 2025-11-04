El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

Marixa Balli emocionó a todos en MasterChef Celebrity Argentina al recordar a su padre y a su hermano durante la presentación de su plato (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Una nueva gala de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) dejó una de las escenas más conmovedoras de la temporada. Marixa Balli, una de las participantes del ciclo, se emocionó hasta las lágrimas al presentar su plato ante el jurado y compartir un recorrido íntimo por los recuerdos más dolorosos de su vida. La consigna del programa la invitaba a preparar una comida que la transportara al pasado, y ese viaje la llevó directamente a su hogar, a su infancia, y a los sabores que la unían con su familia.

Desde el inicio de la jornada, la emoción se apoderó de la bailarina. Mientras cocinaba, confesó que había elegido preparar un plato muy especial: unos tagliatelle con salsa de cebolla morada, calabaza al horno y panceta. Se trataba de una receta que solía hacer su padre, aunque reconoció que no tenía todos los detalles porque su madre ya no la recordaba con claridad. “Decidí hacer una pasta que me lleva a mi casa, a mis recuerdos. Papá hacía platos increíbles, y me animé a hacer la masa desde cero”, contó entre lágrimas, mientras los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular la escuchaban atentos.

El momento más sensible llegó cuando Balli se acercó con su preparación a la mesa del jurado. Apenas tomó la palabra, su voz se quebró: “No puedo hablar”, dijo conmovida, mientras sostenía el plato. Germán le preguntó si aquella receta tenía un valor emocional especial, y ella respondió con un hilo de voz: “La cocina tiene algo de melancolía. Los platos te traen a la familia… y cuando esos eslabones se van yendo, y la familia se achica… primero fue mi padre y después mataron a mi hermano. Cambió mi vida”.

El jurado de MasterChef Celebrity destacó la conexión emocional de Marixa Balli con la cocina y el valor sentimental de su preparación

El silencio en el estudio fue absoluto. El jurado, los compañeros y la conductora, Wanda Nara, se mantuvieron en silencio mientras Marixa intentaba recomponerse. Donato fue el primero en intervenir: “Todos esos recuerdos que te invaden el alma hoy son un lugar único. Gracias por compartirlo con nosotros”, le dijo con tono paternal. Luego, Betular tomó la palabra para rescatar su trabajo: “Entiendo que es un capítulo especial, pero tenete fe. Este es el camino. Atesorá esta receta que es excelente”.

Martitegui, visiblemente conmovido, le señaló: “Hay un mundo en el sabor y es la primera vez que te veo completamente conectada con lo que hiciste”. Y Balli, todavía entre lágrimas, cerró su reflexión con una frase que estremeció a todos: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron de manera cruel. Y trato siempre de sonreír porque eso es lo que me hace sentir viva”.

Wanda Nara, desde su rol de conductora, se acercó para darle un abrazo. “Marixa es un ejemplo de las mujeres que atraviesan cosas tan difíciles y siguen adelante dando alegrías. Te merecés todo lo bueno que te pasa”, le dijo, mientras el estudio la aplaudía de pie. “Esos abrazos son de mucha contención”, explicó la exangelita de LAM detrás de escena, agradecida y visiblemente emocionada. “Qué noche, Dios”, alcanzó a decir antes de volver a su estación.

Marixa Balli compartió el dolor de haber esperado más de cuatro años para despedir a su hermano tras un largo proceso judicial

El episodio resonó profundamente en los televidentes porque Balli habló de su historia familiar y de las tragedias que marcaron su vida. En el año 2000, sufrió un grave accidente automovilístico en la Ruta 2 mientras viajaba con su pareja, Mariano Fischer. El vehículo volcó varias veces; él falleció en el acto y ella sobrevivió con heridas severas. Años después, en 2018, enfrentó el golpe más duro: la muerte de su hermano, Luis Alberto Caballi, atropellado por una moto en Almagro.

Esa pérdida no solo implicó un dolor emocional profundo, sino también un largo peregrinar judicial. Balli debió esperar más de cuatro años y medio para poder recuperar los restos de su hermano y darle sepultura. En marzo de 2023, finalmente logró despedirlo. “No es un día de felicidad sino de cierres. No hay justicia de ningún tipo, pero pude reencontrarme con él para darle cristiana sepultura. La justicia no existe y el dolor queda en uno”, expresó en ese momento.

Durante el programa, el recuerdo de Luis se sintió presente. “Siento que mi padre y mi hermano me están viendo”, había dicho al presentar su plato, dejando al descubierto la conexión espiritual que mantiene con ellos. La emoción fue tan genuina que incluso sus compañeros del certamen se acercaron a consolarla después de la devolución del jurado.