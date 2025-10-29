Teleshow

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

La panelista de LAM compartió con sus seguidores el angustiante momento que vivió en el barrio porteño de Flores

Sol de María

Romina Scalora, panelista de LAM (América TV), vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida durante la noche del martes 28 de octubre. A través de su cuenta oficial de X, antes llamada Twitter, relató con crudeza el violento episodio que sufrió cuando viajaba en taxi por la zona de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Le acaban de robar al taxista con el que viajaba en zona Flores. Le rompieron el vidrio que, obvio, me saltó hasta a mí. Le metieron un chumbo y le sacaron el celular”, comenzó escribiendo la comediante. La publicación rápidamente se viralizó y generó preocupación entre sus seguidores, que no tardaron en llenar el posteo de mensajes de apoyo y sorpresa por lo ocurrido en la esquina del Hospital Álvarez, en el cruce de las calles Bolivia y Aranguren.

Sin embargo, el relato se volvió aún más impactante cuando la profesora de historia contó que, en medio del caos, tuvo que tomar una decisión desesperada para salvarse: “El taxista salió a toda velocidad a correrlos y yo me tuve que tirar con el coche en movimiento. Estoy bien. Cuídense. Está muy jodido”, escribió, dejando en evidencia el estado de tensión que atravesó en cuestión de segundos. El mensaje, publicado cerca de las 22:45, superó rápidamente las 60 mil visualizaciones, y desató una cadena de comentarios en los que la periodista fue detallando lo que había sucedido y cómo logró salir ilesa.

Entre las respuestas, un usuario le comentó: “Pobre taxista”. A lo que Scalora respondió con preocupación: “Mal. Pero me asustó mucho cómo salió a las chapas a correrlos. Ahora me da culpa haberme bajado, pero te juro que fue lo único en lo que pensé”. La panelista que forma parte del equipo liderado por Ángel de Brito, se mostró alterada por la reacción del chofer, que intentó perseguir a los delincuentes.

Otra seguidora le preguntó cómo había sido el momento exacto en el que se arrojó del vehículo: “¿Dónde te tiraste? ¿Era la mejor opción?”. A lo que Romina, aún conmocionada, respondió: “¿Cómo se puede pensar eso en un microsegundo? Él los salió a correr y estaban armados. Me asusté”.

A lo largo del intercambio, La Romi continuó explicando que el robo se produjo de manera repentina, sin posibilidad de reacción. “Le metieron el arma adentro del auto conmigo atrás. Me dio menos miedo pegarme un golpe en una calle de barrio cero transitada que la idea de que se dieran vuelta y dispararan. Me di un machucón nomás, nada serio”, escribió.

La panelista también contó que, tras escapar del vehículo, intentó rastrear al taxista a través de la aplicación con la que había pedido el viaje. “Voy a intentar rastrearlo por la app que lo llamé. Ojalá”, señaló, preocupada por el estado del chofer, que habría salido corriendo detrás de los asaltantes luego de que le robaran el teléfono.

Entre los cientos de mensajes, varios usuarios le expresaron su alivio al saber que estaba fuera de peligro. “Hiciste por instinto lo que haríamos todos. Ojalá él también esté bien”, le escribió una seguidora. “Me dio miedo, fue todo muy rápido”, respondió Romina, que remarcó que los atacantes estaban armados y que en ese momento solo pensó en sobrevivir.

Sin embargo, fiel a su estilo, la periodista decidió cerrar el día con una dosis de humor que distendió a sus seguidores. Minutos después del relato del robo, publicó otro mensaje que desató risas entre los usuarios: “Amo que cuando tengo un momento de mucho estrés mi mamá siempre me manda a tomarme UN IBUPROFENO antes de dormir. Ella cree que es la pasta mágica. De 600. En el de 400 ella no cree”.

