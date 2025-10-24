El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”

Cande Tinelli reapareció en redes tras su accidente y mostró su recuperación con el brazo enyesado (Video: Instagram)

Después del accidente que sufrió al caerse de un caballo durante la grabación de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli, Cande Tinelli reapareció en redes sociales y compartió una nueva actualización sobre su estado de salud.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli se mostró frente a cámara con el brazo enyesado y un semblante más tranquilo. Con tono resignado pero fiel a su estilo irónico, contó un detalle que sorprendió a sus seguidores: “Me sacaron todos los piercings en quirófano y quedé así. No pude ponerme ni uno”.

La influencer acompañó sus palabras con un primer plano de su rostro, donde se la ve sin los característicos aros y accesorios que suelen formar parte de su identidad estética. Su expresión, entre el cansancio y la calma, reflejó el proceso de recuperación que atraviesa tras la cirugía a la que fue sometida para inmovilizar su mano izquierda.

La influencer reveló que le retiraron todos los piercings durante la cirugía y sorprendió con su nueva imagen

El accidente ocurrió días atrás, mientras grababa unas escenas para el reality que retrata la vida cotidiana del clan Tinelli. Según pudo saber Teleshow, Cande montaba un caballo cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo, sufriendo una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda. El golpe derivó en un traslado inmediato al hospital y en una posterior intervención quirúrgica.

El propio Marcelo Tinelli fue quien se encargó de aclarar la situación y llevar tranquilidad a los fans. En diálogo con Teleshow, aseguró: “Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Ya la operaron y está perfecta”.

La noticia generó preocupación en redes sociales, donde Cande mantiene una comunidad fiel de más de 4 millones de seguidores. Sin embargo, lejos de dramatizar, la artista eligió mostrarse positiva y con sentido del humor.

El accidente ocurrió durante la grabación de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli

La caída se produjo en medio del rodaje de la segunda temporada de Los Tinelli, el reality familiar que promete mostrar una faceta más íntima y descontracturada del conductor y sus hijos. Tras el éxito de la primera parte, el nuevo ciclo incluirá momentos familiares, viajes, desafíos laborales y la convivencia entre distintas generaciones bajo un mismo apellido.

En esta edición, además de Marcelo y sus cinco hijos —Micaela, Cande, Francisco, Juanita y Lorenzo—, el programa incorpora nuevas figuras que suman condimentos a la trama, como Milett Figueroa, actual pareja del conductor, y Luciano “El Tirri” Giugno, quien suele aportar humor y anécdotas. Parte de las grabaciones se realizan en Lima, Perú, país natal de Milett, y otras en Buenos Aires y Punta del Este.

La producción de Los Tinelli debió ajustar el cronograma por el reposo de Cande tras la intervención quirúrgica

La producción tuvo que reacomodar el cronograma tras el accidente de Cande, que deberá mantenerse en reposo durante algunas semanas. Mientras tanto, la influencer continúa compartiendo fragmentos de su día a día desde su casa y agradeciendo los mensajes de apoyo que recibe a diario.

Su nueva historia, en la que aparece sin piercings, llamó especialmente la atención de sus seguidores. A lo largo de los años, los aros y tatuajes se convirtieron en parte esencial de su identidad visual. La decisión médica de retirarlos durante la cirugía marcó un cambio de imagen momentáneo que no pasó inadvertido. Aunque todavía se encuentra en recuperación, Cande se muestra optimista y con su característico humor.

Mientras tanto, Los Tinelli continúa su rodaje y promete nuevos episodios que combinarán momentos emotivos, viajes, risas y la mirada espontánea de una de las familias más mediáticas del país. Por ahora, Cande sigue siendo la protagonista involuntaria de esta historia: una caída, una operación y una nueva versión de sí misma, más simple pero igual de auténtica que siempre.