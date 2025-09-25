Teleshow

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”

La influencer y su mamá estuvieron en la ciudad que recuerda a Diego en cada esquina. Fotos, emociones y anécdotas de aquellos años felices

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Gianinna Maradona estuvo en Nápoles
Gianinna Maradona estuvo en Nápoles junto a Claudia Villafañe y le dedicó unas emotivas palabras a su madre (Foto: Instagram)

Gianinna Maradona regresó a Nápoles, la ciudad quee adoptó a Diego, acompañada por su madre, Claudia Villafañe, y un grupo de dieciocho personas, para reencontrarse con los recuerdos que la urbe guarda de su padre. El viaje cobró un sentido único de la mano de las emociones compartidas entre madre e hija y el vínculo inquebrantable con el legado maradoniano.

En uno de sus mensajes más íntimos, Gianinna abrazó el impacto de este regreso: Napoli es sentirse en casa, incondicionalidad, amor inmensurable, la gente con su amor te abraza el alma. Esta ciudad te da paz y adrenalina a la vez, es inexplicable. Inigualable, como él… ¡Gracias por todo Napoli, me hiciste muy feliz! ¡Hasta pronto! Así, la hija del ídolo describía en palabras lo que tantas imágenes lograban transmitir: la ciudad que le da tanto y que nunca deja de emocionar.

El recorrido por los rincones napolitanos fue tan potente como esas sensaciones. Frente a un muro atiborrado de stickers y grafitis, Gianinna sostuvo en alto la consigna “JUSTICIA POR DIOS - 10”, rodeada del inconfundible número y la silueta de un sombrero, sintiendo el pulso de ese reclamo colectivo que Nápoles todavía grita por Diego. La vibra del lugar, sus colores y símbolos, envuelven un homenaje que no cesa.

El viaje, sin embargo, fue también una oportunidad para reconocerse como hija. De cara a Claudia, Gianinna confesó: Te vi muy feliz en cada ciudad que recorrimos, pero cuando llegamos a Napoli te vi brillar, te vi emocionarte y hacer emocionar a las personas que te cruzabas. Esos abrazos, esas anécdotas, y ese amor que atraviesa a la persona a mamá me dio años de vida. Gracias por tanto Ma, me llevo este viaje para siempre en el corazón. Qué orgullo me da ser tu hija. TE AMO Y TE ADMIRO”.

La ciudad late a su propio modo. Muestra de esto es el mural hiperrealista de Maradona como figura religiosa: corona de espinas, túnica azul y esa mirada que condensa contradicción y fe. En otro rincón, un balcón flamea la bandera con rostro y nombre de “Diego”, envuelta por guirnaldas de luces sobre antiguos muros ocres. En las entradas de las casas, bufandas de “Napoli 1926” y “Maradona” cuelgan con naturalidad de los tenderetes, como si decir Maradona fuera sinónimo de decir hogar.

Al pie de algunos murales, ramos de rosas rojas reposan bajo la imagen del Diez vestido con su emblemático abrigo blanco, mientras paneles azules con fotos y palabras refuerzan la infinita vigencia del homenaje. Incluso en las pequeñas escenas, como la de dos niños en la modestia de un hogar napolitano, la presencia de Diego sigue siendo natural y cotidiana.

Gianinna, sonriente y de brazos cruzados, posó junto a la figura tamaño real de su padre, fundiéndose con el muro tapizado de mensajes. En otra fachada, Diego se adueña de la arquitectura y su rostro pintado donde una ventana es también parte de la obra, como queriendo asomarse a la vida de la ciudad cada día.

El arte callejero y la memoria dialogan en blanco y negro: un retrato de Diego, melena en desorden y uniforme blanco, junto a la frase “Un giorno all’improvviso mi innamorai di te”, lo confirma: Nápoles amó a Maradona de repente y para siempre.

Así, entre palabras y fotografías, Gianinna Maradona encontró en Nápoles mucho más que recuerdos: halló una ciudad que aún late con el nombre y el legado de su padre, y un abrazo colectivo capaz de hacerla sentir en casa, rodeada de amor, historia y gratitud. En la ciudad que nunca deja de nombrar a Diego, Gianinna encontró —entre murales, banderas, flores y consignas— un lugar que vibra con la ausencia y la memoria, el orgullo de ser hija y la certeza de un amor que atraviesa todas las edades.

