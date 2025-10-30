Teleshow

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Después de contar su experiencia con el levantamiento de glúteos, la expareja de L-Gante fue letal ante las opiniones negativas en su contra

La influencer enfrentó a quienes opinaron negativamente de su intervención estética (Instagram)

En el universo de las redes sociales, pocas figuras mantienen a su audiencia tan atenta y participativa como Tamara Báez. Acostumbrada a compartir cada experiencia, logro y hasta sus dilemas cotidianos en Instagram, la influencer se convirtió en tendencia en las últimas horas al contar con total sinceridad y sin medias tintas un novedoso paso en su vida: pasó por el quirófano para realizarse un levantamiento de glúteos brasileño (BBL). Y, fiel a su estilo, también enfrentó las críticas que surgieron luego de su paso por el quirófano.

La noticia, lejos de quedar encapsulada en su cuenta, rápidamente generó debate y una ola de comentarios en las redes. La influencer, acostumbrada a la exposición, enfrentó críticas y cuestionamientos por parte de algunos usuarios que no dudaron en opinar sobre su aspecto y sus decisiones personales. Pero Tamara supo marcar la cancha y salió al cruce desde sus stories, siempre filtrando el entorno con una dosis de humor y picardía. “Vivan y dejen vivir. Es una, no se olviden de eso. No pierdan tiempo por estar mirando la cola de los demás”, escribió Tamara, acompañada por un filtro divertido que deformaba su rostro, minimizando cualquier tono de gravedad y apostando a la frescura como escudo.

La situación no quedó ahí. La expareja de L-Gante eligió también su cuenta secundaria para responder a los comentarios malintencionados y lo hizo, una vez más, con ironía y sinceridad. “No se enojen cuando una dice las cosas como son. No digo nada de ninguna porque esa de regalar seguidores no se banca”, lanzó en clara referencia a las especulaciones que giran en torno al mundo influencer. Además, desmintió que se habría operado solo para copiar a su amiga Eliana. Lejos de fomentar rivalidades, dijo: “Y esa de copiarme de mi amiga, nada que ver. ¿Quién no se quiere tunear? Tenemos las dos la oportunidad de hacerlo, fuimos y lo hicimos”, sumando a la publicación una foto junto a Eliana que transparenta el buen clima entre ambas y la decisión compartida.

Tamara le hizo frente a las críticas luego de su intervención estética

Para Tamara, la diversión y el deseo de elegir sin culpas fueron claves en el proceso. Con otro divertido filtro y vestida con un pijama blanco con flores, volvió a su cuenta para contestar las críticas.“No digo nada más porque estoy disfrutando mucho esto. Todo lo que quise, lo cumplí”, escribió, dejando claro que hoy, en su vida, pesa más la satisfacción personal que el ruido externo. Pero no solo se quedó en el plano de la respuesta, sino que aprovechó para sumar una consulta a su público: “Ahora vamos a lo importante, ¿me recomiendan una buena nutricionista?”, inquietud que muestra cómo Tamara sigue compartiendo y haciendo partícipes a sus seguidores de todos los detalles, sean frívolos o trascendentes.

"No se enojen cuando una dice las cosas como son", escribió Tamara ante las críticas
La influencer negó copiarse de su amiga, Eliana, quien pasó por la misma cirugía estética

En el terreno de la transparencia, Tamara tampoco esquivó el tema de la operación en sí. Reveló que su paso por la clínica incluyó un clásico “me puse bury, me saqué un poco de allá y de acá”, y acompañó la confesión con una foto donde se aprecia la zona posterior de su cuerpo enfundada en unas calzas comprimidas, prenda obligatoria tras el procedimiento. No hubo misterios ni tabúes sobre cómo atravesó el quirófano y el postoperatorio, detalles que despertaron tanta curiosidad como comentarios.

El procedimiento al que se sometió Báez consiste en una técnica estética que combina la liposucción, extracción de grasa de abdomen, muslos o cintura, con la transferencia de esa grasa a los glúteos, logrando un efecto más firme, voluminoso y armónico en la silueta. Con la recuperación aún en marcha, Tamara se mostró positiva y sin dolor, aunque admitió la incomodidad de la faja de compresión, una molestia mínima en comparación con la felicidad de haber cumplido su deseo.

No siento dolor pero lo que me molesta la faja, Dios”, compartió mientras mostraba el accesorio imprescindible tras la intervención. Tranquila y cercana como siempre, le transmitió confianza a quienes la siguen: “Por suerte salió todo bien”, posando desde la cama de la clínica y sumando fotos previas al alta médica.

Como cierre, Tamara priorizó su bienestar luego de la cirugía (Instagram)

Así, entre filtros, risas, sinceridad y su inconfundible manera de hablarle al público, Tamara Báez dejó claro que las decisiones son propias, que los cambios se celebran y que nada ni nadie logrará frenar su forma genuina y auténtica de vivir y compartir cada paso.

