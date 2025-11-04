El Indio Solari volvió a sacudir las redes: fotos de un ensayo y miles de voces pidiendo su regreso

El Indio Solari rodeado de sus músicos, en un alto en la sala de grabación (Créditos: @kvkfotos)

En cuestión de minutos, las redes sociales se encendieron: el Indio Solari publicó una serie de fotos en pleno ensayo junto a su banda en el estudio Luzbola. Apenas la imagen aterrizó en su perfil, los comentarios comenzaron a multiplicarse con una velocidad feroz, los corazones rojos y los mensajes de admiración acumularon números que hablan de la magnitud de su convocatoria. Más de sesenta mil reacciones y miles de mensajes desbordaron la publicación: “Qué alegría verte, Indio”, “Se viene algo grande”, “El Mister no se detiene”, replicaron sus seguidores con una mezcla de cariño, emoción y, sobre todo, ansias de novedades.

La instantánea lo muestra en el centro de la escena, rodeado de sus músicos, respaldado por la calidez de ese círculo tan cercano. Los anteojos, casi un símbolo de resistencia y misterio, vuelven a sellar la impronta de grupo unido y de proyecto siempre latente. Bastaron esas pocas fotos, acompañadas de un escueto texto: “Grabación en Luzbola”, para que todo un universo ricotero echara a volar las especulaciones.

El escenario no es cualquiera. Luzbola, el estudio de grabación que el Indio levantó en el propio domicilio familiar en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, al oeste del Gran Buenos Aires. Es ahí donde, desde hace años, crea, graba y resiste. Allí nacieron sus últimos discos y florecieron los nuevos himnos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Cada vez que el nombre del lugar se asoma en sus redes, los fans asocian esa señal con lanzamientos, proyectos nuevos o con la esperanza de verlo, contra todo pronóstico, de vuelta en un escenario.

La virulencia de la repercusión no sorprendió a quienes conocen el fervor de su comunidad. El contexto sumó tensión: hace sólo unos días, en una conversación con Futurock, el Indio hablaba de su situación actual sin rodeos. “Últimamente me paso la vida empeorando —ese es mi trabajo actual—, empeorando mi salud. Llega un momento en que hay días que no tengo ganas de nada. Y cuando no tengo ganas de nada, no hago nada”, dijo. Las palabras, lejos de apagar esperanzas, tiñeron de un sentido profundo el gesto de la foto: ¿qué significa, entonces, ver al Indio activo, rodeado de músicos, a pocos días de esas declaraciones? ¿Una última creación, acaso el anuncio de su despedida, o la insistencia de su leyenda frente a las limitaciones físicas?

La publicación no brindó detalles sobre el contexto de la grabación ni dejó pistas sobre fechas concretas. Su estilo enigmático permanece intacto. Pero el solo hecho de compartir estas imágenes bastó para disparar expectativas dormidas durante meses. Muchos interpretaron esto como la antesala de un nuevo disco; otros se permitieron soñar con una aparición sobre los escenarios de los próximos shows de Los Fundamentalistas, programados para los primeros días de diciembre.

El clima entre los seguidores es, desde entonces, de vigilia. ¿Nace un nuevo trabajo discográfico? ¿Vuelve a reunirse con la banda? ¿O es una forma de decir “aquí estoy, todavía”? Las preguntas flotan en cada rincón de la comunidad, empapadas de nostalgia y de deseo. Porque desde Luzbola, el sitio que vio germinar su presente artístico, cualquier señal se multiplica.

Así, cada aparición pública de Indio Solari se transforma en épica. Cada palabra, cada imagen, cada guiño desde las redes incrementa la esperanza de un nuevo capítulo. Ni el hermetismo ni la enfermedad logran apagar la pulsión musical ni la conexión única que mantiene con su gente. Y el eco de su voz, que días atrás admitía la dificultad de los días, parece desmentirse a sí mismo ante la luz de estas últimas fotos: sigue allí, creando, ensayando, desatando olas con cada gesto, aunque nunca prometa nada.