Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Tini y La Joaqui en Futttura

El reencuentro de Tini Stoessel y La Joaqui en el escenario de Tecnópolis fue uno de los momentos más destacados de la tercera noche del festival FUTTTURA. Ambas referentes de la música pop y urbana argentina interpretaron juntas “Muñecas”, generando una ovación entre el público y una energía que se hizo sentir en todo el predio. La colaboración musical, que había despertado expectativas desde su lanzamiento en 2022, adquirió una nueva dimensión en este evento, donde la complicidad y el afecto entre las artistas se reflejaron tanto en el escenario como en las redes sociales.

La presentación conjunta sobresalió no solo por la fuerza musical, sino también por la respuesta inmediata de los seguidores en Tecnópolis. El público acompañó cada estrofa y coreografía, mientras Tini lució una serie de estilismos que abarcaron desde lo rocker hasta lo romántico y tribal, reforzando el carácter versátil del show. La presencia de La Joaqui aportó un matiz especial a la noche, consolidando la canción “Muñecas” como uno de los puntos más altos del festival.

El reflejo de Tini y La Joaqui en Futttura, a través de una de las pantallas del escenario

Tras el espectáculo, el intercambio de mensajes en redes sociales profundizó el vínculo entre las artistas. La Joaqui compartió en Instagram: “Todo fue felicidad esta noche 😭❤️”. Enseguida llegó el mensaje de respuesta de Tini Stoessel, en el que expresó: “Te quiero tanto. estoy muy feliz d q la vida te haya puesto en mi camino y d haber tenido la oportunidad de conocer a la hermosa persona que sos, como colega y como amiga, más allá de tu arte tan único. gracias por acompañarme, desde abajo y arriba del escenario, siempre. sos increíble ❤️”. A este intercambio se sumó Luck Ra, pareja de La Joaqui, quien manifestó en Instagram: “orgulloso y feliz de la persona que sos y de como sos para la gente que queres mi amor ❤️”.

El intercambio de mensajes de Tini y La Joaqui, al que luego se sumó Luck Ra

Por su parte, en X, La Joaqui añadió otro mensaje, más extenso en el que relató: “Te vi desarmarte de dolor, tocar el fondo más profundo que conociste mientras hacían leña del árbol caído y mantener la dulzura intacta. Fue difícil para mi y casi imposible lograr desenvolverme en esta canción sin tener sensible el corazón, ganitas de llorar y un orgullo inmenso. Nunca me va a alcanzar la gratitud por el bien que trajiste a mi vida. Te amo Martina”.

El festival FUTTTURA y su impacto

El festival FUTTTURA representó un hito en la carrera de Tini Stoessel. Fue su primer evento propio, realizado en Tecnópolis, y marcó su regreso a los escenarios tras una pausa. La jornada, originalmente prevista para el sábado 25 de octubre de 2025, debió reprogramarse para el lunes 27 debido a condiciones meteorológicas adversas, lo que no impidió que los fans mantuvieran el entusiasmo y convirtieran la noche en una verdadera celebración. Entre los asistentes destacados se encontraban Rodrigo De Paul, pareja de Tini, y Alejandro Stoessel, su padre, quienes acompañaron a la artista desde los palcos y compartieron momentos con el público, reforzando el ambiente familiar y de apoyo cercano que caracterizó el evento.

El mensaje de La Joaqui para Tini en X

La colaboración entre Tini y La Joaqui en “Muñecas” se remonta a 2022, cuando ambas grabaron la canción junto al productor Steve Aoki. En ese entonces, Tini había compartido en Instagram: “Muñecas ya salió. Mi reina que hermoso compartir esto con vos, sos increíble @lajoaqui. Gracias @steveaoki la rompiste. Espero que disfruten y perreen mucho este tema”, recibiendo de inmediato el apoyo de sus seguidores y de su pareja, Rodrigo De Paul.

Con FUTTTURA, Tini Stoessel inició una nueva etapa en su trayectoria artística, rodeada de música, moda, amistades y el respaldo incondicional de su público, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la escena pop argentina.