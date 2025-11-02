Teleshow

Mirtha Legrand volvió a sus clásicos vestidos y sorprendió con un look a base de flores, brillos y bordados

La conductora eligió un llamativo outfit en color rosa pastel, confeccionado en tul y ajustado a la cintura, el cual celebró en vivo desde su mesaza

Para una nueva cena en su mesaza, Mirtha Legrand mostró los detalles de su vestuario frente a la cámara

Cada sábado por la noche, Mirtha Legrand transforma la pantalla de El Trece en una auténtica pasarela de glamour y elegancia. La conducción de La Noche de Mirtha es más que un ritual de entrevistas y debate: es, desde hace años, un verdadero show de alta costura argentina, en donde cada detalle de su estilismo se vuelve tema de conversación y admiración entre televidentes y redes sociales. Fiel a ese legado, la diva volvió a deslumbrar con un look que emocionó frente a la cámara y ratificó su condición de ícono.

Al inicio del programa, la conductora no dudó en compartir con el público los pormenores de su vestuario, celebrando cada elección y al equipo que la acompaña. “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, expresó entre risas, antes de presentar la prenda estrella. “Mire qué belleza el vestido que tengo hoy. Es un vestido en tul, bordado con flores, cristales, color rosa. Todo bordado, divino es, con la cintura muy ajustadita. Es de Claudio Cosano”, relató Mirtha mientras destellaba bajo los focos, evidenciando la complicidad que tiene con el diseñador. No faltaron los detalles de los complementos: “Los anillos y aros, preciosos. Mirenlos, ¡qué bonitos!”. Adornos que sumaron el toque final a una apuesta sofisticada y luminosa.

El look completo que eligió
El look completo que eligió Mirtha Legrand para la emisión de su programa

El equipo de trabajo tampoco quedó afuera del reconocimiento. Mirtha se tomó unos minutos para destacar a los profesionales que la preparan sábado tras sábado: “Me peinó Leo Cosenza, como siempre, muy bien. Lindo peinado. Y me maquilló Gladys Andrade, que me dejó divina, como siempre”. Así, de la cabeza a los pies, la anfitriona volvió a subrayar por qué su marca registrada es, justamente, la atención al detalle y la confianza en los creadores nacionales.

El sábado anterior fue otro claro ejemplo. Legrand eligió un modelo exclusivo de Iara para recibir a su audiencia y a sus invitados. El look comenzó con una falda de tafetán negro, amplia y con estructura definida, que se ceñía en la cintura gracias a un maxicinturón y un delicado lazo al frente. Este recurso realzó su porte y generó un efecto óptico atemporal, sumando sofisticación y clasicismo al mismo tiempo. La caída impecable y el brillo sutil de la tela captaron la luz del estudio, brindando un guiño de lujo sin grandilocuencias.

Con el carisma de siempre,
Con el carisma de siempre, la conductora deslumbró al frenteza de La Noche de Mirtha

El complemento perfecto llegó de la mano de una blusa de organza blanca bordada. La pieza se llevó buena parte de las miradas: con mangas largas ligeramente abullonadas y puños anchos, abotonadura central forrada y, especialmente, un delicadísimo bordado floral en el frente y los puños, que realzó gracias a la transparencia discreta y refinada del tejido. Un cuello camisero rígido aportó formalidad y estructura, mientras el juego de texturas entre falda y blusa sumó armonía, confirmando la pericia en combinación y equilibrio por parte de la icónica presentadora.

Nada quedó librado al azar. Las joyas fueron el ejemplo del “menos es más”: piezas discretas, sabiamente seleccionadas para resaltar el look sin competir con la riqueza de los tejidos. El maquillaje, en tonos suaves y aterciopelados, tuvo como objetivo iluminar el rostro y resaltar las facciones, mientras que el peinado con ondas controladas enmarcó la imagen de la conductora y proyectó luminosidad bajo las cámaras.

El sábado pasado, Mirtha optó
El sábado pasado, Mirtha optó por un conjunto de blusa y falda

Semana tras semana, Mirtha deja claro que la moda, el detalle y la puesta en escena pueden ser tan protagonistas como las charlas y los debates que se viven en la mesaza. Con cada ciclo de La Noche de Mirtha, reafirma que la leyenda no solo continúa, sino que se reinventa con la seguridad y el glamour de quien escribe las páginas más sofisticadas de la televisión argentina.

