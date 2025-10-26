Teleshow

Mirtha Legrand dejó sus clásicos vestidos y sorprendió en su programa al lucir un conjunto de blusa y falda

La diva volvió a marcar tendencia en televisión con una elección de vestuario que reflejó su sello inconfundible de elegancia y sofisticación

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

El look blanco y negro de Mirtha Legrand (Video: El Trece-La Noche de Mirtha)

Mirtha Legrand volvió a marcar tendencia en una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), con una elección de vestuario que reflejó su sello inconfundible de elegancia y sofisticación. Fiel a su estilo, la conductora apostó por un diseño exclusivo de Iara para presentarse en su clásico ciclo televisivo.

Legrand volvió a mostrar su inconfundible impronta en televisión con un estilismo que conjuga elegancia clásica, tendencia y detalles de alta costura argentina. En las imágenes recientes de su icónico estudio, la conductora eligió un conjunto compuesto por una falda de tafetán negro de silueta amplia y estructura definida, ceñida en la cintura con un maxicinturón y delicado lazo al frente, lo que realzó su porte y aportó una cuota de sofisticación atemporal. La falda, de largo al piso y con caída impecable, captó la luz de las cámaras con un brillo sobrio y refinado.

Como complemento, llevó una blusa de organza blanca bordada, firmada por Iara. La blusa llamó la atención por la riqueza de sus detalles: mangas largas ligeramente abullonadas con puños anchos, abotonadura central forrada al tono y un delicadísimo bordado floral dispuesto sobre el frente y los puños, que resaltó gracias a la transparencia discreta del tejido. El cuello camisero rígido sumó un guiño a la formalidad, mientras que el juego de texturas entre falda y blusa enfatizó la armonía visual del look.

Mirtha eligió un look compuesto
Mirtha eligió un look compuesto de camisa y pollera monocromática

Cada detalle fue elegido con la precisión que caracteriza a Mirtha: joyas discretas que no compitieron con el bordado, maquillaje en tonos suaves para resaltar sus facciones y un peinado clásico, con volumen y ondas sutiles, que enmarcó el rostro y proyectó luminosidad para la imagen en cámara. El estudio, deco art suavizado en dorados y celestes, acompañó la atmósfera de glamour con arreglos de flores blancas y rosadas, fotografías de familia en marcos elegantes, y objetos que homenajean las décadas de trayectoria y vigencia de la anfitriona.

Este look no solo reiteró la permanente apuesta de Mirtha por la moda argentina de autor, sino que puso en evidencia su capacidad para definir el tono escénico y la inspiración de cada aparición. El tándem entre falda de tafetán negro y blusa de organza blanca bordada de Iara convirtió su presencia frente a las cámaras en una síntesis de tradición, modernidad y cuidado por los mínimos detalles, una marca personal que continúa imprimiendo huella en la historia de la televisión local.

Mirtha lució una camisa de
Mirtha lució una camisa de color blanca bordada (Foto: Prensa el trece)

Para esa ocasión especial, El Trece llevó una doble cita a la pantalla. Este sábado, Mirtha Legrand encabezó una noche en la que el humor, el teatro y la trayectoria se dieron la mano. Desde su mesa emblemática, la diva dio la bienvenida a Roberto Moldavsky, uno de los humoristas más importantes del país, quien arrasa en el Teatro Apolo con la obra El Método Moldavsky y agotaba entradas cada fin de semana.

La conversación mantuvo ritmo y guiños cómplices. Al otro costado de la gran mesa, dos protagonistas de la escena nacional se dibujaron en el reflejo de los platos blancos: Martín Seefeld y Eleonora Wexler. Sus carreras, unidas por títulos como Los Simuladores y Un gallo para Esculapio, brillaron nuevamente ahora en Los Pilares de la Sociedad, donde el drama y el talento se cruzaron como en una esquina de barrio: bastó una mirada para que el diálogo explotara. No faltaron confesiones sobre aquellos momentos tras bambalinas y sobre las maratones de ensayos.

Cerró la velada la actriz Muriel Santa Ana, quien protagoniza La Gaviota de Antón Chéjov en el Complejo Teatral de Buenos Aires. En la mesa, se develó qué encontraba Muriel cada noche sobre las tablas, y la respuesta surgió entre risas, copas y la conducción filosa de Mirtha Legrand.

