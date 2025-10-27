El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

Nico y Rufina Cabré vivieron un domingo familiar a pura diversión y chapuzones (Instagram)

Luego de una intensa temporada de viajes y con el casamiento a la vuelta de la esquina, Nicolás Cabré regresó a Buenos Aires para reencontrarse con la rutina antes de la gran celebración de diciembre. Alejado de los escenarios y la agenda mediática que venía acompañando su estadía en Estados Unidos junto a Rocío Pardo, el actor eligió pasar el domingo de elecciones en familia y rodeado de algunos de sus afectos más cercanos. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la presencia de Rufina, su hija con la China Suárez, junto a quien compartió un día de pileta, abrazos y risas bajo el sol.

“Nuestro domingo feliz” fue la frase que utilizó Cabré como título de una serie de fotos y clips llenos de alegría. En las imágenes se apreció la complicidad única entre padre e hija saltando juntos a la piscina, disfrutando de chapuzones, tomando sol, relajándose y dedicándose sonrisas que no necesitan palabras para transmitir cariño. En uno de los videos, ambos se zambullen en el agua con energía, dando cuenta de cómo reviven esos pequeños instantes tras cada reencuentro en familia.

Padre e hija abrazados y sonrientes frente a la cámara

La jornada familiar incluyó, además de los juegos en el agua, un momento dedicado a la pasión tuerca: padre e hija compartieron la transmisión de la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de México, sumando emoción y un nuevo recuerdo compartido a la colección de vivencias juntos. No estuvieron solos en este fin de semana tan especial. Rocío, la futura esposa de Cabré y quien mantiene un excelente vínculo con Rufina, los acompañó en la pileta y en cada momento de relax, consolidándose como figura clave de este presente familiar.

La publicación no tardó en sumar cientos de mensajes en el perfil de Cabré. Sus seguidores celebraron la armonía del encuentro con comentarios cargados de amor: “Qué hermosa familia”, “Domingo perfecto con sus amores”, “Me encantan”, “Se nota que Rufi está llena de amor”, “Rufi es pura luz con ustedes”, “Qué bellezas tenés a tu lado, Nico. Cuídalas”.

Rocío también se sumó a la jornada familiar de este domingo

Además de los chapuzones en la piscina, los tres descansaron dentro de la comodidad de su hogar

Detrás de este reencuentro, hay una historia de acuerdos y afecto a la distancia. Desde hace varios meses, Rufina vive y asiste al colegio en Turquía junto a su mamá, la China, y Mauro Icardi. Su última visita a la Argentina había sido en septiembre; hace menos de un mes, la niña regresó a Estambul acompañada por su madre. Cabré y Suárez mantienen una custodia compartida, por lo que la pequeña viaja a tierras argentinas en cada oportunidad que se le presenta, fortaleciendo el vínculo más allá de los kilómetros.

Cabe recordar que la viva de la nena cambió a partir de la decisión que tomó de irse a vivir afuera. Pero aunque la distancia la separa de su tierra natal, esto no impidió que su padre la apoyara en este proceso. Y, desde entonces, cada vez que se da el reencuentro, lo comparte con alegría y un sinfín de postales que dejan constancia de los momentos vividos junto a ella y su prometida de cara al inminente casamiento en diciembre.

La familia ensamblada disfrutando del Gran Premio de México (Instagram)

En ese marco, el domingo de Cabré en casa funcionó como una burbuja de felicidad, tranquilidad y reencuentro, lejos del vértigo mediático y las obligaciones. Con la cuenta regresiva para el altar corriendo y la nueva temporada teatral en la mira, el actor aprovechó para cargar energías rodeado de las personas más importantes en su vida. En la pileta, bajo el sol y con la complicidad de Rufina y Rocío, el actor demostró que, incluso en épocas de cambios y grandes anuncios, siempre hay lugar para los días simples, los abrazos y la felicidad compartida en familia.