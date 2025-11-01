Teleshow

Pampita y Barby Franco deslumbraron en el festejo de Halloween junto a sus hijas

Las amigas celebraron en su barrio y pidieron dulces a los vecinos

Guardar
El festejo de Halloween de Pampita y Anita García Moritán (Video: Instagram)

Carolina Pampita Ardohain celebró Halloween junto a Barby Franco y sus respectivas hijas, Anita García Moritán y Sarah Burlando, con una fiesta temática en un barrio residencial que reunió a niños, padres y amigos en una jornada festiva llena de color y disfraces. Las imágenes que se difundieron del festejo muestran cómo se vivió la ocasión, entre juegos, dulces y la alegría compartida de los más chicos.

En uno de los momentos más coloridos, un grupo numeroso de niños —mayoría vestidos de blanco y con bolsas o calabazas naranjas en mano para colectar golosinas— se reunió en la calle arbolada del barrio, escoltados por adultos atentos que no dudaron en sumarse activamente al juego y en capturar la foto grupal de recuerdo. Destacó entre los chicos la aparición de una persona con máscara blanca y túnica oscura, en un gesto típicamente inspirado en personajes de terror para la noche.

Pampita y Barby Franco, protagonistas de la movida junto a sus familias, no dejaron de lado el espíritu Halloween: en una de las imágenes, Pampita aparece sentada en el umbral de su casa, con un vestido largo negro, la melena suelta y un intenso maquillaje de bruja, acompañada de su amiga también disfrazada. A sus pies, Anita y Sarah posan sonrientes y listas para la colecta de dulces: una con vestido blanco de tul y pompones rojos inspirado en personajes de terror, y la otra con un vestido celeste de tul y detalles en blanco, ambas con sus bolsitas y calabazas naranjas listas para llenar de caramelos.

Sarah Burlando, Babry Franco, Pampita
Sarah Burlando, Babry Franco, Pampita y Floppy Tesouro salieron a recorrer el barrio siguiendo la tradición estadounidense
Pampita eligió un disfraz inspirado
Pampita eligió un disfraz inspirado en Morticia Addams

Otras imágenes profundizan en el detalle del festejo. Una mujer adulta disfrazada de bruja, con un tocado decorado de calabazas, falda naranja de tul estampada de murciélagos y medias con estrellas, reparte dulces en la puerta de la casa mientras abraza con ternura a una niña, en un cuadro de complicidad y diversión barrial. Pampita repartió caramelos desde el umbral, sosteniendo un bol claro y posando sonriente junto a los más pequeños; el ambiente se llenó de cartas decorativas, detalles festivos y una atmósfera alegre y familiar.

La celebración alcanzó su pico entre adultos y niños disfrazados en la entrada de la vivienda, donde Pampita y una segunda mujer, ambas maquilladas y disfrazadas de bruja, posaron junto a un hombre vestido informalmente y una niña (Anita o Sarah) con vestido blanco. La postal registró chupetes, alas negras y accesorios mágicos, añadiendo un guiño divertido a la escena.

La jornada de “dulce o truco” también tuvo su momento de contacto personal. En una foto, Pampita aparece agachada, con su disfraz negro y el bol de dulces, sonriendo junto a Saritah vestida de blanco, que sostiene su calabaza naranja para juntar golosinas.

La tierna foto de Pampita
La tierna foto de Pampita y Barby junto a sus hijas (Foto: Instagram)

El festejo continuó hacia la caída del sol, con selfies de adultos disfrazados (pelucas negras, gorros de bruja y sombreros de mago), grupos mezclados de niños y padres recorriendo el barrio con alegría, y una atmósfera de total complicidad entre Pampita, Barby y el resto de los invitados. Cada imagen transmitió un clima de juego sano y recuerdo compartido, con detalles caseros, mucha risa y el valor de celebrar en comunidad. Halloween, para Pampita y los suyos, fue la excusa perfecta para vivir una tarde a pura familia, creatividad y alegría, renovando la magia de disfrutar el presente con quienes más importan.

La salida barrial no solo reunió a familiares, sino que consolidó la amistad y la complicidad entre Pampita y Barby Franco. En una de las imágenes más tiernas, Anita García Moritán y Sarah Burlando caminan de la mano por la vereda bajo el sol, cada una luciendo su disfraz —vestido celeste y vestido blanco con detalles rojos respectivamente— y cargando su calabaza para dulces, en un entorno arbolado y alegre. La tarde se transformó en una perfecta postal de Halloween, atravesada por el juego, la imaginación, y el clima de comunidad que sólo una fiesta con niños logra crear.

Temas Relacionados

PampitaCarolina Pampita ArdohainBarby FrancoAnita García MoritánSarah Burlando

Últimas Noticias

Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Desde el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, la ceremonia destaca las figuras más influyentes y populares del universo digital argentino

Uno por uno, todos los

La respuesta que recibió Cinthia Fernández tras visitar a sus hijas en medio de su viaje de egresados

Días atrás, la bailarina había recibido todo tipo de críticas en redes sociales por interrumpir las actividades de sus pequeñas en el Tigre. Santiago Sposato contó el desenlace

La respuesta que recibió Cinthia

Natalia Oreiro y Adrián Suar, juntos otra vez: las primeras imágenes del rodaje que ilusiona a los fans

A más de una década del éxito de Solamente Vos, la actriz y el productor sorprendieron rodando escenas de la película Yo Narciso en el interior de un auto

Natalia Oreiro y Adrián Suar,

Furia Scaglione tuvo una fuerte discusión en el reality chileno y marcó terreno: “Aprendé a respetar”

La exparticipante Gran Hermano, hoy en El Internado, confrontó con Adrián Pedraja, quien la cuestionó en vivo, y su respuesta causó furor entre sus seguidores

Furia Scaglione tuvo una fuerte

El ataque de furia de Wanda Nara contra la China Suárez: “¿Qué tan zorra podés ser?”

La empresaria arremetió con un descargo en las redes sociales y luego de horas de silencio le dedicó un durísimo posteo a la exactriz de Casi Ángeles: “Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”

El ataque de furia de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manuel Adorni habló como nuevo

Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete: “Profundizar las reformas estructurales será prioridad”

Caso Cecilia Strzyzowski: liberaron al abogado de Emerenciano Sena que había sido detenido en medio del juicio

Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

INFOBAE AMÉRICA
Violencia en Río de Janeiro:

Violencia en Río de Janeiro: una joven murió tras ser alcanzada por un disparo durante un tiroteo entre bandas rivales en una autopista

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Lula da Silva envió al Congreso de Brasil un proyecto para endurecer el combate al crimen organizado tras la megaoperación en Río

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto

TELESHOW
Uno por uno, todos los

Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

La respuesta que recibió Cinthia Fernández tras visitar a sus hijas en medio de su viaje de egresados

Natalia Oreiro y Adrián Suar, juntos otra vez: las primeras imágenes del rodaje que ilusiona a los fans

Furia Scaglione tuvo una fuerte discusión en el reality chileno y marcó terreno: “Aprendé a respetar”

El ataque de furia de Wanda Nara contra la China Suárez: “¿Qué tan zorra podés ser?”