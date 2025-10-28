Lissa Vera habló del enojo de Lourdes y contó cómo imagina el reencuentro en Bandana: “Se me rompe el corazón”

Lissa Vera hablo luego de que Lourdes Fernández declarara ante la justicia (Video: El Trece- Mujeres Argentinas)

El jueves pasado se vivieron horas de máxima tensión luego de que la mamá de Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, denunciara que la cantante se encontrara desaparecida y secuestrada por Leandro Esteban García Gómez, su pareja con antecedentes en violencia de género. Tras las declaraciones de la integrante de Bandana en el marco de la causa, su compañera en el grupo Lissa Vera habló en Mujeres Argentinas (El Trece) sobre lo que están viviendo a días del suceso.

“Estoy cansada, me siento muy cansada. Te consume mucha energía, a pesar de que no pareciera, te lleva demasiadas emociones el estar al pie del cañón, es agotador”, señaló con respecto a cómo transita estos días. Aunque sabe que vale la pena: “Prefiero hacer todo ahora, me quedó tranquila y no después reprocharme el resto de mi vida no haber hecho un poco más”, comenzó diciendo Lissa luego de días al frente de la situación de Lourdes.

Luego de que leyeran parte de las declaraciones de Lowrdes, en las que aseguró que se encuentra en un buen momento con su pareja, Vera analizó: “Es un discurso que obligatoriamente tiene que decir para no dañar a la persona de la que está enamorada, pero es algo normal. Yo no soy especialista de la mente humana, pero tengo una percepción y todos coincidimos”.

“La prefiero ofendida y vida que contenta y muerta", Lissa volvió a hablar del caso de Lowrdes

En estos días, Fernández reapareció en sus redes sociales con un descargo en el que apuntó contra su compañera de banda, y Lissa se mostró tranquila a la hora de explicar como está su relación: “La prefiero ofendida y viva que contenta y muerta. Yo las cosas las dejó fluir, cada cosa lleva su tiempo. Ella tiene que comprender que corría peligro, que todos estamos al tanto de lo que sucede, más allá de que quiso ocultármelo, yo me enteré por mis compañeras y lo que había que hacer era ejecutar enseguida porque la verdad era peligrosa su situación".

“Yo todas esas ‘contraindicaciones’ de mi accionar ya las tenía estudiadas y asimiladas, así que lo hice igual”, aseguró, dejando en claro que no tiene problemas con el enojo de su colega y que no se arrepiente de haber actuado como lo hizo. Y teorizó acerca de cuánto tardarásu amiga en perdonarla: “Yo no espero que sea pronto, cada cosa a su tiempo, acá lo importante es que se logró lo que se quería, que es detener a este hombre, que ya tiene muchos antecedentes, que aparte no entiendo como se ríe con tanta impunidad”.

Lejos de recriminar la actitud que tomó la otra parte, se mostró comprensiva: “Si estoy en el estado que está ella actuaria de la misma manera, creo que haría exactamente lo mismo. Y tampoco podía esperar otra cosa, porque con el amor que ella le tiene a este monstruo es leal hasta el final y eso es lo que más bronca me da. Ni siquiera quiero pensar en sus sentimientos ahora porque se me rompe el corazón”.

Lissa Vera contó como sigue la vuelta de Bandana

En menos de un mes, el destino las pondrá inevitablemente frente a frente. Junto a Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi tienen pactado regresar a los escenarios para celebrar los 25 años de Bandana y nadie sabe cómo será ese reencuentro, ya que Lourdes cuestionó abiertamente la conducta de sus compañeras.

“Por lo que vi Lourdes tiene muchas ganas de salir a cantar y demás, así que, nosotros vamos a acompañarla en su estado. Por un lado, nos alegra porque es lo que queríamos hacer y también es su escape, ella con eso va a poder liberarse", analizó Lissa. Y contó sus expectativas: "imagino un encuentro protocolar, normal, se hablará lo que se tenga que hablar si pinta, si no, no se fuerza. Orgánico”, expresó con esperanza en la voz.

Y continuó, haciendo referencia a la posibilidad de que García Gómez se presente en los ensayos y el show: “Eso es algo que tendremos que resolver con la gente con la que estamos trabajando y con las chicas, porque tanto Valeria como Virginia tienen su determinación con respecto a esto. Hay que ver de qué manera contrarrestar toda esa negatividad. Y él tiene una perimetral pedida por mí”.