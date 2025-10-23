Virginia Gallardo recordó a Ricardo Fort a casi 12 años de su muerte: “Confío en que me estarás cuidando”

Ricardo Fort y Virginia Gallardo protagonizaron uno de los romances más llamativos del espectáculo

Intensidad, excentricidades y mucha pasión. En 2010, Virginia Gallardo y Ricardo Fort protagonizaron uno de los noviazgos más llamativos del mundo del espectáculo. A pesar de las críticas que recibían, la pareja manifestaba su amor frente a las cámaras cada vez que podía, sin embargo, tiempo después de que el chocolatero le propusiera matrimonio, el vínculo entre ambos terminó. Hoy, a casi 12 años de su muerte, la vedette sigue recordando el amor que se tuvieron y el tiempo que compartieron.

En ese contexto, este miércoles, la modelo publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Ricardo Fort, su expareja y figura recordada del espectáculo argentino. La imagen, de archivo, los mostraba a ambos abrazados de espaldas a una pileta. Como si fuera poco, Gallardo también acompañó la publicación con un mensaje en el que destacaba el recuerdo y la presencia de Fort en su vida: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió junto a un emoji de corazón.

La foto que publicó Virginia Gallardo para recordar a Ricardo Fort (Instagram)

La publicación de Gallardo genera repercusión en redes sociales, al mostrar un costado personal. A mediados de mayo de este año, Virginia volvió a recordar a Ricardo, esa vez, en la mesa de Mirtha Legrand. Todo sucedió cuando la conductora sorprendió a su invitada con una afirmación directa relacionada al vínculo que la modelo tuvo con Ricardo Fort. “Yo no te conozco mucho pero pienso que fuiste el gran amor de Ricardo Fort”, expresó la diva. La frase, lanzada con naturalidad por La Chiqui dejó a Gallardo visiblemente impactada, provocando en ella una mezcla de risa y emoción que le impidió responder de inmediato.

Uno de los temas que resurgió en la conversación fue el viejo rumor sobre la autenticidad del vínculo entre el chocolatero y Virginia Gallardo. La periodista Guadalupe Vázquez intervino con una pregunta directa: “¿Fue una pareja arreglada?”. Ante este cuestionamiento, la panelista rechazó enfáticamente esa versión: “No, no fue una pareja arreglada. Yo sé que se dijeron muchas cosas, pero no. No necesito que me crean”.

La emotiva dedicatoria de Virginia Gallardo a Ricardo Fort (Instagram)

En medio del intercambio televisivo, Mirtha Legrand fue más allá y le consultó directamente a Gallardo si Fort le había propuesto matrimonio. La respuesta de Gallardo no dejó lugar a dudas: “Sí, también”. Aunque su tono fue sereno, la panelista mostró una fuerte carga emocional al rememorar ese momento, dando a entender que la propuesta existió y que fue significativa para ella.

Tras la revelación de Virginia Gallardo sobre la propuesta de matrimonio de Ricardo Fort, Mirtha Legrand no contuvo su característico estilo directo y lanzó una observación irónica con tono de reproche: “¡Pero hubieras sido la dueña de los chocolates!”. La frase, dicha con humor pero también con cierta picardía, aludía al imperio familiar de Fort, históricamente ligado a la producción de golosinas.

Cabe destacar que en noviembre de 2024 Virginia anunció el fin de su matrimonio con Martín Rojas, con quien mantenía una relación de diez años. Se casaron en 2019 y un año después fueron padres de Martina. La modelo describió la separación como una “decisión familiar” y afirmó que fue tomada en buenos términos, sin conflictos escandalosos. “Es un proceso nuevo, pero estoy bien”, declaró en una entrevista televisiva, subrayando que la distancia generada por los compromisos laborales de Rojas fue uno de los factores determinantes.

El empresario, dedicado a la administración hotelera en el interior del país y socio inversor en Luzu TV, solía pasar largos períodos fuera de Buenos Aires. Según Gallardo, la pareja intentó sobrellevar esa dinámica, pero no logró superar el desgaste. La ruptura fue adelantada por Yanina Latorre en el programa LAM, donde también se señaló que, pese a la separación, ambos mantienen una relación cordial y enfocada en la crianza de su hija.