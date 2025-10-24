Teleshow

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”

La hija de Marcelo Tinelli mostró en redes sociales cómo avanza su recuperación después de la caída del caballo y compartió detalles sobre su paso por el quirófano

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Cande Tinelli reapareció en redes tras su accidente y mostró su recuperación con el brazo enyesado (Video: Instagram)

Después del accidente que sufrió al caerse de un caballo durante la grabación de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli, Cande Tinelli reapareció en redes sociales y compartió una nueva actualización sobre su estado de salud.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli se mostró frente a cámara con el brazo enyesado y un semblante más tranquilo. Con tono resignado pero fiel a su estilo irónico, contó un detalle que sorprendió a sus seguidores: “Me sacaron todos los piercings en quirófano y quedé así. No pude ponerme ni uno”.

La influencer acompañó sus palabras con un primer plano de su rostro, donde se la ve sin los característicos aros y accesorios que suelen formar parte de su identidad estética. Su expresión, entre el cansancio y la calma, reflejó el proceso de recuperación que atraviesa tras la cirugía a la que fue sometida para inmovilizar su mano izquierda.

La influencer reveló que le
La influencer reveló que le retiraron todos los piercings durante la cirugía y sorprendió con su nueva imagen

El accidente ocurrió días atrás, mientras grababa unas escenas para el reality que retrata la vida cotidiana del clan Tinelli. Según pudo saber Teleshow, Cande montaba un caballo cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo, sufriendo una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda. El golpe derivó en un traslado inmediato al hospital y en una posterior intervención quirúrgica.

El propio Marcelo Tinelli fue quien se encargó de aclarar la situación y llevar tranquilidad a los fans. En diálogo con Teleshow, aseguró: “Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Ya la operaron y está perfecta”.

La noticia generó preocupación en redes sociales, donde Cande mantiene una comunidad fiel de más de 4 millones de seguidores. Sin embargo, lejos de dramatizar, la artista eligió mostrarse positiva y con sentido del humor.

El accidente ocurrió durante la
El accidente ocurrió durante la grabación de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli

La caída se produjo en medio del rodaje de la segunda temporada de Los Tinelli, el reality familiar que promete mostrar una faceta más íntima y descontracturada del conductor y sus hijos. Tras el éxito de la primera parte, el nuevo ciclo incluirá momentos familiares, viajes, desafíos laborales y la convivencia entre distintas generaciones bajo un mismo apellido.

En esta edición, además de Marcelo y sus cinco hijos —Micaela, Cande, Francisco, Juanita y Lorenzo—, el programa incorpora nuevas figuras que suman condimentos a la trama, como Milett Figueroa, actual pareja del conductor, y Luciano “El Tirri” Giugno, quien suele aportar humor y anécdotas. Parte de las grabaciones se realizan en Lima, Perú, país natal de Milett, y otras en Buenos Aires y Punta del Este.

La producción de Los Tinelli
La producción de Los Tinelli debió ajustar el cronograma por el reposo de Cande tras la intervención quirúrgica

La producción tuvo que reacomodar el cronograma tras el accidente de Cande, que deberá mantenerse en reposo durante algunas semanas. Mientras tanto, la influencer continúa compartiendo fragmentos de su día a día desde su casa y agradeciendo los mensajes de apoyo que recibe a diario.

Su nueva historia, en la que aparece sin piercings, llamó especialmente la atención de sus seguidores. A lo largo de los años, los aros y tatuajes se convirtieron en parte esencial de su identidad visual. La decisión médica de retirarlos durante la cirugía marcó un cambio de imagen momentáneo que no pasó inadvertido. Aunque todavía se encuentra en recuperación, Cande se muestra optimista y con su característico humor.

Mientras tanto, Los Tinelli continúa su rodaje y promete nuevos episodios que combinarán momentos emotivos, viajes, risas y la mirada espontánea de una de las familias más mediáticas del país. Por ahora, Cande sigue siendo la protagonista involuntaria de esta historia: una caída, una operación y una nueva versión de sí misma, más simple pero igual de auténtica que siempre.

Temas Relacionados

Cande TinelliMarcelo Tinelli

Últimas Noticias

Marcelo y Julio Moura recordaron a su hermano Federico en el aniversario de su cumpleaños: “Aferraditos”

Los hermanos recordaron al legendario líder de Virus con mensajes llenos de cariño y nostalgia, compartiendo fotos y recuerdos que conmovieron a los fanáticos del rock argentino en una fecha muy especial

Marcelo y Julio Moura recordaron

Connie Ansaldi se casó en secreto con Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas: “Fue hace un año”

La influencer habló en LAM por primera vez de su boda con el ingeniero agrónomo. Los detalles

Connie Ansaldi se casó en

La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

El empresario llevó a Momo, el mayor de los hijos de la actriz, y logró emocionar a la cantante durante su visita a los parques de Universal

La emotiva sorpresa de Matías

Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”

La influencer detalló cómo la pasó durante la gestación de Toribio y Belisario, y cómo lleva adelante el de Timoteo

Juana Repetto compartió experiencias de

María Fernanda Callejón contó que se casó por primera vez cuando era menor de edad: “Prescribió”

La actriz de Viudas Negras dejó boquiabierta a Juana Viale al revelar cómo se gestó su primer matrimonio. El video

María Fernanda Callejón contó que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pollo al horno, a la

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

Cómo fue el lujoso cóctel de JP Morgan en el Teatro Colón con empresarios y políticos de Argentina y el exterior

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Elecciones 2025: las fuerzas políticas cerraron sus campañas y se abre paso a la veda electoral

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Un cementerio medieval hallado en

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

TELESHOW
Marcelo y Julio Moura recordaron

Marcelo y Julio Moura recordaron a su hermano Federico en el aniversario de su cumpleaños: “Aferraditos”

Connie Ansaldi se casó en secreto con Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas: “Fue hace un año”

La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”

María Fernanda Callejón contó que se casó por primera vez cuando era menor de edad: “Prescribió”