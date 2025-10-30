Teleshow

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

En Polémica en el bar recordaron la filmación en Río de Janeiro de uno de los videoclips de la conductora y la decisiva influencia que tuvo el grupo narco

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la banda criminal de Río de Janeiro

En medio de la ola de terror que invade Brasil, Mariano Iúdica puso en primer plano la relación entre el espectáculo y el crimen organizado en ese país al recordar la grabación del videoclip “O bicho vai pegar” de Wanda Nara en en Río de Janeiro. El conductor de Polémica en el bar (América) aseveró que la producción del video contó con la protección y logística del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, hoy bajo los ojos del mundo por sus 130 muertos.

En el histórico programa creado por Gerardo y Hugo Sofovich, el conductor se refirió a la intervención directa de Edgard Alves Andrade, conocido como “Doca” o “Urso”, uno de los líderes más buscados de la banda y aseguró que la grabación del videoclip de la conductora no habría sido posible sin la autorización y el respaldo de la banda.

Wanda Nara presentó su segundo
Wanda Nara presentó su segundo videoclip (Instagram)

“Al tipo que buscan por USD 18.000 es quien ayudó a Wanda Nara a hacer este videoclip”, afirmó, en referencia a “Doca”, que en su carrera musical grabó en la favela Vidigal, límite con Rosinha. El conductor detalló que la organización criminal garantizó la seguridad y el desarrollo del rodaje, y que este tipo de operativos suelen implicar pagos a la banda y un componente de exhibicionismo por parte de sus líderes.

“Todo el operativo para grabar este videoclip lo garantizó el Comando Vermelho. Hay que garparles, por supuesto, y a parte un poco de cholulismo como tenía Escobar Gaviria. Que se sepa que yo apadriné a esta chica en su video”, expresó Iúdica, comparando la situación del crimen organizado en Brasil con la que infundió el terrorista y narcotraficante colombiano en la década del 80 y principios de los 90.

El back del nuevo video
El back del nuevo video de Wanda Nara en Brasil

“Esto no es una villa de Argentina, no es la 11-14, esta es La Rosinha y este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho. Lo mismo le pasó a Michael Jackson cuando fue a filmar, a una publicad del mundial. También la producción de Rápidos y furiosos”, comentó, sobre el apoyo que recibió el cantante estadounidense para grabar su recordado videoclip “They Don’t Care About Us” en la favela Santa Marta, al igual que la saga de películas.

El nuevo tema de Wanda Nara

En el videoclip de Wanda Nara, lanzado en febrero de 2024, buscaba transmitir un mensaje de hermandad entre Brasil y Argentina, superando las tradicionales rivalidades futbolísticas. La empresaria y cantante viajó hasta Río de Janeiro acompañada por su por entonces esposo, Mauro Icardi, quien participó en el backstage y compartió imágenes del rodaje en sus redes sociales. El equipo de producción se desplazó por los pasillos de la favela, donde se filmaron escenas que la muestran a ella con la camiseta de Brasil y, en otros momentos, con la de Argentina y el nombre de Icardi en la espalda.

Miembros de la unidad especial
Miembros de la unidad especial de la policía militar detienen a presuntos traficantes de drogas durante una operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro (REUTERS/Aline Massuca)

El Comando Vermelho, organización criminal fundada en Río de Janeiro, es la facción más antigua y con mayor poder en el estado. Su influencia se extiende por numerosas favelas, donde ejerce un control territorial que desafía a las autoridades.

En los últimos años, la banda ha protagonizado enfrentamientos violentos con la policía, como el megaoperativo que dejó más de 130 muertos en los complejos de Penha y Alemão. Este despliegue, considerado el más violento en la historia de la ciudad, buscaba frenar la expansión del grupo y ejecutar decenas de órdenes de arresto. El Comando Vermelho ha logrado mantener y ampliar su dominio, representando más de la mitad de las áreas controladas por grupos armados en la Región Metropolitana de Río.

Doca, el líder de Comando
Doca, el líder de Comando Vermelho en Río de Janeiro

Dentro de la estructura del Comando Vermelho, Edgard Alves Andrade, alias “Doca” o “Urso”, ocupa un lugar destacado. Con 55 años, enfrenta más de 20 órdenes de captura por delitos que incluyen homicidio, narcotráfico y crimen organizado. Las autoridades brasileñas ofrecen una recompensa de 100.000 reales (USD 18.000) por información que conduzca a su detención, cifra equiparable a la ofrecida por otros líderes históricos de la banda.

“Doca” ha sido vinculado a múltiples crímenes, entre ellos el asesinato de tres médicos en Barra da Tijuca y el uso de drones lanzagranadas en operaciones contra la policía. Aunque fue detenido tras la operación Bomba Zumbido, logró fugarse y permanece prófugo. Su figura es tan emblemática que en los allanamientos policiales se halló un grafiti de un oso armado, símbolo de su escuadrón dentro de la organización.

Temas Relacionados

Comando VermelhoWanda NaraEdgard Alves AndradeLa RosinhaCrimen organizado en BrasilO bicho vai pegar

Últimas Noticias

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje

Denise Álvarez generó preocupación al tambalearse tras conocer su resultado en la balanza. El video

Una participante de Cuestión de

La inesperada foto familiar que publicó Wanda Nara junto a Maxi López y Martín Migueles: “Princesos”

La conductora compartió una imagen inédita donde su exmarido y su actual pareja muestran su vínculo, reflejando que la convivencia pacífica es una realidad en su vida

La inesperada foto familiar que

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

La modelo relató los nervios que atravesó durante su reposo y le dio la bienvenida a la semana 29 del proceso

La feliz noticia que recibió

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

La hija de la conductora de DDM y el productor Mariano Chihade sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes uno de los diseños que lució en su celebración

El vestido soñado de Matilda

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

La exmodelo y madre de Gianluca Simeone dedicó unas palabras llenas de amor y admiración a la influencer, celebrando la llegada de su nieto y el vínculo familiar que los une en esta nueva etapa

Carolina Baldini mostró su admiración
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
La última esperanza de Adolf

La última esperanza de Adolf Hitler: el plan imposible para escapar de Berlín

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

TELESHOW
Una participante de Cuestión de

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje

La inesperada foto familiar que publicó Wanda Nara junto a Maxi López y Martín Migueles: “Princesos”

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”