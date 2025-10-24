Teleshow

Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales

La conductora habló en vivo en su programa sobre su actual relación y abrió la puerta a su intimidad

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Georgina Barbarossa confesó que está en pareja y contó cuáles son sus gustos sexuales

Lejos de los conflictos habituales del mundo del espectáculo, este viernes, Georgina Barbarossa sorprendió en A la Barbarossa (Telefe) al hacer una inesperada revelación sobre su vida sentimental. Durante el inicio de la última emisión de su programa, la conductora confesó que se encuentra en una relación con un hombre menor que ella. La noticia fue dada a conocer en medio de bromas y preguntas de sus compañeros de panel, quienes no dudaron en indagar en los detalles del noviazgo.

La conversación se tornó más interesante cuando los panelistas expusieron que el nuevo compañero de Barbarossa no solo es más joven, sino también extranjero. Aunque la conductora no especificó la nacionalidad de su pareja, dejó entrever que su idioma nativo no es el español y que podría provenir de Estados Unidos.

El ambiente distendido del programa permitió que Barbarossa abordara el tema sin reservas. Ante la insistencia del equipo, se mostró dispuesta a responder preguntas, rompiendo con la expectativa de quienes conocen su habitual discreción sobre cuestiones privadas. De este modo, Georgina convirtió un episodio matutino en una ocasión para hablar abiertamente sobre el amor, el deseo y la libertad de las mujeres de su generación, lo cual atrajo la atención tanto del público.

Georgina Barbarossa habló de su
Georgina Barbarossa habló de su relación con un hombre menor que ella

“¿Y ahora se alquiló un departamento o habitación de hotel?. Porque si va a un departamento le va a hacer una cenita”, comenzó preguntándole Pía Shaw a a Georgina. Lejos de querer contestar, la conductora afirmó: “No les voy a decir”.

Con la idea de ahondar más en el tema, Analía Franchín disparó: “¿Te puedo hacer una pregunta? Me refiero, a esta edad. ¿Utilizás profiláctico? Ya sabemos que embarazada no vas a quedar”. Visiblemente incómoda con el tema, Barbarossa contestó: “No, eso no se pregunta. No, pero siempre hay que usar porque no sabés dónde la estuvo poniendo el señor. Hay que tener cuidado. ¿No es veda electoral? Es ideal. Bueno, muy bien. No se va a hablar de política, hablemos de sexo. No me respetan”.

Ante el hermetismo de su compañera. Franchín se la jugó por otra pregunta: “Tengo otra pregunta. ¿Sos más conservadora o sos chirlera? ¿Te gusta el chirlo?. ¿Y vos no le das tampoco? ¿Nunca te gustó que te peguen un chirlito?”. Esta vez, Georgina decidió contestar y habló de sus gustos personales: “No, chirlo no. No, no, chirlo no me gusta. No me gusta que me peguen. Chicos, con lo distraída que soy. Me dispersa el chirlo. Después vale todo”.

Pía Shaw quiso saber los
Pía Shaw quiso saber los detalles de la relación amorosa de Georgina Barbarossa

Tras un intenso ida y vuelta con sus compañeros, la actriz tomó la palabra y se dirigió ante la mesa: “Yo les quiero decir una cosa. Hay muchas cosas que cuando sos joven decís: ‘Ay, no. Ay, no’. Y después te das cuenta con los años de lo que te perdés”. Tomando la frase de la conductora Pía retrucó: “¿Tenés sexo con la teleprendida o no?”. En la misma línea, Franchín agregó: “Sí, depende. Ella a las nueve y diez de la noche está durmiendo. O sea que sí o sí tiene que hacer el amor a las cinco de la tarde”.

Ya más dispuesta a hablar, Barbarossa reveló: “Días de semana no hago tuki tuki. Porque me tengo que acostar temprano para venir acá informada. Yo creo que si los veo a ellos en la tele me tiento, ya me descompongo de risa y me disperso”.

Luego, Analía le preguntó a la figura de la televisión: “¿Te molesta si en el medio del acto el señor se pone a sonreír o a reírse?”. Sin embargo, Georgina no mostró ninguna incomodidad: “No, ¿por qué? ¿Por qué no se puede reír el otro?”.

Después fue el turno de Shaw, quien quiso conocer el trasfondo de los planes de la conductora con su pareja en Estados Unidos: “¿Qué planes te gustaría hacer con él en Nueva York?”. Aún así, Barbarossa no quiso revelar ningún detalle.

Las panelistas también le consultaron por las muestras de romance en la vía pública: “¿Vas a ir de la mano y los besos por la calle, tipo que un paparazzi te sorprenda o te vas a cuidar de no mostrarte en público?”. Fiel a su estilo, la actriz resaltó: “No me importa nada. Y se la pierden. No solamente la gente grande. Después, ¿vos te das beso de lengua con tu marido?, porque después que estás mucho tiempo... Yo era toda una discusión. Después de mucho tiempo que estás con tu marido, decís: Te doy un beso. No, dame un beso. La frase era esta: ‘Dame un beso bien’”.

Para cerrar, Pía le preguntó a su compañera: “¿Chapás con lengua? ¿Te gusta?”. Una vez más, la conductora enfatizó y relató en que momentos se da ese tipo de muestras de afecto: “Sí, claro, me encanta. Es cuando se me cante”.

Temas Relacionados

Georgina Barbarossa

Últimas Noticias

Marixa Balli recordó el accidente en el que casi muere hace 25 años: “Antes del viaje me dijeron ‘tené cuidado, veo sangre’”

La bailarina contó como fue el siniestro que protagonizó en el año 2000 y que terminó con su pareja de ese momento falleció en el acto. La advertencia que recibió y el accidente mortal de Rodrigo Bueno tres meses después

Marixa Balli recordó el accidente

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”

Mientras esperan por el momento de dar el sí en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco de Mar del Plata, el actor homenajeó a su flamante esposa con una avioneta que pasó frente al hotel donde se alojan. El video

El gesto romántico de Matías

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”

Las cantantes están ensayando para regresar a los escenarios con Bandana por lo que tenían un contacto más cercano de lo habitual y fueron las primeras en darse cuenta de que algo estaba mal. “El audio era realmente preocupante, a mí me generó algo espantoso adentro”, dijo acerca del mensaje que recibió por parte de su compañera

Virginia da Cunha habló de

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El reconocido músico británico fue homenajeado durante una ceremonia oficial en el Salón Eva Perón, donde agradeció el recibimiento y destacó el vínculo único con el público argentino

Rod Stewart fue declarado Huésped

Florencia Peña mostró cómo la tatúan en un lugar particularmente doloroso: “Hermoso va a quedar”

La actriz publicó dos videos, en los que se ve el desarrollo del trabajo de la tatuadora y el boceto del diseño elegido

Florencia Peña mostró cómo la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de tortilla de brócoli,

Receta de tortilla de brócoli, rápida y fácil

Más pistas descartadas y dudas crecientes: cómo sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

Video: atacaron brutalmente a golpes y sillazos para robarle la moto a un hombre en Córdoba

Superávit fiscal: que tributos recaudaron más para compensar la eliminación del impuesto PAIS

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio científico reveló que

Un estudio científico reveló que Queen es la banda más pegadiza de la historia

El primer ministro de Ontario suspenderá la polémica campaña anti aranceles para reabrir el diálogo comercial con Estados Unidos

Zawyet El Aryan: el enclave egipcio cuyo secreto alimenta teorías y especulaciones

Secretos de la dieta en el Antiguo Egipto revelados por la ciencia

La OTAN logró disuadir sabotajes submarinos en el mar Báltico: “No hemos visto ninguna actividad maliciosa”

TELESHOW
Marixa Balli recordó el accidente

Marixa Balli recordó el accidente en el que casi muere hace 25 años: “Antes del viaje me dijeron ‘tené cuidado, veo sangre’”

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Florencia Peña mostró cómo la tatúan en un lugar particularmente doloroso: “Hermoso va a quedar”