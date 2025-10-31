El conjunto elegido por Valeria Mazza para conducir el Bailando español: lentejuelas y espalda descubierta

Valeria Mazza deslumbró con un look de color violeta con lentejuelas (Foto: Instagram)

Valeria Mazza, al frente de la conducción de Bailando con las estrellas en España, no solo deslumbra por su solvencia y carisma ante las cámaras, sino también por su estilo personal que sigue marcando tendencia más allá de fronteras. En cada gala, la modelo y empresaria reafirma que el glamour y la sofisticación pueden y deben tener un lugar protagónico en la televisión de entretenimiento, reinventando el concepto de anfitriona con su sello distintivo.

Para una de las recientes emisiones, Mazza apostó por un look que capturó todas las miradas y se transformó en comentario obligado dentro y fuera del set: un conjunto de lentejuelas violetas formado por un pantalón de pierna ancha con caída fluida y un top halter sin mangas que deja la espalda al descubierto. El corte impecable de la prenda superior permite lucir hombros y espalda, mientras que el lazo anudado en la parte baja añade un plus de feminidad, movimiento y personalidad. Los zapatos de tacón negro, elegidos para completar el outfit, suman altura y un toque clásico, en contraste armónico con el brillo lúdico de las lentejuelas.

La serie de imágenes difundidas captura todos los matices del estilismo: en una, Valeria posa de pie mirando a cámara, con sonrisa amplia y manos apoyadas a los costados, bajo una luz cálida que enriquece los reflejos del atuendo. En otra, se da vuelta para mostrar la espalda descubierta y el lazo del top, gesticulando con naturalidad e imponiendo presencia aun en el gesto más simple. Una toma festiva e informal la muestra con el cuerpo inclinado hacia adelante y un brazo elevado, transmitiendo alegría, energía y comodidad en plena conducción.

Escote en V, lentejuelas violetas, espalda descubierta y glamour

El entero es de una diseñadora de origen español

Lo interesante del despliegue es que el glamour de Mazza trasciende el escenario. El backstage, uno de los espacios donde suele perderse parte de la magia de las galas, también se convierte en pasarela: las fotos la muestran sentada con piernas cruzadas sobre cajas técnicas, rodeada del equipamiento propio de la producción, con luces desenfocadas y brillos etéreos que refuerzan el aura de sofisticación. En blanco y negro, la modelo aparece aún más etérea y contemplativa, aportando el costado artístico de cada sesión.

El entorno técnico —cajas de sonido, luces, equipamiento apilado— se integra al relato visual como una extensión del show, y en todo momento Valeria Mazza reafirma su rol de referencia, moviéndose con soltura tanto entre el vértigo de la previa como en el centro de la escena principal. Su apuesta por vibrantes colores y materiales llamativos revaloriza la moda argentina en Europa y muestra que la elegancia puede conjugarse con audacia y modernidad, incluso en formatos televisivos de alto impacto.

En el pie de foto, la mujer que supo ser la musa de Giorgo Armani tan solo sumo cuatro emojis de corazón en el mismo tono que el conjunto que eligió para una noche llena de baile y música. “Y ya pensando en la gala de mañana!”, aseguró, dejando a sus seguidores a la espera de lo que puede llegar a preparar para la próxima edición. En los comentarios no tardaron en halagar el outfit elegido.

La foto artística que se tomó antes de salir al aire (Foto: Instagram)

La elección de Valeria Mazza, en cada una de las galas que llevó adelante, no solo marcó tendencia sobre el escenario de Bailando con las estrellas, sino que ratificó su lugar como referente internacional del glamour y la moda. Su capacidad para conjugar elegancia, audacia y comodidad en cada aparición demuestra que la sofisticación también tiene lugar en el mundo del entretenimiento y que el estilo propio puede ser una seña de identidad poderosa, capaz de cruzar fronteras y transformar cada gala en un verdadero despliegue de personalidad y profesionalismo.