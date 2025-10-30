Teleshow

Maxi López sorprendió con un nuevo proyecto artístico que lo apasiona en Argentina: su talento oculto

Mientras disfruta de su éxito en MasterChef Celebrity y suma fanáticos por sus recetas y humor, el exdeportista compartió su próxima faceta donde mostrará su habilidad desconocida

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Maxi López sorprendió con el
Tras dejar las canchas años atrás, Maxi López sigue cosechando sorpresas y reinvenciones frente a la mirada de millones. Desde su llegada a MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), el exfutbolista no solo se destacó por su buena onda y sentido del humor, sino que también supo ganarse un lugar entre los favoritos del reality gracias a su actitud relajada, su capacidad para reírse de sí mismo y sus apuestas culinarias inesperadas. Pronto, cada emisión se volvió excusa para descubrir una nueva faceta de Maxi, quien esta semana dejó a todos boquiabiertos con el anuncio de un desafío completamente distinto que se propondría a tomar: la música.

Fue en redes sociales donde se conoció el inesperado cambio de rumbo. Todo comenzó cuando Andy Chango, músico y compañero de certamen, subió una postal insólita: Maxi posando elegante, con un teclado eléctrico en brazos y la promesa de un debut inminente. “El 11 de diciembre presentamos a nuestro nuevo tecladista, Maxi López”, escribió Andy, adelantando una fecha que ya quedó marcada para los seguidores de ambos. La reacción de su compañero fue inmediata: republicó la historia en su cuenta de Instagram y añadió, con simpatía. “Ahí estaremos”, escribió y acompañó con una carita sonriente y el emoji del brazo musculoso.

Así, el exdeportista continúa sorprendiendo con su capacidad de explorar nuevas pasiones mientras avanza a paso firme en las cocinas televisivas. En medio de la competencia conducida por su expareja y madre de sus hijos, Wanda Nara, Maxi asumiría el reto de los teclados para sumar un capítulo artístico más a su amplia trayectoria mediática.

"Ahí estaremos", escribió el exdeportista
La reacción del público no tardó en multiplicarse. Los comentarios aplaudieron la jugada y celebraron la versatilidad de López, acostumbrado a moverse con naturalidad tanto entre los fogones como en el mundo de la música y, por supuesto, también en los negocios. Memes, bromas y felicitaciones destacaron el buen humor del exfutbolista, mientras él seguía compatibilizando fogón y teclado, entre grabaciones, ensayos y posteos virales.

Fuera de la pantalla, López también construye su camino de empresario. Ya lejos de los días bajo los tres palos, el exdelantero encontró otra cancha en el mundo de los clubes europeos: en abril pasado se oficializó su desembarco como uno de los accionistas mayoritarios del FC Paradiso, equipo de tercera división suiza. La noticia fue confirmada tanto por la institución como por el propio Maxi: “El FC Paradiso se complace en anunciar que, el 14 de abril de 2025, el Presidente del Club, Antonio Caggiani, y Maxco Capital, fondo de inversión con sede en el Reino Unido, dirigida por el exfutbolista profesional Maximiliano Gastón López, han concluido oficialmente las negociaciones para la transferencia del 40% de FC Paradiso SA a Maxco Capital”.

Luego de dejar el fútbol
En ese diálogo con ESPN, López explicó qué lo atrajo del proyecto suizo: “Me llamó la atención el proyecto, la tratativa duró seis o siete meses y hace algunos días confirmamos todo. Ya veníamos colaborando, pero será oficial a partir de la próxima temporada”.

Entre desafíos culinarios, aventuras empresariales y ahora el salto a los escenarios de la música, Maxi demuestra que la reinvención es parte de su esencia. El certamen de MasterChef Celebrity lo muestra como un competidor dispuesto a sorprender, tanto a jurados como a compañeros y audiencia, pero el presente de Maxi va mucho más allá de las recetas: no hay rubro que no se anime a probar. Todo indica que el 11 de diciembre los seguidores podrían conocer a un nuevo Maxi, listo para lucirse entre acordes y melodías, sumando otra página a una carrera marcada por la versatilidad y la búsqueda de nuevos horizontes.

