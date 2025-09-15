Teleshow

La nueva faceta de Valeria Mazza en España: debutó como conductora en el Bailando en una noche de gala

La modelo argentina encabeza por segunda vez el prestigioso concurso. El estreno fue lo más visto de la noche

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Valeria Mazza en el debut del Bailando de España

El brillo de la televisión española ganó un nuevo matiz: Valeria Mazza debutó como conductora en el Bailando con las estrellas en España con un gran éxito. La modelo argentina eligió la pantalla de Telecinco y se convirtió, nuevamente, en uno de los rostros emblemáticos del reality producido por Mediaset. No llamó la atención que, en su segunda vez presentando el espectáculo, la audiencia la acompañara de manera contundente: el estreno fue lo más visto de la noche y sumó un 14,5% de cuota de pantalla, lo que dejó muy atrás a la competencia. ¿Qué es lo que hace que un programa de este tipo se transforme en un fenómeno?

La modelo y empresaria no es una extraña para los telespectadores españoles. Ya había sorprendido en el show Mask Singer, el formato que en la Argentina se conoció como ¿Quién es la máscara?. Ahora, se animó a presentar el Bailando con las estrellas y, junto a Jesús Vázquez, desafió las expectativas en la emisión inaugural de esta nueva edición 2025. El primer encuentro con el público no decepcionó: trece parejas de concursantes desfilaron por un escenario donde la destreza y el carisma fueron la única garantía. Entre ellas, la presencia de nombres resonantes: Anabel, la sobrina de Isabel Pantoja, y Bárbara Rey, actriz cuya historia se entrelaza con la realeza por haber sido amante de Juan Carlos I.

Valeria Mazza brilló en el debut del Bailando con las estrellas

Cada famoso fue acompañado por un bailarín profesional, siguiendo la fórmula infalible que hizo un éxito en la Argentina. Un jurado heterogéneo —periodista, coreógrafa, influencers y especialistas en teatro musical—, se encargó de ponerle picante a la velada.

Valeria Mazza no pasó inadvertida en la gala: lució un impactante vestido del diseñador argentino Gabriel Lage, lo que demostró que la elegancia puede conjugarse con la espontaneidad y el talento. Desde el pasado 1 de septiembre, la modelo se instaló en Madrid, lista para enfrentar el desafío profesional de conducir uno de los programas más vistos de la televisión local. Alejandro Gravier, su marido, la acompañó en esta nueva etapa, al reafirmar el lazo entre la vida personal y la exposición mediática.

La modelo estuvo al frente del programa más visto de la noche

Hasta diciembre están previstas las grabaciones, momento en el que se revelará al ganador del reality.

Hablamos con Valeria de su papel como presentadora en 'Bailando con las estrellas', el concurso de RTVE que lanza su segunda temporada.

En una reciente charla exclusiva con Infobae España, en la previa del debut, Valeria destacó que la espera para el regreso del formato resultó más larga de lo previsto, ya que los planes de Mediaset con el programa cambiaron. “Terminamos el año pasado y pensamos que este año volvíamos en febrero también, pero se hizo esperar. De todas maneras, valió la pena porque hay un montón de sorpresas,13 participantes que van a dar que hablar, estoy segura. Parte del jurado también cambió. Así que, la verdad, con muchas ganas”, expresaba en Vitoria.

En su papel de presentadora, asume también una función clave en la llamada “sala de las estrellas”, donde acompaña a los concursantes en los instantes previos a salir al escenario, y donde la tensión se hace palpable. “Es el momento donde aparecen todos los nervios, las angustias, la adrenalina antes de salir a escena. Están hasta último momento practicando con sus bailarines. Ahí es realmente donde ves la personalidad de la gente. Algunos se lo toman muy tranquilos y otros están sufriendo, rezando o llamando a sus familiares. Me encanta poder acompañarlos en todo ese momento”, reveló a este medio. Tras la actuación, la sala se convierte en un espacio de desahogo, alegría o frustración, dependiendo de cómo haya resultado la presentación y la valoración del jurado.

