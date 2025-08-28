Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Moria Casán presentó a las actrices que harán de ella en la serie sobre su vida

Se confirmó en forma oficial que la vida de Moria Casán llegará a la pantalla en una serie de ficción producida por Netflix. El anuncio se produce en un contexto de creciente popularidad de las bioseries centradas en figuras nacionales, como las dedicadas a Carlos Menem, Guillermo Coppola y Diego Maradona. Bajo esta tendencia, la plataforma dejó claro que su nuevo gran homenaje audiovisual será para “La One”.

La serie presentará la trayectoria de Moria Casán a través de tres etapas distintivas de su vida, a la manera de la que se hizo sobre Sandro, abarcando desde sus años de juventud hasta su presente. Cada periodo será interpretado por una actriz diferente.

Desde que se planteó la posibilidad de una biografía audiovisual sobre Moria Casán, la noticia estuvo rodeada de expectativas. La primera revelación fue que Netflix encabezaría la producción y que la realización estaría a cargo de About Entertainment, una productora reconocida por abordar historias de alto impacto en la televisión argentina como Cromañón bajo el liderazgo de Armando Bo. La ficción será dirigida y escrita por Javier Van de Couter.

Y finalmente, hoy se develó la totalidad de las actrices que tendrán a cargo interpretar a la diva: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, la propia hija de Moria. La estructura narrativa del proyecto divide la biografía de la exvedette en tres períodos, correspondiendo cada uno a una de las actrices. Cecilia Roth se pondrá en la piel de Moria Casán en su presente y en los capítulos más recientes de su historia, lo que fue confirmado por la propia actriz en una entrevista en stream. Para la etapa intermedia, la elegida es Griselda Siciliani, quien asumirá el desafío de reflejar una fase clave en el ascenso y consolidación de la figura de Casán en el espectáculo nacional. La juventud de Moria queda finalmente en manos de Sofía Gala Castiglione, su hija, luego de considerar originalmente a Lali Espósito para ese rol, quien no pudo participar debido a compromisos laborales previos relacionados con su carrera musical y televisiva. El hecho de que Sofía Gala represente a su madre en la etapa inicial, suma singularidad al enfoque de la serie.

Sofía Gala, Moria Casán, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

Tras el anuncio del proyecto, las protagonistas y la propia Moria Casán ofrecieron en primera persona sus sensaciones frente al reto de interpretar la biografía de la exvedette. Moria Casán expresó: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Cecilia Roth, quien será la encargada de representar a Moria en su etapa más reciente, manifestó: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ‘Ser’ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”.

Cecilia Roth interpretará a la etapa más cercana en el tiempo de Moria

Griselda Siciliani, por su parte, describió el papel como una oportunidad excepcional: “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”.

Sofía Gala Castiglione, asumirá el reto de interpretar a su madre en los primeros años y sintetizó su sensación con su estilo: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

Luego de su gran interpretación de Zulema Yoma en Menem, Griselda Siciliani tendrá la responsabilidad de hacer a Moria

El anuncio del reparto ganó un impulso decisivo cuando Cecilia Roth dio detalles precisos sobre la producción durante una transmisión en vivo. Invitada al stream “Ángel Responde” (Bondi Live), la actriz confirmó frente a la audiencia que interpretará a Moria Casán en la etapa correspondiente al presente y los capítulos recientes de su vida. “Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, declaró Roth ante la consulta sobre su papel, subrayando el desafío profesional y personal que implica abordar un personaje tan icónico del espectáculo argentino.

Ante la baja de Lali Espósito, Sofía Gala ingresó para interpretar la juventud de su madre, Moria Casán

Roth también sorprendió al público al informar que Griselda Siciliani encarnará a Moria durante la segunda etapa de la ficción, revelando de este modo la estructura tripartita del elenco principal. En ese mismo espacio, la actriz hizo referencia a la posibilidad, ya descartada, de que Lali Espósito asumiera el papel de la Moria más joven.

Las palabras de Roth no tardaron en llegar a los protagonistas y seguidores del proyecto. Poco después, Moria Casán replicó el anuncio de su colega en la red social X con un mensaje entusiasta: “Bravo Roth, y en un capítulo muy fuerte”, expresó la diva en referencia al episodio donde su presente será representado.