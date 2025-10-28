Teleshow

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”

Luego de que el juez rechazó la excarcelación de Leandro García Gómez, la cantante de Bandana conversó con A la tarde. La justicia considera que sufre “entrampamiento vincular” por una situación de violencia de género de larga data

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Lourdes de Bandana habló luego de la detención de su exnovio: "Él no me hizo nada y estoy muy triste" (Video: A la tarde/ América)

“La verdad que estoy muy triste con eso. Él no me hizo nada”, expresó Lourdes Fernández, integrante de Bandana, al referirse a la detención de su exnovio, Leandro Esteban García Gómez, quien permanece imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, luego del rechazo del juez a su excarcelación.

La cantante, visiblemente afectada, habló por primera vez con las cámaras en una nota con A la tarde (América) en donde manifestó su pesar por la situación y negó haber sido víctima de agresión, en un testimonio que contrasta con la gravedad de los cargos y la evaluación de las autoridades judiciales.

La cantante, abordada por la prensa a la salida de la casa de una amiga con la que está viviendo en Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, leugo del grave episodio de la semana pasada, reiteró su estado de ánimo: “Estoy muy triste con esto”, insistió, y aclaró que no había recibido daño alguno por parte de García Gómez.

“La verdad que estoy muy
“La verdad que estoy muy triste con eso. Él no me hizo nada”, afirmó Lourdes Fernández sobre la detención de Leandro Esteban García Gómez (A la tarde, América)

La artista también confirmó que le notificaron una restricción de acercamiento, aunque evitó profundizar en detalles sobre la medida, mientras contaba que estaba atravesado una afección de salud en su garganta y se dirigía a un ensayo del show que dará en el Gran Rex junto a los A*Teens y Germán Tripel.

El proceso judicial avanza con determinación. El juez Diego Javier Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de García Gómez el martes 28 de octubre de 2025. Entre los argumentos principales, el magistrado destacó que el imputado ocultó y negó en dos ocasiones la presencia de la cantante ante el personal policial que acudió a su domicilio, lo que consideró un indicio relevante para mantener la detención. Slupski subrayó la posibilidad de que el acusado ejerza presión sobre la víctima o su entorno, dada la relación previa y el conocimiento de sus rutinas y contactos.

La fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, también desaconsejó la libertad de García Gómez. En su dictamen, la representante del Ministerio Público señaló la existencia de riesgos procesales, la gravedad de los hechos investigados y la naturaleza del delito atribuido. Según el expediente, García Gómez enfrenta cargos por “lesiones leves agravadas por haber sido ocasionadas a la persona con la que mantenía una relación de pareja y por haber mediado violencia de género, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido con violencia y en perjuicio de una persona a quien debe respeto particular, en carácter de autor”.

La justicia detectó en Lourdes
La justicia detectó en Lourdes Fernández una percepción subjetiva de riesgo baja por parte de la víctima y advirtieron sobre la naturalización de la violencia en la relación con Leandro García Gómez. El informe describió el caso como un “entrampamiento vincular” atravesado por una situación de violencia de género de larga data

El dictamen fiscal incorporó testimonios de allegados a Fernández, quienes describieron una relación marcada por episodios de violencia, agresión y control, que habrían culminado en el reciente episodio de privación ilegítima de la libertad y aislamiento de la víctima de su entorno social. Russi remarcó que la reiteración de la relación y la tendencia de la propia Lourdes Fernández a justificar las conductas sufridas evidencian la influencia del imputado, el estado de vulnerabilidad de la víctima y la naturalización de la violencia en la que se encuentra inmersa.

En el marco de la investigación, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró un informe tras entrevistar a la artista. Los especialistas detectaron una percepción subjetiva de riesgo baja por parte de la víctima y advirtieron sobre la naturalización de la violencia en la relación. El informe describió el caso como un “entrampamiento vincular” atravesado por una situación de violencia de género de larga data, actualmente invisibilizada por la entrevistada, y evaluó el riesgo como alto.

Lourdes de Bandana aseguró que
Lourdes de Bandana aseguró que está con anginas y que se prepara para su vuelta a los escenarios

El entorno de Fernández, según se constató, permanece bajo medidas de restricción para proteger su integridad. Los antecedentes de la relación y los informes periciales refuerzan la preocupación de las autoridades por la seguridad de la cantante y su círculo cercano.

A pesar de la negativa de la cantante a reconocerse como víctima, los especialistas concluyeron que la situación revela una dinámica de violencia de género persistente, en la que la percepción de riesgo se encuentra disminuida y la problemática tiende a quedar oculta incluso para la propia afectada.

Temas Relacionados

Lourdes FernándezLeandro Esteban García GómezViolencia de géneroPrivación ilegítima de la libertadA la tardeLowrdezLourdes de Bandana

Últimas Noticias

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

La reacción de la influencer ante la palabra del pequeño generó una ola de mensajes y muestras de cariño. El video del tierno momento

La emoción de Sol Pérez

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

La presidente de La Casa del Teatro y la actriz de Las Estrellas, hoy unidas por el noviazgo de Natalie con Tomás Rottemberg, compartieron una velada teatral

La salida de Linda Peretz

Gastón Portal recordó junto a su hija su romance con Karen Reichardt: “¿Qué querés que haga? Tengo un pasado”

Una anécdota familiar destapó un vínculo olvidado entre la legisladora electa y el productor durante el verano de 1989, en medio de risas y recuerdos

Gastón Portal recordó junto a

Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Salió a la luz el primer video de las grabaciones de la biopic de la exvedette y se vio a Sofía Gala en el rol de su mamá

Se filtraron las primeras imágenes

Allegra Cubero se cansó de las críticas a su relación con Nicole Neumann y respondió con un divertido video

La segunda hija de la modelo y Fabián Cubero usó sus redes sociales para dejar en claro como está el vínculo con su mamá tras el escándalo por su fiesta de quince

Allegra Cubero se cansó de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un innovador tratamiento experimental permite

Un innovador tratamiento experimental permite que niños con sordera recuperen la audición

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y podría incluir algunas reformas

Encontraron el cuerpo de Nicolás Duarte, el adolescente que buscaban en Ezeiza

Héctor Daer criticó el baile de Cristina Kirchner tras la derrota en las elecciones: “No le cayó bien a nadie”

La justicia porteña reclamó la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Microsoft y Apple superaron los 4 billones de dólares en capitalización

Cuba en máxima alerta ante la inminente llegada del huracán Melissa

Estados Unidos firmó un acuerdo de USD 80.000 millones para construir reactores nucleares y potenciar la inteligencia artificial

Zelensky abrió la puerta a negociaciones de paz “en cualquier lugar” excepto Rusia y Bielorrusia

TELESHOW
La emoción de Sol Pérez

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

Gastón Portal recordó junto a su hija su romance con Karen Reichardt: “¿Qué querés que haga? Tengo un pasado”

Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Allegra Cubero se cansó de las críticas a su relación con Nicole Neumann y respondió con un divertido video