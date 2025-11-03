Teleshow

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

La actriz compartió en sus redes una incursión que la tiene entusiasmada. De qué se trata. Su anuncio

Agustina Cherri presentó su emprendimiento: "Hice realidad lo que pensé imposible" (Video: Instagram)

“Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”. Con esa frase, Agustina Cherri sintetizó el giro radical que decidió dar a su carrera: tras años de reconocimiento en la actuación, la artista argentina se embarcó en un nuevo emprendimiento que la llevó a dejar los escenarios para crear su propia marca de productos para el cuidado de la piel.

El proceso, iniciado en octubre de 2023, está a punto de concretarse con el lanzamiento de su línea de skincare, resultado de meses de trabajo, aprendizaje y una apuesta por salir de su zona de confort. El salto de Cherri al mundo del emprendimiento no estuvo exento de dudas y comentarios escépticos. “Todos me decían que estaba loca”, relató la actriz en un video publicado en sus redes sociales, donde compartió detalles de su nueva etapa profesional.

Agustina Cherri lanza su propia marca de skincare y compartió su felicidad (Instagram)

A pesar de las advertencias y la incertidumbre, la actriz de La 1-5/18 y Separadas compartió cómo decidió avanzar con su idea, convencida de que era el momento de apostar por un sueño largamente postergado. “Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño”, expresó, subrayando la determinación que la impulsó a iniciar este camino. El entorno cercano también reaccionó con sorpresa ante la magnitud del desafío, pero la actriz se mantuvo firme en su decisión de reinventarse y explorar un sector completamente nuevo.

El desarrollo de la marca implicó un proceso exigente que incluyó la formación de un equipo de trabajo y la búsqueda de un laboratorio adecuado para la producción de las cremas. Cherri documentó cada etapa, desde las primeras reuniones hasta la selección final del laboratorio, un trayecto que no resultó sencillo.

“El proceso no fue fácil porque quería decidir la fórmula de cada producto”, aseguró, sobre su incursión

“El proceso no fue fácil porque quería decidir la fórmula de cada producto”, explicó, haciendo hincapié en su deseo de controlar personalmente los ingredientes y la composición de la línea. La actriz relató cómo entrevistó a varios laboratorios y descartó opciones que no se ajustaban a sus expectativas, hasta encontrar la desarrollista que comprendió su visión. “La fórmula la quiero que dependa cien por cien de lo que yo quiero, de los activos que compremos nosotras, que elijamos nosotras”, afirmó.

Agustina contó que uno de los aspectos distintivos de la nueva marca es la elección del hongo reishi como ingrediente principal de todas las fórmulas. Este hongo, conocido en la medicina tradicional china como el “hongo de la inmortalidad”, es valorado por sus propiedades y beneficios para la piel. “Soy fanática del mundo Fungi”, destacó, sobre la importancia de este componente en su línea de skincare y señaló que la búsqueda de una alternativa natural y eficaz fue una de las motivaciones que la llevaron a desarrollar sus propios productos.

Famosos como Zaira Nara y Benjamín Amadeo felicitaron a Cherri por su incursión en el mundo empresarial del cuidado para la piel

“Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi piel. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo”, explicó, mientras detallaba que los productos estarán disponibles en las próximas semanas, se podrán adquirir de forma online y contarán con envío a todo el país.

En sus redes sociales, la actriz agradeció el apoyo recibido y respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes manifestaron interés por conocer más sobre la marca y sus beneficios. “La pregunta que más me hacen es ‘¿Cómo me cuido la cara?’ ‘¿Qué me pongo? ¿Qué es lo que hago?‘. La verdad verdadera es que hace muchísimo tiempo lo único que uso son mis productos y ahora vos también los vas a poder usar”, compartió la recordada protagonista de Chiquititas.

Varios fueron los famosos que la felicitaron por su incursión, lejos de los escenarios. Zaira Nara, Benjamín Amadeo, Flor Otero e incluso su hija Muna Pauls le dedicaron mensajes de apoyo, saludando su nueva faceta empresarial.

