El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”

El saludo de Wanda Nara a su novio Martín Migueles (Instagram)

Con el paso del tiempo, Wanda Nara empieza a formalizar cada vez más su vínculo con Martín Migueles. Lo que se inició como una relación a escondidas y a prueba de los detectives de redes, cambió de escenario y las pistas cada vez fueron más elocuentes. El tatuaje de él, la casa de ella, algún auto en común fueron suficientes para dar cuenta del romance. Las evidencias fueron cada vez más elocuentes, hasta que llegó la primera foto juntos en una escapada a las Cataratas del Iguazú, y se lo vio al empresario cada vez más incorporado a la dinámica familiar de la conductora.

Luego de celebrar a lo grande el cumpleaños de su hija menor que tuvo con Mauro Icardi, Wanda emprendió con parte de su familia una escapada para seguir con los festejos. Durante el viaje, mostró un video viajando en el asiento del acompañante de un vehículo que manejaba su novio, con un mate en la mano y la canción “Solcito”, de Juan Duque y Miguel Bueno.

La foto de Wanda Nara y Martín Migueles

La frase parece hablar con ella, a juzgar por el día diáfano que se ve por la ventana en la ruta y las postales de una relación que crece cada vez más. “Con tremendo solcito / brillan como nunca tus ojitos bonitos / ¿Cómo no me vo’a enamorar? ¿Cómo no te voy a cuidar? Pa que te quede".

Y para que ya no queden dudas de su vínculo, suscribió con un mensaje tan breve como contundente: “Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió junto una serie de emojis que sintetizaban su jornada: una margarita, una carpa, un castillo y un mate. Luego siguió con el festejo interminable de la niña, esta vez en un castillo de corte rural, con la familia ensamblada, amigos y un enorme sol testigo de su amor.

Así, Migueles sigue sumando millas en el universo Wanda Nara. Además de este doble festejo de cumpleaños, se lo vio en la mesa familiar durante el almuerzo del Día de la Madre y palpitó con la empresaria y sus hijos el debut de su exmarido Maxi López en MasterChef Celebrity. Aquí protagonizó un video que generó polémica, cuando se lo vio muy cerca de una de las hijas de Wanda y Mauro Icardi. Pero a ella nada pareció importarle e hizo borrón y cuenta nueva. Como parece haber hecho con su corazón, dejando atrás sus escándalos con el delantero del Galatasaray y apuntando nuevamente al amor.

La postal que siempres sóño Wanda Nara

La salida familiar de Wanda Nara (Instagram)

Hay fotos que hablan por sí solas. Wanda Nara y Maxi López con sus hijos y amigos compartiendo una cena en paz y armonía con Martín Migueles. Una escena que hasta hace poco parecería imposible y que, sin embargo, anoche se convirtió en realidad en uno de los bodegones más conocidos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que años de cruces y batallas judiciales no lograron, lo consiguió una fórmula imbatible: un buen plato de comida y el aflojamiento que permite el paso del tiempo.

En dos imágenes capturaron a la familia ensamblada en una salida multitudinaria. En la primera, todos posan: Con su campera naranja brillante y la sonrisa abierta, Wanda se ubicó en el centro y parecía, por una vez, dejar de lado el papel de figura pública para sumergirse en el rol de madre y anfitriona familiar. A su lado, Martín Migueles, su pareja, vistiendo de negro como acostumbra y con un semblante afable y distendido. En tanto, Maxi López, el padre de los hijos mayores de la empresaria, también luce cómodo, atento y relajado, participando como uno más de la conversación y los juegos.