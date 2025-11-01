Teleshow

Natalia Oreiro y Adrián Suar, juntos otra vez: las primeras imágenes del rodaje que ilusiona a los fans

A más de una década del éxito de Solamente Vos, la actriz y el productor sorprendieron rodando escenas de la película Yo Narciso en el interior de un auto

Natalia Oreiro y Adrián Suar fueron captados durante el rodaje de su próxima película juntos

A lo largo de los años, la ficción argentina supo conquistar al público con parejas inolvidables que traspasaron la pantalla de El Trece y se metieron de lleno en el corazón de los televidentes. Una de las duplas más queridas fue la de Natalia Oreiro y Adrián Suar, que brillaron juntos en la exitosa comedia Solamente Vos y, desde entonces, se ganaron un lugar especial en la memoria colectiva. Ahora, una década después de aquel boom televisivo, la expectativa vuelve a encenderse: los actores fueron vistos juntos nuevamente, y no en cualquier situación, sino en pleno rodaje de su nuevo gran proyecto cinematográfico.

En las últimas horas, se logró captar a Natalia y Adrián compartiendo una escena en el interior de un auto. Relajados y entre risas, los actores charlaban animadamente mientras los filmaban, generando especulaciones inmediatas sobre lo que estarán preparando. Si bien no trascendieron detalles de la trama de la escena que estaban grabando, lo cierto es que ambos llevan varias semanas metidos de lleno en el rodaje de Yo Narciso, una película que marca el regreso de la dupla y tiene a Suar como director y protagonista, sumando a Oreiro en el rol central femenino.

El entusiasmo por esta nueva producción no es solo rumor de pasillo. Fue la propia Oreiro quien reveló la noticia en la última edición de los Premios Martín Fierro, durante una entrevista a América TV. La actriz y cantante dijo: “Estuve filmando, arranqué una película con Adrián como director y como compañero, como actor. Así que fue mi primer día de rodaje y dije: ‘Siete de la mañana citada’. No sé cómo estoy despierta. Pero luego de filmar, me vine para acá al hotel, me bañé, por supuesto, y todo mi equipo me mandó, básicamente”. La alegría y el orgullo por el reencuentro profesional con Suar se le notaban en el rostro y en su voz.

Hace más de una década,
Hace más de una década, Suar y Oreiro fueron la pareja protagónica de la serie Solamente Vos

Respecto al contenido del proyecto, Oreiro amplió: “La película con Adrián, obviamente es muy divertida. Con Adrián hicimos hace años Solamente Vos, la pasamos muy bien, teníamos ganas de volver a trabajar juntos. Y hoy, justo que estábamos actuando, yo me muero de la risa, o sea, muy difícil no reírse con Adrián y mi personaje no se podía reír. Así que tuvimos que repetirla varias veces, pero bien divertida. Es una comedia”. La confesión no solo dejó ver la buena onda entre ambos, sino que anticipa una película cargada de momentos de humor genuino y química compartida frente a cámara.

La expectativa del público y de los propios protagonistas por volver a trabajar juntos nace del éxito que fue Solamente Vos, la tira en la que Suar y Oreiro compartieron protagónico y que los instaló como una de las duplas más queridas del prime time argentino. En esa historia, Suar interpretaba a Juan Cousteau, un hombre de familia cuya vida daba un vuelco total al perder el trabajo y enfrentar una crisis matrimonial, hasta que se cruzaba en su camino Aurora, personaje de la artista uruguaya, enredándose en situaciones tan disparatadas como tiernas. La química explosiva entre ambos generó miles de fanáticos y escenas recordadas hasta el día de hoy.

A más de una década de trabajar en Solamente Vos, Natalia Oreiro contó que vuelve a trabajar con Adrián Suar (América TV)

Este regreso confirma que el público argentino siempre está listo para volver a enamorarse de aquellos dúos que marcaron época y que no pierden vigencia con el paso del tiempo. La dupla promete volver a hacer de las suyas: risas, enredos, química indiscutible y la cuota justa de emoción que exigen las grandes comedias. Yo Narciso aún mantiene bajo llave los detalles de su argumento, pero si algo ya quedó claro es que el carisma y la complicidad están intactos.

Así, mientras el rodaje avanza y las expectativas crecen, los seguidores cuentan los días para volver a ver en pantalla a dos de los intérpretes más queridos de la ficción nacional. Y si de historia de amor y humor se trata, nadie duda que el fenómeno Suar-Oreiro está listo para conquistar a nuevas generaciones y reafirmar su lugar en la cima de la televisión y el cine argentino.

Imágenes: RS Fotos

