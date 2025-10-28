Maxi López reveló el importante ofrecimiento que le hizo Wanda Nara pero que él rechazó

Maxi López contó que Wanda Nara se ofreció a ser su representante y se negó

La relación de Wanda Nara y Maxi López pasó por muchas etapas hasta llegar a donde están ahora, en paz y trabajando codo a codo en MasterChef Celebrity (Telefe). Durante el tiempo que estuvieron casados, allá por el 2008, Maxi estaba en el apogeo de su carrera futbolística y ahora, por primera vez, contó por qué Wanda no fue su representante, cosa que ella hizo luego con Mauro Icardi.

Invitado al streaming de Telefe relacionado con el programa de cocina, habló acerca de su pasado con la conductora. Nati Jota, conductora del ciclo, le consultó si él llegó a vivir la faceta de Wanda representante y el exfutbolista contó: “Existió la propuesta”.

Esto fue una sorpresa para Jota que continuó con sus preguntas, en especial sobre la razón detrás de su negativa. “Le dije que no. Fue un momento que yo terminé el contrato con uno de mis agentes y me dijo ‘Bueno, mira, de ahora en adelante te puedo representar yo’ y le dije no”, recordó el exdelantero de River Plate. Y siguió: “Wanda si ve luz entra. Yo ahí le dije ‘Gorda, vos dame una mano con esto y yo me ocupo de esto’ porque yo la conocía, ella trabajaba también y le dije ‘Yo con tus contratos, en tus cosas te dejo decidir a vos, me parece que es lo justo, dejá que en el futbol es por acá’”.

Cabe destacar que durante los 12 años que Wanda estuvo en pareja con Mauro Icardi logró cerrar los contratos con el PSG y luego con el Galatasaray, que hasta el día de hoy se mantiene. Cuando le preguntaron acerca de esto, Maxi decidió dar su opinión, sin nombrar nunca al exmarido de Nara: “Creo que es un combo. Él estaba rindiendo y creo que el jugador es el mejor representante de uno mismo. No hay que quitarle merito porque cuando la Gringa (Wanda) va y ve el hueso te saca el máximo”.

Ese mismo día, a la salida del programa, Maxi fue entrevistado en LAM (América TV) y habló de la actual relación que tiene con la madre de sus tres hijos. “Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el que dijimos: no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos. Llevó mucho tiempo, pero era algo que queríamos los dos”, explicó.

Con esa frase, López confirmó un cambio de etapa. “Lo charlamos, lo maduramos, y hoy gracias a Dios estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso, porque me gusta estar cerca de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, agregó ante la mirada atenta del panel de LAM.

También se refirió a la revinculación con sus hijos, que durante años fue intermitente por compromisos laborales y conflictos legales. “Costó. No los veía desde enero, pero pasé las Navidades con ellos este último diciembre después de muchos años, así que estoy feliz y quiero que sigamos así”, dijo, emocionado.

Durante años Maxi no tuvo una buena relación con Wanda, pero con el tiempo lograron enmendar la situación

Cuando, desde el piso, el conductor le preguntó si el paso del tiempo había sido clave, Maxi no dudó: “Sí, a veces uno tiene que sanar y tranquilizarse. Llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados. Yo no quería estar más peleado con ella, quería estar cerca de los chicos. Dejamos las diferencias de lado y ahora estamos disfrutando este momento”, se explayó ante la cámara.

Pero la parte más esperada de la nota llegó al hablar de Mauro Icardi, su examigo, exmarido de Wanda Nara y ahora pareja de la China Suárez. El conductor fue directo: “¿Qué pasaría si te lo cruzás a Icardi?”. Maxi respondió sin titubear: “Seguiré de largo. Ella (Wanda) tiene que tener relación con él por el tema de las chicas, y estaría bueno que en algún momento se puedan poner de acuerdo también. Pero yo ya lo hice en el pasado”. Ante esto, de Brito lo chicaneó: “Así te fue”, aunque el ex River Plate y FC Barcelona decidió ignorarlo y continuar con su relato.

López se refirió así a un episodio puntual: “Fui al cumpleaños de uno de los chicos, de Coqui. Estuve dentro del departamento de ellos. Cuando se trata de mis hijos, el orgullo lo dejo de lado”, recordó. Y cerró con un mensaje que sintetiza su postura actual en cuanto al enfrentamiento entre el exmatrimonio: “Lo único que quiero es que ellos puedan arreglar sus cosas, así las nenas también están tranquilas y están bien”.