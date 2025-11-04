El desgarrador llanto de Flavio Mendoza para despedir a su perro: “Tengo el corazón destrozado”

El dolor de Flavio Mendoza tras la muerte de su mascota (Video: Instagram)

La muerte de Cris, el querido perro de Flavio Mendoza, abrió un profundo momento de duelo y reflexión para el artista, quien eligió compartir abiertamente su dolor en las redes sociales. La despedida de su mascota marcó el fin de muchos años de compañía, cuidados constantes y una batalla por su salud que unió aún más a la familia. Atento a la sensibilidad de quienes viven el amor por los animales, Mendoza acompañó sus publicaciones con palabras directas, sinceras y llenas de emoción, dejando en claro que el vínculo con Cris fue mucho más que el de un simple dueño y su perro.

“Se fue mi guerrero, Cris hoy es un día muy triste, a veces no alcanza todo lo que uno hace para que él esté bien, fueron muchos años de lucha contra esa enfermedad. Tengo el corazón destrozado, no existe ser en este mundo más hermoso, leal, cariñoso y compañero como un perro, ellos viven poco por qué ya nacen sabiendo AMAR algo que los humanos nos cuesta mucho aprender. Que ya estés en el cielo jugando con Alex, ya nos veremos hijito mío te voy a extrañar mucho. Tu papá”, escribió Flavio en su cuenta, junto a una foto que los muestra sonrientes y unidos.

En la serie de videos que subió luego, Mendoza continuó relatando la historia y los sentimientos que atravesó en los últimos días: “Cris ya no está con nosotros y estamos muy tristes. Es como que yo ya sabía que esto iba a pasar, yo no quería que pase de esta forma. Me hubiera gustado poderlo tener a él bien, sacarlo a un parque, darle de comer lo que quiera”, lamentó antes de contar el diagnóstico que atravesaba la mascota.

“Cris era un perrito que tuvo dos intervenciones quirúrgicas porque tuvo un absceso en el páncreas. Hace siete años que es diabético, es insulino-independiente. Veníamos con millones de cosas. Yo sabía que esto iba a terminar pasando y le pedía a la veterinaria para ver cómo podíamos hacer para que no sufra”.

La foto que eligió Flavio para despedir a su mascota

En medio del testimonio, Flavio detalló los desafíos cotidianos y la imposibilidad de brindarle una despedida más serena: “Yo lo que quería era poderlo tener un día, llevarlo al parque, que coma lo que quiera, porque él encima comía una comida especial, siempre muy poquito, siempre estaba con hambre porque tenía que comer una comida especial. Se lo tenía que medir, pinchar para sacar la gota de sangre. A veces no se las encontraba porque ya no tenía o a veces se lo llevaba la veterinaria y no tenía venas, se le clavan en el cuello, en las patas. Entonces yo quería que ya deje de sufrir, que no tenga esa vida”.

El productor expresó su enfado por el desenlace que tuvo su perro y cuestionó algunos aspectos del tratamiento veterinario. Relató que el animal subió a su cuarto durante la noche, algo poco habitual por su estado de salud. Más tarde, mientras ambos estaban en el baño, notó que el perro comenzó a convulsionar cerca de las seis y veinte de la mañana.

El mensaje que compartió luego de hacer su descargo (Foto: Instagram)

De inmediato, Mendoza lo llevó a la veterinaria donde finalmente debieron aplicar la eutanasia. Como reflexión final, Flavio reclamó más empatía por parte de los profesionales y lamentó no haber podido despedirse de Cris a su manera y hacer parte a su hijo Dionisio de ese último adiós. “Me hubiera gustado poder despedirme de mi hijito perro junto con mi otro hijo y poder explicarle que se iba a ir”, señaló.

Ahora, mientras atraviesa el duelo, deberá contarle a su hijo de 7 años la triste noticia: “Ahora él está en la escuela y cuando él vuelva de la escuela tengo que explicarle lo que pasó. Me hubiera gustado que fuera de otra forma y yo se los comunicaba a los de la veterinaria. Por eso es que me duele tanto que el desenlace fuera este. Estoy a favor de la eutanasia si realmente las cosas no se pueden solucionar y más cuando se está sufriendo”, concluyó.