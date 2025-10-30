Teleshow

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

La empresaria homenajeó en sus redes sociales al Diez en el día que hubiese cumplido 65 años

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Claudia Villafañe recordó a Diego
Claudia Villafañe recordó a Diego en el día de su cumpleaños número 65

En una fecha cargada de emotividad para el mundo del fútbol y para su familia, Claudia Villafañe eligió rendir homenaje a Diego Maradona en el día en que el astro argentino hubiera celebrado su cumpleaños número 65. Consciente del peso simbólico que tiene cada aniversario desde la partida del ídolo, la empresaria y exesposa de Maradona apostó una vez más a la delicadeza y al lenguaje de los símbolos para recordar al padre de sus hijas y quien fuera una figura central en su vida.

La publicación no fue solo un mensaje privado, sino también una forma de compartir el duelo, la nostalgia y el cariño con los millones de seguidores que acompañaron la historia familiar y el legado del exfutbolista.

En la historia publicada en su cuenta de Instagram, Claudia compartió la imagen de un cielo azul surcado de nubes, donde una nube con forma de corazón resaltaba en el centro, evocando la pureza del vínculo, la ausencia y el amor. La elección de esta imagen remite a un gesto universal: mirar al cielo en busca de esos signos pequeños que conectan a los que están y a los que ya no.

El mensaje incluido por Claudia, “Besos al cielo! Feliz cumple!”, apareció acompañado del emoji de infinito, señalando que el afecto y la memoria trascienden el paso del tiempo y las distancias.

Sobre la foto, y sumando un detalle lleno de recuerdos, eligió musicalizar el homenaje con “Live is Life” de Opus, una canción inseparable de la figura de Maradona que evoca momentos de gloria y alegría compartida con la audiencia.

Así, Villafañe logró expresar el amor eterno y la conexión que mantiene viva la memoria del ídolo, reencontrándose con Diego a través de gestos, símbolos, recuerdos indelebles y la memoria colectiva de los millones de hinchas que lo homenajean día a día.

Video Diego Maradona y sus hijas (Video: Instagram)

Sus hijas Dalma y Gianinna, fruto de su relación con la Claudia, fueron las primeras en mantener vivo el legado de su padre con emotivos homenajes en redes sociales. A través de gestos simples y mensajes sentidos, recordaron momentos de amor, gratitud y complicidad, reafirmando ante millones de personas la dimensión personal y familiar de una leyenda que perdura más allá del fútbol.

Dalma Maradona se inclinó por la sensibilidad de una ilustración de una de las fotos más emblemáticas de padre e hija: una niña abrazando a un futbolista con la emblemática camiseta azul y amarilla, símbolo de las raíces y del lugar que su padre ocupa en su mundo y las margaritas en las medias. Acompañó la imagen con un mensaje conciso y lleno de significados: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”. La publicación, en sus historias de Instagram sobre un fondo naranja, evocó la complicidad, los momentos compartidos y la gratitud por haber formado parte de la historia íntima de Diego.

La tierna ilustración que compartió
La tierna ilustración que compartió Dalma (Foto: Instagram)

Gianinna Maradona, por su parte, optó por la fuerza de una fotografía de archivo que la muestra junto a su padre besando el Balón de Oro, en uno de esos registros que trascienden el tiempo y concentran la celebración y el orgullo familiar. Como fondo musical, sumó la canción “El corazón sobre todo” de Estelares, y sobre la imagen dejó un mensaje directo y sentido: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”. De esta manera, Gianinna aportó su propia mirada al tributo, subrayando el tono íntimo, casi secreto, con el que eligió honrar el cumpleaños de Maradona.

Ambos homenajes, diferentes pero complementarios, ratificaron el legado afectivo y público del astro argentino, transformando el aniversario en una jornada de memoria viva y sentimientos compartidos entre lo personal y lo colectivo.

