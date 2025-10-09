Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Dalma Maradona fue parte del velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera (Video: Bondi Live)

El miércoles por la noche el mundo del deporte sufrió el duro golpe de la muerte de Miguel Ángel Russo, DT de Boca e histórico jugador de Estudiantes de La Plata. Dalma Maradona, la hija de Diego Maradona, se despidió de él en las redes sociales y el jueves estuvo en el velorio que se organizó en la Bombonera, con el objetivo de honrar la memoria de Russo.

Dalma estaba invitada al programa de Ángel de Brito en Bondi Live y no pudo evitar hablar del tema y elató su experiencia en el streaming Ángel Responde (Bondi Live). “Perdón que llegue tarde, pero fui al velorio de Russo, de Miguel Ángel Russo, que no quería perdérmelo. Estuve con su familia y aprovecho para mandarles un beso”, contó, dejando en claro la importancia que tuvo para ella estar presente en ese momento tan íntimo para el ambiente futbolístico argentino.

Durante el diálogo con Ángel, la hija de Maradona habló del profundo cariño y respeto mutuo entre Russo y su padre, una relación que trascendía colores de camiseta. “Se querían mucho. Y siempre tuvo palabras de cariño con mi papá, y mismo mi papá con él”, recordó Dalma, al tiempo que resaltó la calidez recibida por parte de la familia Russo en un momento tan sensible: “Yo no conocía mucho a su familia, pero fue llegar ahí, sentirme parte. Me hicieron sentir… Yo no quería ni invadir, ni estar molestando en un momento así… La hija me dejó su número y me hablaron de que siempre lo admiró mucho a mi papá, que lo quería mucho y eso yo lo sabía también, porque mi papá siempre hablaba muy bien de él”.

Diego con Miguel Ángel Russo

Dalma destacó el afecto extendido hacia Russo, remarcando que su pérdida conmovió tanto a hinchas de Boca como de River y otros clubes, en virtud de su trayectoria y su modo de ser: “Como que trasciende un poco el equipo”. El fallecimiento despertó repercusión y tristeza entre todos los futboleros, como remarcó Ángel de Brito, interpretando el clima de pesar generalizado.

En la charla, Dalma también puso en valor la decisión de Russo de ser velado en la cancha de Boca, uno de sus grandes deseos, según el testimonio de la familia y la dirigencia xeneize: “Pidió que sea velado en la cancha de Boca, por eso lo estaban hablando. Sí, estaba vestido de Boca. Nos contaron que fue su deseo, por supuesto que sea ahí y creo que Juan Román Riquelme, como toda la directiva, le dieron el OK para que eso pudiera suceder y fue ahí con sus familiares”. Agregó, además, que el adiós se dio en un clima de armonía y respeto, en el que también participaron hinchas de Rosario Central, otro club clave en la carrera de Russo, que viajaron especialmente en micros para despedirlo.

La despedida de Miguel Ángel Russo en la Bombonera, con la presencia de Dalma Maradona, puso de manifiesto el alcance y la profundidad de los afectos que supo cosechar el técnico a lo largo de su carrera. El recuerdo de la amistad con Diego Maradona, los guiños de sus familias y el pasillo de hinchas y figuras del fútbol sellaron un adiós cargado de emoción y reconocimiento, más allá de las rivalidades deportivas.

El mensaje de Dalma al conocer la noticia de su muerte (Foto: Instagram)

A los pocos minutos de que se conociera la triste noticia de su fallecimiento, la mayor de las Maradona se expresó en sus redes. “¡QEPD y gracias por todo! Abrazo a su familia y seres queridos". Mientras que el periodista Gastón Edul se sumó las demostraciones hacia Russo. “Falleció Miguel Ángel Russo. 50 años en el fútbol como jugador y entrenador. Persona respetada y querida por todos”, destacó, junto a una foto.