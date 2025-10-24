Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales

Georgina Barbarossa confesó que está en pareja y contó cuáles son sus gustos sexuales

Lejos de los conflictos habituales del mundo del espectáculo, este viernes, Georgina Barbarossa sorprendió en A la Barbarossa (Telefe) al hacer una inesperada revelación sobre su vida sentimental. Durante el inicio de la última emisión de su programa, la conductora confesó que se encuentra en una relación con un hombre menor que ella. La noticia fue dada a conocer en medio de bromas y preguntas de sus compañeros de panel, quienes no dudaron en indagar en los detalles del noviazgo.

La conversación se tornó más interesante cuando los panelistas expusieron que el nuevo compañero de Barbarossa no solo es más joven, sino también extranjero. Aunque la conductora no especificó la nacionalidad de su pareja, dejó entrever que su idioma nativo no es el español y que podría provenir de Estados Unidos.

El ambiente distendido del programa permitió que Barbarossa abordara el tema sin reservas. Ante la insistencia del equipo, se mostró dispuesta a responder preguntas, rompiendo con la expectativa de quienes conocen su habitual discreción sobre cuestiones privadas. De este modo, Georgina convirtió un episodio matutino en una ocasión para hablar abiertamente sobre el amor, el deseo y la libertad de las mujeres de su generación, lo cual atrajo la atención tanto del público.

Georgina Barbarossa habló de su relación con un hombre menor que ella

“¿Y ahora se alquiló un departamento o habitación de hotel?. Porque si va a un departamento le va a hacer una cenita”, comenzó preguntándole Pía Shaw a a Georgina. Lejos de querer contestar, la conductora afirmó: “No les voy a decir”.

Con la idea de ahondar más en el tema, Analía Franchín disparó: “¿Te puedo hacer una pregunta? Me refiero, a esta edad. ¿Utilizás profiláctico? Ya sabemos que embarazada no vas a quedar”. Visiblemente incómoda con el tema, Barbarossa contestó: “No, eso no se pregunta. No, pero siempre hay que usar porque no sabés dónde la estuvo poniendo el señor. Hay que tener cuidado. ¿No es veda electoral? Es ideal. Bueno, muy bien. No se va a hablar de política, hablemos de sexo. No me respetan”.

Ante el hermetismo de su compañera. Franchín se la jugó por otra pregunta: “Tengo otra pregunta. ¿Sos más conservadora o sos chirlera? ¿Te gusta el chirlo?. ¿Y vos no le das tampoco? ¿Nunca te gustó que te peguen un chirlito?”. Esta vez, Georgina decidió contestar y habló de sus gustos personales: “No, chirlo no. No, no, chirlo no me gusta. No me gusta que me peguen. Chicos, con lo distraída que soy. Me dispersa el chirlo. Después vale todo”.

Pía Shaw quiso saber los detalles de la relación amorosa de Georgina Barbarossa

Tras un intenso ida y vuelta con sus compañeros, la actriz tomó la palabra y se dirigió ante la mesa: “Yo les quiero decir una cosa. Hay muchas cosas que cuando sos joven decís: ‘Ay, no. Ay, no’. Y después te das cuenta con los años de lo que te perdés”. Tomando la frase de la conductora Pía retrucó: “¿Tenés sexo con la teleprendida o no?”. En la misma línea, Franchín agregó: “Sí, depende. Ella a las nueve y diez de la noche está durmiendo. O sea que sí o sí tiene que hacer el amor a las cinco de la tarde”.

Ya más dispuesta a hablar, Barbarossa reveló: “Días de semana no hago tuki tuki. Porque me tengo que acostar temprano para venir acá informada. Yo creo que si los veo a ellos en la tele me tiento, ya me descompongo de risa y me disperso”.

Luego, Analía le preguntó a la figura de la televisión: “¿Te molesta si en el medio del acto el señor se pone a sonreír o a reírse?”. Sin embargo, Georgina no mostró ninguna incomodidad: “No, ¿por qué? ¿Por qué no se puede reír el otro?”.

Después fue el turno de Shaw, quien quiso conocer el trasfondo de los planes de la conductora con su pareja en Estados Unidos: “¿Qué planes te gustaría hacer con él en Nueva York?”. Aún así, Barbarossa no quiso revelar ningún detalle.

Las panelistas también le consultaron por las muestras de romance en la vía pública: “¿Vas a ir de la mano y los besos por la calle, tipo que un paparazzi te sorprenda o te vas a cuidar de no mostrarte en público?”. Fiel a su estilo, la actriz resaltó: “No me importa nada. Y se la pierden. No solamente la gente grande. Después, ¿vos te das beso de lengua con tu marido?, porque después que estás mucho tiempo... Yo era toda una discusión. Después de mucho tiempo que estás con tu marido, decís: Te doy un beso. No, dame un beso. La frase era esta: ‘Dame un beso bien’”.

Para cerrar, Pía le preguntó a su compañera: “¿Chapás con lengua? ¿Te gusta?”. Una vez más, la conductora enfatizó y relató en que momentos se da ese tipo de muestras de afecto: “Sí, claro, me encanta. Es cuando se me cante”.