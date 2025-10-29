La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

La frase de Beto Casella a Edith Hermida en medio de rumores en Bendita: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá” (Video: Bendita/ El Nueve)

“Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá”, lanzó Beto Casella en pleno vivo de Bendita, desatando un cruce cargado de humor y chicanas con Edith Hermida, su histórica panelista y principal candidata a sucederlo en la conducción.

El intercambio, que combinó risas y frases filosas, se produjo en el contexto de las fuertes versiones de salida del conductor del programa tras más de dos décadas al frente, y dejó en el aire la incertidumbre sobre el futuro de Edith y del emblemático ciclo de El Nueve.

Durante la emisión, el animador se acercó a Hermida y, en tono de despedida, le advirtió: “Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabés cómo me van a extrañar, ¿no?”. Hermida, lejos de quedarse callada, replicó con ironía: “No te vas nada”, y redobló la apuesta con un “no te vas una mierd...”, mientras el conductor insistía en que, cuando ella necesitara ayuda, él ya no estaría y se fundían en un abrazo en medio de las bromas.

La panelista, fiel a su estilo, retrucó: “De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo”, a lo que Casella respondió: “Yo te saqué del barro, quedate en el barro”. El ida y vuelta continuó con Hermida bromeando sobre el futuro de Casella en otro canal y el conductor rematando: “Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá”. Ambos aclararon que la discusión formaba parte del humor que caracteriza al programa, aunque el trasfondo real de la conversación reflejó la tensión y las expectativas ante los cambios que se avecinan.

El trasfondo de este cruce tiene como eje la salida de Casella de El Nueve, con destino a América TV, donde planea desembarcar acompañado por la mayor parte de su equipo. Sin embargo, la figura de Hermida aparece como la excepción: aunque Casella expresó su deseo de que ella lo acompañe, todo indica que la panelista optaría por quedarse en el canal y asumir la conducción de Bendita. La continuidad del ciclo está garantizada, pero con una nueva etapa y liderazgo, mientras la grilla televisiva argentina se reconfigura ante el movimiento de uno de sus programas más longevos.

El rol de Edith Hermida en este escenario es central. Si bien su nombre suena con fuerza como la próxima conductora de Bendita, la propia Hermida ha manifestado que aún no tomó una decisión definitiva. Consultada sobre las versiones que la dan como sucesora de Casella, aclaró: “Eso corre por cuenta de Ángel de Brito, yo no tomé ninguna decisión todavía. Me tomo mi tiempo para pensar las cosas. No hablé con nadie del canal, nadie me ofreció nada”. Hermida, con 18 años de antigüedad en El Nueve y 27 años de aportes previsionales, enfrenta una disyuntiva personal y profesional: “Hay una cosa muy de corazón que tiene que ver con seguir a Beto y hay otra cosa que tiene que ver con la vida. Me queda muy poco tiempo para jubilarme con una buena jubilación, y hay mucha gente que depende de mí en mi vida, es complicado”, reconoció.

Las especulaciones sobre el futuro de Bendita y su conducción han involucrado a otras figuras del espectáculo. De Brito aseguró en su canal de streaming que “Edith sería a partir del primero de enero la nueva conductora de Bendita”. Por su parte, la posibilidad de que Jorge Rial tomara el lugar de Casella fue descartada por el propio periodista, quien afirmó: “Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo”. Rodrigo Lussich, en tanto, consideró poco probable que Rial aceptara conducir un formato ajeno y señaló a Hermida como el reemplazo natural.

Por ahora, la única certeza es que Bendita continuará en la pantalla de El Nueve, aunque sería con una nueva etapa y bajo un liderazgo distinto. Resta saber quiénes acompañarán a la futura conducción y cómo se reconfigurará el equipo para mantener vigente un producto que, tras más de veinte años, deberá reinventarse sin la impronta de su creador.