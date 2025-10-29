Eduardo Costantini le declaró su amor a su esposa en vivo: “Si yo no la tuviera a Elina, no existo”

Eduardo Costantini le declara su amor a Elina en una entrevista en vivo

La reciente aparición de Eduardo Costantini en el stream La Fábrica ofreció un momento de intimidad poco habitual en el ámbito empresarial. Durante la entrevista, el empresario argentino, reconocido por su trayectoria en los negocios, dejó por un momento de lado los temas económicos para hablar sobre su vida personal. Consultado sobre la mejor inversión de su vida, Costantini respondió sin dudar: “El amor”. Luego profundizó en la importancia del afecto y la dimensión emocional en la existencia humana: “Sin el afecto no somos nada, ¿entendés? Nosotros somos una unidad, el ser humano. Y sin la parte emocional no funcionás. Sos una computadora”, expresó, según recogió Infobae. El momento más emotivo llegó cuando confesó: “Si yo no la tuviera a Elina, no existo, porque dependo mucho de ella emocionalmente, ¿entendés? Y de Kahlo, me muero”.

La respuesta de Elina Costantini no tardó en llegar. Desde su cuenta de Instagram, la modelo compartió un mensaje cargado de ternura y complicidad: “Amor, y si supieras que yo tampoco, que no existe mayor fortuna que ser el lugar donde el amor de tu vida encuentra su razón de existir”.

En su publicación, Elina hizo referencia al “amor dhármico”, un concepto que alude a una conexión profunda y estable basada en el crecimiento mutuo, la paz y la estabilidad. “Llegamos, nos encontramos y nos reconocimos amor dhármico y entendimos que dejamos de ensayar para comenzar a vivir el amor verdadero, único, mágico y especial. ¡Te amo con mi vida!”, concluyó, reafirmando la intensidad del vínculo que los une.

El empresario Eduardo Costantini en su rol de padre

Celebraciones familiares y gestos cotidianos

La dinámica familiar de los Costantini se refleja en celebraciones alejadas de la ostentación, donde la sencillez y el afecto ocupan el centro de la escena. La llegada de Kahlo Milagro, su primera hija en común, marcó un antes y un después en la vida de la pareja. A seis meses del nacimiento, ambos eligieron conmemorar el hito con una celebración íntima y saludable: una torta de sandía y uvas verdes para la pequeña, sin velas ni azúcar, solo color y cariño, según relató Infobae. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Kahlo explorando su pastel de frutas, mientras los mensajes de sus padres desbordaban gratitud y amor: “Feliz 6 meses al amor más soñado KAHLO, sos nuestra luz, el amor más puro. Tu llegada completó la familia que siempre soñé. ¡Te amamos mucho!”. Elina, por su parte, compartió una imagen de su hija en un andador, acompañada de la frase: “Felices 6 meses a la persona que me va a acompañar en toda mi vida. ¡Te amo con mi ser!”.

Estos rituales familiares se han convertido en una constante en la vida de los Costantini. Días antes, la pareja había documentado el momento en que Kahlo probó su primera comida sólida, un puré de calabaza preparado siguiendo las recomendaciones del pediatra. El video, publicado en Instagram, mostró la emoción de ambos padres y la curiosidad de la niña, consolidando la costumbre de compartir con sus seguidores cada pequeño avance y celebración.

Eduardo Costantini y Kahlo con Elina en su cumpleaños

Historia de amor y maternidad

El contexto de la relación entre Eduardo y Elina Costantini se caracteriza por una exposición pública de afecto y gratitud mutua. Este año, la pareja celebró su quinto aniversario con un significado especial: el primero junto a su hija Kahlo Milagro, a quien describen como “el milagro que tanto habíamos anhelado”. En esa ocasión, Elina publicó un mensaje en el que evocó los momentos difíciles previos a su encuentro. “Almas gemelas”, escribió, y recordó el sueño compartido de formar una familia. Eduardo, por su parte, agradeció públicamente la llegada de su hija y reafirmó su amor incondicional: “¡Nuestro 5to aniversario! El más feliz, porque Dios nos ha dado la dicha de tener a nuestra bebé, el producto del amor de mi vida, que hemos deseado por tanto tiempo”.

La maternidad ha sido para Elina la realización de un anhelo largamente esperado. En sus publicaciones, la modelo ha compartido reflexiones sobre la llegada de Kahlo, a quien describe como “el amor de toda nuestra vida entera”. Desde el nacimiento de la niña, ambos padres han documentado cada etapa, desde el parto hasta los pequeños momentos cotidianos, reforzando la imagen de una familia unida y agradecida.

En la vida de los Costantini, los gestos sencillos y las palabras sinceras se han transformado en los verdaderos hitos familiares, dejando una huella imborrable y consolidando la esencia de su hogar.