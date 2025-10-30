Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”

Diego Maradona con Dalma y Gianinna (Instagram)

Este jueves 30 de octubre de 2025, el recuerdo de Diego Armando Maradona volvió a ocupar un lugar central en la memoria colectiva, impulsado por los homenajes personales que le dedicaron sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, a través de mensajes emotivos en redes sociales. En la fecha en que el astro argentino habría cumplido 65 años, ambas compartieron publicaciones que reflejaron la intensidad del vínculo familiar y la huella imborrable que dejó su padre en todo el mundo.

Dalma Maradona saludó a su papá Diego en el aniversario de su cumpleaños (Instagram)

Dalma Maradona eligió una ilustración en la que una niña abraza a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada de un mensaje que resumió el sentimiento de gratitud y amor: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”. La publicación, realizada en su historia de Instagram sobre un fondo naranja, evocó la cercanía y la complicidad que caracterizaron su relación con el exfutbolista.

Por su parte, Gianinna Maradona compartió una fotografía de archivo junto a su padre besando el Balón de Oro, musicalizada con la canción “El corazón sobre todo” de Estelares. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”. Así, Gianinna sumó su voz al homenaje, reforzando el carácter íntimo y personal de la fecha.

Gianinna Maradona y un mensaje para su padre Diego Maradona (Instagram)

El aniversario del nacimiento de Diego Maradona trasciende el ámbito familiar y se convierte cada año en un acontecimiento de relevancia internacional. El 30 de octubre es una fecha señalada para los aficionados al fútbol y para quienes reconocen en Maradona a una de las figuras más influyentes de la historia deportiva. Los homenajes y recuerdos se multiplican en redes sociales y medios de comunicación, reflejando el impacto que el exjugador mantiene en la cultura popular y en la memoria de millones de personas.

El mensaje de Dalma Maradona en el aniversario del nacimiento de Diego: "Te extraño sin parar" (Instagram)

El fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, marcó un antes y un después tanto para sus hijas como para la sociedad argentina y el mundo del deporte. La causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca aguda, mientras se recuperaba de una cirugía por un hematoma subdural en una vivienda alquilada del barrio San Andrés, en Tigre. Desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se transforma en una jornada de evocación y tributo, en la que el dolor por su ausencia se entrelaza con el agradecimiento por su legado.

Dalma Maradona saluda a Diego por el aniversario de su nacimiento (Instagram)

Cada año, el cumpleaños de Diego Maradona se reafirma como una fecha de profunda carga emocional, en la que el recuerdo del ídolo se mantiene vivo a través de los gestos y palabras de sus hijas, y en la que el mundo del fútbol y sus seguidores renuevan el homenaje a una figura que sigue inspirando admiración y nostalgia. Músicos, políticos, referentes de la cultura recuerdan al ídolo junto a sus fanáticos en un gesto que trasciende fronteras y acerca en un sentimiento de amor colectivo.

Dalma y Gianinna Maradona, el apoyo incondicional

Gianinna Maradona declaró ante la Justicia en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, recibiendo el respaldo público de su hermana Dalma a través de mensajes en redes sociales. Durante la audiencia, que se extendió por alrededor de 7 horas, Gianinna estuvo acompañada por su hijo Benjamín Agüero, su madre Claudia Villafañe, su hermana Dalma y Verónica Ojeda, expareja del exfutbolista. Tras la declaración, Dalma compartió en redes una imagen junto a su madre y su hermana, acompañada de la frase: “LAS 3 SOMOS 1”. En el mensaje, expresó: “La rompiste @giamaradona. Tan orgullosa de vos, ¡Te amo para siempre!”. Gianinna respondió agradeciendo el apoyo: “Gracias por estar bien cerquita mío desde que llegué a este mundo. Él se merece verdad y justicia. ¡Estamos más cerca! Las amo con toda mi alma”.

El apoyo de Dalma a su hermana Gianinna tras su declaración en el juicio de Maradona

Horas después, Dalma publicó otro mensaje dirigido a su hermana: “No me puedo dormir porque sigo pensando lo valiente, calma, centrada, clara y espectacular que estuviste declarando hoy. APRENDO DE VOS TODOS LOS DÍAS. Sos uno de los seres más maravillosos que conozco y encima tengo la suerte que seas mi medio limón. Cuando uno habla con amor y con la verdad, nada puede salir mal. Hoy lo imagino con el pecho inflado del orgullo que le da ser tu papá”. Gianinna respondió: “Bueno, voy a seguir llorando y vuelvo. ¡Menos mal que te tengo! Te amo con todo mi corazón, mi medio limón”.

Dalma y sus palabras para su hermana Gianinna tras su declaración en el juicio de Maradona

En otro mensaje, Gianinna dedicó palabras a su hijo Benjamín, a quien definió como “el ser más valiente de este mundo”. “Gracias por querer acompañarme, por escuchar mi relato sin condicionarme aunque sea muy doloroso, gracias por estar ahí para mí desde y para siempre”, dijo. Además, recordó la relación entre Benjamín y su abuelo: “El mejor abuelo del mundo se llevó tus primeras carcajadas para siempre, su debilidad, su paz, su felicidad. Guardo sus momentos juntos para siempre”.