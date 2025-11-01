La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

El posteo de Melody Luz sobre la "locura" por los bolsos caros, algo que no entiende

La publicación de Melody Luz en la red social X, en la que expresó su desconcierto ante la fascinación por los bolsos de lujo, reavivó el debate sobre la ostentación y el valor de estos objetos en el mundo de las celebridades. Su mensaje surgió en medio de la polémica por el exclusivo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi regaló a Eugenia “La China” Suárez, y no tardó en generar reacciones, especialmente la de Wanda Nara, quien respondió con dureza y reivindicó su propio acceso a estos artículos.

Melody Luz, bailarina e influencer, compartió su opinión tras el revuelo por el costoso regalo de Icardi a la actriz China Suárez. “Les JURO no entiendo la locura por los bolsos caros. Alex me quiso regalar el último bolso Gucci y le dije que no me gustaba jaja la real barat”, escribió Luz en su cuenta de X. La publicación, que mencionó a su pareja Alex Caniggia y a una reconocida marca de moda, reflejó su incredulidad ante la popularidad de los artículos de lujo y su preferencia por no sumarse a esa tendencia.

El trasfondo de la polémica se remonta al regalo de Icardi a la ex Casi Ángeles. El futbolista sorprendió a la actriz con un bolso Louis Vuitton modelo Speedy P9 25 en tono rosa claro, de edición limitada y fabricado especialmente para ella, ya que no se encontraba disponible en stock. El obsequio llegó acompañado de una tarjeta manuscrita en la que Icardi expresó: “Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz. Porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. TE AMO”. La actriz compartió imágenes del bolso en sus redes sociales y relató: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había stock, dije bueno ya fue. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”.

La cartera que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez

La tarjeta con la que Mauro Icardi acompañó al costoso bolso y el mensaje de la China Suárez

La reacción de Wanda Nara no se hizo esperar. La empresaria y conductora de televisión publicó un extenso descargo en redes sociales, donde criticó tanto a la China Suárez como a Icardi. “Limitado un bolso de Louis Vitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona”, escribió la conductora de Masterchef Celebrity. En su mensaje, la mediática reprochó a Icardi por no haberle enviado un regalo a su hija en su cumpleaños y acusó a Suárez de ostentar el bolso en redes sociales para provocar. Nara también hizo referencia a otros regalos recibidos por la actriz en el pasado y cuestionó la actitud de quienes, según ella, buscan competir con una niña.

El descargo de Nara incluyó críticas a la gestión de Icardi como padre y a la supuesta complicidad de las abogadas que lo representan en el proceso de restitución internacional de sus hijas. “Te lleva a Milán como una interesada VIP, arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá”, afirmó la empresaria, según el mismo medio. Además, Nara subrayó su propia posición respecto a los bolsos de lujo, asegurando que posee varios de esos modelos y utilizando el tema como símbolo de estatus y reproche.

El ataque de furia de Wanda Nara contra la China Suárez: “Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”

El contexto personal de Melody Luz aportó matices a su postura. En días recientes, la panelista de LAM anunció la suspensión temporal de su emprendimiento textil debido a la crisis económica en Argentina, lo que la llevó a compartir con sus seguidores la dificultad de mantener su negocio frente a la competencia de las importaciones y los altos costos laborales. “Estoy medio bajón porque le tengo que dar una pausa a Melody Luz Shop. Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aún así me quede resto”, explicó la influencer en Instagram, según el mismo medio. Mientras Luz comunicaba su preocupación, Alex Caniggia optó por mostrar en redes la compra de un automóvil nuevo, lo que generó comentarios sobre la aparente contradicción entre la situación económica de la bailarina y la ostentación de su pareja.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios cuestionaron la falta de apoyo económico de Caniggia hacia Luz, mientras otros la alentaron a mantener su independencia. Ante el comentario “Tu marido millonario lástima que no te ayude”, la influencer respondió: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto YO sin pedirle plata a nadie. Seguiré trabajando como siempre hice para poder volver CON TODO”. Además, planteó una reflexión sobre la autonomía económica y la sororidad: “¿Dónde está el empoderamiento y la independencia económica de las que me comentan esto? Dependen de un hombre por elección, comodidad o qué? Para pensarrrrr”.