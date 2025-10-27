Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Catherine Fulop celebró el gol de Paulo Dybala dedicado a su futura nieta y emocionó a toda la familia (Video: Instagram)

El domingo 26 de octubre fue una jornada especial para Paulo Dybala y Oriana Sabatini, pero también para toda la familia Fulop-Sabatini. El delantero cordobés marcó el gol del triunfo de la Roma ante el Sassuolo en la Serie A, y lo celebró con una tierna dedicatoria a su pareja y a su futura hija, gesto que emocionó profundamente a su suegra, Catherine Fulop, quien no tardó en compartirlo en redes y etiquetar a todos los miembros del entorno.

La actriz y conductora publicó en sus historias de Instagram dos videos del festejo, acompañados por un emoji de corazón y una carita llorando de emoción. “El primer gol dedicado a nuestra nieta”, escribió con ternura, etiquetando a Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Ova Sabatini y Tiziana Sabatini.

En las imágenes se ve al futbolista correr hacia una de las cámaras tras convertir el tanto, llevarse el pulgar a la boca y luego colocar la pelota debajo de su camiseta, en clara alusión al embarazo de Oriana. Un homenaje que rápidamente dio la vuelta al mundo y fue replicado por las cuentas oficiales de la Serie A, de la Roma y de toda la familia.

El propio Dybala compartió el video del momento en sus historias con la frase: “Las amo @orianasabatini”, acompañado de un emoji de corazón, a lo que la cantante respondió con emoción: “Nosotras más”. En otro clip, Oriana volvió a expresar su orgullo y amor por el padre de su futura hija con un efusivo mensaje: “Mi bebé más lindo, te amamos”, junto a varios corazones y signos de admiración. El gesto conmovió también a los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en llenar las redes de mensajes celebrando la dulce dedicatoria. “Gol, amor y familia”, escribió incluso la cuenta oficial del club romano al difundir la foto del festejo.

El encuentro, disputado en el MAPEI Stadium Città del Tricolore, terminó con victoria 1 a 0 para la Roma, gracias al gol de Dybala a los 17 minutos del primer tiempo. Fue una jornada doblemente especial para el delantero, que regresó a la titularidad tras superar una lesión muscular y aprovechó el rebote del arquero Arijanet Muric para definir con una volea precisa. “Estoy feliz por volver a sentirme bien, por ayudar al equipo y por este momento tan lindo en mi vida”, declaró Dybala al finalizar el partido. En las tribunas, los hinchas corearon su nombre mientras el jugador mostraba una sonrisa inconfundible, reflejo de su gran presente personal y profesional.

El gol no solo significó tres puntos importantes para el equipo de Gian Piero Gasperini, que se mantiene en la cima de la Serie A, sino que marcó un nuevo capítulo en la historia de amor entre el cordobés y Oriana Sabatini. La pareja, que se casó en julio de 2024, atraviesa una de las etapas más felices con la llegada de su primera hija, cuya noticia anunciaron semanas atrás con una publicación conjunta.

“Y sí... vamos a ser tres”, había escrito la cantante junto a una foto mostrando su incipiente pancita, confirmando lo que ya era un rumor entre sus fans. Desde entonces, tanto Oriana como su familia comparten con entusiasmo cada nuevo paso de esta etapa. Catherine, que se convertirá en abuela por primera vez, no oculta su alegría. En reiteradas oportunidades se mostró emocionada por el embarazo de su hija mayor y por el vínculo que mantiene con Dybala. “Ya estoy comprando de todo. Mi nieta tiene más cosas que cualquiera. Estoy chocha”, dijo durante una emisión reciente de LAM (América TV), mientras las angelitas bromeaban con que “ya empezó la abuela pegote”.