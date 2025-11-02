La fiesta de cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes con temática del Chelsea

El cumpleaños de Benjamín Fernández tuvo una fiesta temática del Chelsea FC con decoración azul y blanca (Video: Instagram)

El pequeño Benjamín Fernández, hijo menor de Enzo Fernández y de Valentina Cervantes, celebró su segundo cumpleaños con una fiesta de ensueño que combinó ternura, producción y un claro hilo conductor: el amor por el fútbol y el club donde su papá brilla, el Chelsea FC.

Las imágenes del evento, compartidas por la actual participante de MasterChef Celebrity en sus redes sociales, muestran una ambientación cuidada al detalle, un despliegue de actividades infantiles y una impronta familiar que convirtió el festejo en una jornada inolvidable.

El salón elegido fue completamente transformado en un estadio en miniatura, con predominio de tonos celestes, azules y blancos. La entrada principal recibió a los invitados con un gran arco de globos que formaba un túnel hacia el espacio central, presidido por la leyenda “Benjamín cumple dos” en letras blancas sobre un fondo celeste. En el centro se destacaba la mesa principal, decorada con una enorme pelota de fútbol como base y una torta de tres pisos que parecía salida de un diseño profesional: combinaba un fondo verde que simulaba una red, detalles de pelotas, estrellas, un botín azul en la cima y el escudo del club inglés.

La ambientación del salón recreó un estadio en miniatura con globos, pelotas y detalles personalizados para el homenajeado

Alrededor, las mesas estaban pensadas especialmente para los niños. Pequeñas sillas blancas rodeaban mesas redondas pintadas en tonos celestes, con centros de mesa de globos y pequeñas pelotas distribuidas entre los platos. Cada rincón estaba ambientado para reforzar la estética futbolera: banderines, imágenes del Stamford Bridge, gigantografías con pelotas y detalles personalizados con el nombre del homenajeado.

La ambientación incluyó varios sectores: una zona de juegos, un espacio artístico con materiales para dibujar y pintar, y una mesa de dulces que se transformó en otro de los puntos fuertes del festejo. Sobre la barra se dispusieron cupcakes decorados con pelotas y escudos, golosinas organizadas por color, botellas personalizadas y souvenirs cuidadosamente distribuidos.

Los niños disfrutaron de zonas de juegos, arte y una mesa de dulces repleta de golosinas y cupcakes personalizados

En otro sector, una mesa repleta de golosinas hacía las delicias de los más pequeños, con bandejas circulares repletas de gomitas, ositos, caramelos de colores y confites. Benjamín fue retratado allí con una sonrisa de felicidad, disfrutando de cada detalle de su fiesta.

La decoración también incluyó un sector especial dedicado a los souvenirs, inspirado en el Chelsea FC. Allí se exhibían camisetas, gorras, mochilas, vasos, remeras y otros objetos personalizados con el escudo del club, todos preparados como recuerdo para los invitados. Cada elemento mantenía la estética azul y blanca del resto de la ambientación, presentado de forma ordenada en estanterías que recordaban a una vidriera deportiva.

El sector de souvenirs ofreció camisetas, gorras y objetos con el escudo del Chelsea FC como recuerdo para los invitados

El menú estuvo pensado para grandes y chicos. Hubo una mesa de mini sándwiches salados con variedad de rellenos, además de estaciones de comida con opciones rápidas y coloridas. Los niños disfrutaron de pochoclos en tonos celestes y blancos, nachos con cheddar recién servido y algodones de azúcar, mientras los adultos pudieron elegir entre distintas opciones del catering, que también incluyó una selección de helados artesanales con formas de personajes animados.

La organización también dispuso un carrito con snacks que evocaba los clásicos puestos de cancha, decorado con carteles alusivos. En uno de los videos compartidos, se ve a Benjamín acercarse con entusiasmo a recibir su algodón de azúcar, con su camiseta negra y el nombre Enzo estampado en la espalda con el número 8, igual que la de su papá.

El festejo combinó distintos espacios de entretenimiento. Uno de los más concurridos fue el sector de arte, donde los chicos pudieron pintar, pegar stickers y jugar con mostacillas y brillos. En una de las postales más tiernas, Valentina aparece abrazando a Benjamín y a Olivia, la mayor, mientras observan concentrados las figuras que decoraban con purpurina.

Otro momento muy divertido fue el de los juegos inflables, donde Benja se animó a saltar y correr junto a otros nenes, siempre con una sonrisa. La animación estuvo acompañada por música, luces y un clima de alegría general que se mantuvo durante toda la tarde.

Valentina Cervantes agradeció en redes sociales el apoyo recibido para organizar el cumpleaños de su hijo Benjamín

La sorpresa más grande llegó cuando ingresaron al salón las figuras gigantes de Lionel Messi, Ángel Di María y el Dibu Martínez, que hicieron su entrada triunfal bailando con una réplica de la Copa del Mundo en las manos. Los personajes recorrieron el lugar, saludaron a los invitados y posaron para las fotos con Valentina y su hijo.

Para la ocasión, Valentina eligió un mini vestido blanco sin mangas, que acompañó con botas altas de gamuza marrón y accesorios dorados. Su pelo suelto y su sonrisa constante aportaron un toque natural y elegante al conjunto. Benjamín, por su parte, vistió un conjunto deportivo negro con vivos azules, el modelo alternativo del Chelsea FC, con el número 8 y “Enzo” en la espalda, un guiño directo a su papá.

La animación contó con figuras gigantes de Messi, Di María y Dibu Martínez, que sorprendieron a los invitados con la Copa del Mundo

Durante la tarde, madre e hijo compartieron juegos, posaron frente a la torta y protagonizaron uno de los momentos más dulces: el del soplado de velitas, con el niño haciendo fuerza para apagar la llama mientras Valentina lo sostenía en brazos bajo la gran estructura de globos.

Horas después del festejo, Valentina compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde agradeció a quienes la ayudaron a organizar el evento y destacó el cariño recibido. “Gracias a todos los que participaron y ayudaron para que el cumple de Benja sea increíble”, escribió junto al video que resumió la celebración.