Pampita y Barby Franco deslumbraron en el festejo de Halloween junto a sus hijas

El festejo de Halloween de Pampita y Anita García Moritán (Video: Instagram)

Carolina Pampita Ardohain celebró Halloween junto a Barby Franco y sus respectivas hijas, Anita García Moritán y Sarah Burlando, con una fiesta temática en un barrio residencial que reunió a niños, padres y amigos en una jornada festiva llena de color y disfraces. Las imágenes que se difundieron del festejo muestran cómo se vivió la ocasión, entre juegos, dulces y la alegría compartida de los más chicos.

En uno de los momentos más coloridos, un grupo numeroso de niños —mayoría vestidos de blanco y con bolsas o calabazas naranjas en mano para colectar golosinas— se reunió en la calle arbolada del barrio, escoltados por adultos atentos que no dudaron en sumarse activamente al juego y en capturar la foto grupal de recuerdo. Destacó entre los chicos la aparición de una persona con máscara blanca y túnica oscura, en un gesto típicamente inspirado en personajes de terror para la noche.

Pampita y Barby Franco, protagonistas de la movida junto a sus familias, no dejaron de lado el espíritu Halloween: en una de las imágenes, Pampita aparece sentada en el umbral de su casa, con un vestido largo negro, la melena suelta y un intenso maquillaje de bruja, acompañada de su amiga también disfrazada. A sus pies, Anita y Sarah posan sonrientes y listas para la colecta de dulces: una con vestido blanco de tul y pompones rojos inspirado en personajes de terror, y la otra con un vestido celeste de tul y detalles en blanco, ambas con sus bolsitas y calabazas naranjas listas para llenar de caramelos.

Sarah Burlando, Babry Franco, Pampita y Floppy Tesouro salieron a recorrer el barrio siguiendo la tradición estadounidense

Pampita eligió un disfraz inspirado en Morticia Addams

Otras imágenes profundizan en el detalle del festejo. Una mujer adulta disfrazada de bruja, con un tocado decorado de calabazas, falda naranja de tul estampada de murciélagos y medias con estrellas, reparte dulces en la puerta de la casa mientras abraza con ternura a una niña, en un cuadro de complicidad y diversión barrial. Pampita repartió caramelos desde el umbral, sosteniendo un bol claro y posando sonriente junto a los más pequeños; el ambiente se llenó de cartas decorativas, detalles festivos y una atmósfera alegre y familiar.

La celebración alcanzó su pico entre adultos y niños disfrazados en la entrada de la vivienda, donde Pampita y una segunda mujer, ambas maquilladas y disfrazadas de bruja, posaron junto a un hombre vestido informalmente y una niña (Anita o Sarah) con vestido blanco. La postal registró chupetes, alas negras y accesorios mágicos, añadiendo un guiño divertido a la escena.

La jornada de “dulce o truco” también tuvo su momento de contacto personal. En una foto, Pampita aparece agachada, con su disfraz negro y el bol de dulces, sonriendo junto a Saritah vestida de blanco, que sostiene su calabaza naranja para juntar golosinas.

La tierna foto de Pampita y Barby junto a sus hijas (Foto: Instagram)

El festejo continuó hacia la caída del sol, con selfies de adultos disfrazados (pelucas negras, gorros de bruja y sombreros de mago), grupos mezclados de niños y padres recorriendo el barrio con alegría, y una atmósfera de total complicidad entre Pampita, Barby y el resto de los invitados. Cada imagen transmitió un clima de juego sano y recuerdo compartido, con detalles caseros, mucha risa y el valor de celebrar en comunidad. Halloween, para Pampita y los suyos, fue la excusa perfecta para vivir una tarde a pura familia, creatividad y alegría, renovando la magia de disfrutar el presente con quienes más importan.

La salida barrial no solo reunió a familiares, sino que consolidó la amistad y la complicidad entre Pampita y Barby Franco. En una de las imágenes más tiernas, Anita García Moritán y Sarah Burlando caminan de la mano por la vereda bajo el sol, cada una luciendo su disfraz —vestido celeste y vestido blanco con detalles rojos respectivamente— y cargando su calabaza para dulces, en un entorno arbolado y alegre. La tarde se transformó en una perfecta postal de Halloween, atravesada por el juego, la imaginación, y el clima de comunidad que sólo una fiesta con niños logra crear.