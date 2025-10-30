Los famosos conmemoraron a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido años con fotos, videos y palabras de emoción

Las figuras del mundo del espectáculo se pronunciaron en el día que Maradona hubiera cumplido años

Cada 30 de octubre, la memoria colectiva devuelve al centro de la escena a Diego Armando Maradona, y este año, a 65 años de su nacimiento, el país volvió a sumergirse en el fervor maradoniano como si no existiera el paso del tiempo. Las redes sociales estallaron en homenaje, el mundo del espectáculo y del deporte se unieron en recuerdos y el cariño popular reinó por encima de cualquier grieta. Desde fotos inéditas hasta mensajes cargados de nostalgia y admiración, la jornada se tiñó una vez más de celeste y blanco en nombre del ídolo eterno.

Entre los primeros en elevar su tributo estuvo Marcelo Tinelli, quien compartió una selección de fotos junto a Diego, apelando al mítico número del Diez y dejando en claro la cercanía y admiración que existía entre ambos. “Podría poner miles de fotos y videos juntos. Elegí estas 10, porque ese es tu número. Gracias por tantas alegrías a todos los argentinos. Seguís estando siempre junto a nosotros”, escribió el conductor.

El conductor acompañó su publicación con postales icónicas: una vieja entrevista en una cancha, una reunión en Punta del Este con el recordado Fede Ribero, y hasta el clásico retrato junto a Diego en el estudio de Showmatch. La dedicatoria final, entre emojis de corazones, banderas argentinas y una pelota de fútbol, resumió el sentimiento de millones: “Feliz cumple, Dieguito. Estás en cada uno de nosotros por siempre”.

Otro homenaje cargado de historia y emoción llegó de la mano de Guillermo Coppola, el amigo y representante fiel de Maradona, quien usó sus historias de Instagram para publicar un collage de recuerdos juntos a lo largo de los años. “Gracias Diego. Te recuerdo hoy y siempre”. El video estuvo musicalizado por la emblemática “¿Qué es Dios?” de Las Pastillas del Abuelo, un clásico que ya adopta forma de oración maradoniana cada vez que el calendario toca el 30 de octubre.

Para recordar el día de su cumpleaños, Marcelo eligió una serie de imágenes con Maradona (Instagram)

En los inicios de su carrera, el presentador entrevistando a Maradona

El conductor aprovechó a recordar su encuentro con el exfutbolista y su querido amigo, Fede Ribero, quien falleció en 2013

Tinelli y Maradona en una de sus visitas al estudio de Showmatch

Hubo lugar también para los mensajes más breves pero igual de potentes. Griselda Siciliani compartió una imagen de Diego en Boca. “Más hermoso no se consigue”, escribió y sumó un corazón roto, una emoción que rápidamente fue replicada por Dalma Maradona en sus propias historias, sellando la jornada con el toque familiar y generacional que solo la hija del Diez puede imprimirle.

En la televisión, la recordada Graciela Alfano revivió el mítico encuentro en La Biblia y el Calefón, el programa de Jorge Guinzburg, donde Maradona compartió mesa con Charly García y Joaquín Sabina. “El mejor programa de TV de la historia”, sentenció Alfano, rescatando una noche para la leyenda nacional.

El histórico representante del futbolista, Guillermo Coppola, recordó al fallecido ídolo con algunas imágenes juntos

Griselda Siciliani eligió uno de los momentos de Maradona jugando con la camiseta de Boca Juniors

Nancy Duplaá optó por una imagen de Maradona sosteniendo una pelota sobre su cabeza

El grito de admiración y nostalgia se sumó con el mensaje de Daniel Osvaldo, quien eligió una foto con Maradona y escribió directo al corazón: “Feliz cumpleaños D10S. Te amo y te extraño todos los días de mi vida”. Por otro lado, el periodista y conductor Pedro Rosemblat optó por una imagen de Maradona con anteojos negros y sentenció: “Te vamos a amar, recordar y extrañar toda la vida”.

El homenaje se completó con postales que demostraron que el fallecido ídolo sigue vigente en todos los rincones: Andy Kusnetzoff y Nancy Dupláa compartieron la misma imagen, el Diez con la pelota en la cabeza y la sonrisa inconfundible. Kusnetzoff resumió en “Eterno” toda una vida; Dupláa, en “Capitán”, la síntesis de quien supo liderar dentro y fuera de la cancha.

"Te vamos a amar, recordar y extrañar toda la vida", escribió Rosemblat sobre la imagen que eligió

Graciela Alfano recordó su encuentro con Maradona en el ciclo de Guinzburg, La Biblia y el Calefón

Daniel Osvaldo optó por un posteo con una imagen retro con el astro del fútbol

Kusnetzoff optó por la misma imagen que Duplaá y le sumó la palabra "eterno" (Instagram)

Así, entre recuerdos, fotos, videos y palabras, el cumpleaños de Maradona volvió a ser una cita colectiva con la emoción, la historia y la cultura argentina. No hubo grietas, sino solo la certeza de que Diego es aun más grande que su propio mito, grabado en los corazones de un país que nunca dejará de abrazar a su ídolo.