El reproche en vivo de Juan José Campanella a Mario Pergolini: “Yo perdono pero no olvido”

El prestigioso director visitó Otro Día Perdido y repasó con el conductor un contrapunto del pasado

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Las entrevistas de Otro Día Perdido suelen aportar miradas que van más allá de lo que ocurre en el estudio de un programa de televisión. El ciclo comandado por Mario Pergolini permite un recorrido hacia adelante y hacia atrás del entrevistado y también del propio conductor, dispuesto a ponerse en el centro de la mirada. Así, se produce un ida y vuelta dinámico, en el que los roles no siempre están del todo claros.

En esta oportunidad, el ex Caiga Quien Caiga recibió al director Juan José Campanella, reconocido director argentino, ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos y con una gran presencia en el ámbito internacional a partir de su trabajo en series como La ley y el orden, entre otras. Durante la charla, se produjo un contrapunto en cuanto a uno de los productos de Campanella, sobre el cual Mario realizó una crítica en su momento y que el director parece no haber olvidado. Y tenía ganas de decírselo en la cara.

Todo comenzó cuando Pergolini realizó un breve repaso de la carrera de invitado, para poner en palabras la magnitud de su obra. “No hay tanto trabajo en la Argentina y la verdad que terminaste haciendo mucho más que eso. Hiciste un teatro, has escrito obras, las adaptaste al cine. Pudiste trabajar en Estados Unidos, que es donde te formaste, y terminaste viviendo en la ciudad de Nueva York, haciendo series icónicas. Eso es mucho más que ser, con todo respeto, un director de cine argentino“, analizó el conductor.

Juan José Campanella trabajando el
Juan José Campanella trabajando el La ley y el orden (Créditos: Universal +)

Sin embargo, la conclusión de Campanella sonó a corrección: “Pero las cosas más lindas son las películas argentinas. Y la tele. Vientos de agua es un trabajo que me gusta mucho”, expuso el director, sobre la serie original de 2006 que se emitió en España y en Argentina y que próximamente tendrá una reedición en Netflix con alta calidad. “Siempre nombrás esa serie, me parece que te dolió la crítica”, analizó Pergolini, y enseguida el director lo interrumpió: “Una crítica tuya. Y no la habías visto”.

Siempre en tono ameno, la charla siguió entre lamentos de Pergolini -“Yo dije que no había que invitarlo a Campanella- y sentencias del director, que tenía muy presente aquella cuestión pasada. ”Yo perdono, pero no olvido", aseguró antes de recapitular brevemente la trama. “La serie es sobre un inmigrante español que vino a Argentina en los años 30 y al mismo tiempo su hijo que va a España en el 2001. Es la historia de las dos inmigraciones y era una gran producción”, recapituló acerca de la ficción protagonizada por Ernesto Alterio, Eduardo Blanco, Héctor Alterio y un gran elenco a dos orillas.

El afiche promocional de Vientos
El afiche promocional de Vientos de Agua, con Ernesto Alterio, Héctor Alterio y Eduardo Blanco

Siempre según su relato, la serie se estrenó en Telecinco como la gran apuesta de la señal española. Era la noche de Reyes y en la pantalla del canal rival, Antena 3, decidieron proyectar la película La momia. “Nos reventaron. Una semana más y fue directo al DVD”, admitió Campanella, y retomó el hilo de la crítica. “Y vos dijiste ‘si la levantaron por algo habrá sido, debe ser un embole’. Y no la habías visto”.

Rápido de reflejos, el conductor aprovechó esta inminente reedición para comprometerse en persona a saldar esa deuda. “Ahora la voy a ver. Y cuando la termine de ver, te voy a dar mi verdadero veredicto”, aseguró. Y para demostrar que no había ningún tipo de rencor entre ellos, remató con una humorada fiel a su estilo mordaz: “Y después, vamos a ver La momia juntos”.

