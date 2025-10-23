La China Ansa presentó a Rafael: “Acá estamos, muy felices”

La China Ansa habló tras recibir a su segundo hijo (Video: Telefe-El noticiero de la gente)

El día martes, luego de mucha ansiedad, la China Ansa y Diego Martínez recibieron a Rafael, su segundo hijo y lo presentaron con un tierno posteo en las redes sociales. Tras pasar un día con el pequeño, la periodista le envió un video a sus compañeros en El noticiero de la gente (Telefe), para presentar formalmente al flamante integrante de su familia.

Con un video grabado desde la clínica, Josefina introdujo al pequeño: “Hola mis amigos queridos del noti de la gente. Miran al nuevo integrante del Noticiero de la gente. Rafael Mendoza,3 kilos ochenta gramos, mucho mejor que su hermanita India que fue más chiquita“.

“Nació ayer, 21 de octubre, con sus tres kilitos, perfecto. Fue parto natural, nos quedamos hasta mañana, el jueves nos dan el alta”, detalló acerca de cuando podrán regresar a su hogar. En tono de broma contó como está su marido: “Dieguito ya está dormido, se ve que hizo un trabajo de parte muy duro, muy intenso”.

“Acá estamos, muy felices”, cerró Ansa el mensaje para sus compañeros de trabajo, con la alegría a flor de piel, pero el cansancio típico de las primeras horas con

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa: "Locos de amor por vos" (Video: Instagram)

lLa pareja eligió compartir la llegada del pequeño con sus seguidores de Instagram, acompañando el anuncio con postales cargadas de ternura, donde se los ve a ambos con el bebé minutos después del parto. “Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito”, escribieron en simultáneo cada uno en su cuenta, mostrando la emoción y la alegría que vivieron en ese instante. Sumaron a esta dedicatoria: “Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido, Rafael”, reforzando la intensidad que sienten al convertir su familia en cuatro.

La animadora también detalló algunos aspectos del nacimiento de su hijo, precisando que vio la luz este martes 21 de octubre a las 12:45 de la tarde y pesó 3.080 kg. “Te amamos mi vida”, sumó emocionada, mientras sostenía en brazos al recién nacido, que acaba de convertirse en el hermano menor de India, la primogénita de la pareja, de solo 2 años.

El nacimiento de Rafael no tardó en multiplicar las muestras de cariño, afecto y felicitaciones públicas proveniente de numerosas figuras del ambiente del espectáculo, el periodismo y la televisión. Cande Molfese fue de las primeras en sumarse al festejo: “¡Bienvenido, bebitooooooo lindo!” escribió con un corazón, acompañando la bienvenida al nuevo integrante de la familia. Santiago Giorgini también hizo público su saludo a través de un mensaje lleno de emoticones de celebración, y Daniella Mastricchio felicitó: “¡Felicidades! ¡Bienvenido Rafi!” coronando sus palabras con símbolos de alegría.

Entre quienes dejaron sus mensajes se destacó Mica Vázquez, que manifestó: “Bienvenido, bebé” junto a corazones y caritas alegres. Ángela Lerena se dirigió a la familia con cercanía y cariño: “¡Felicidades, familia! ¡Bienvenido, Rafi! Los quiero”, reflejando el aprecio ganado por la pareja en el medio. Laura Ubfal sumó: “¡Felicidades, hermosos! ¡Los quiero!” consolidando la relación de afecto y admiración. Por su parte, la artista Ángela Leiva saludó de forma especial a la flamante mamá, dejando un mensaje espontáneo: “Ay, felicitaciones bombona”, expresión que resumió la efusividad del momento.

A la lista de mensajes se sumaron Daniela Ballester, que describió como una “hermosura” el nacimiento y añadió un “¡Felicidades!” con aplausos y corazones. Eva Bargiela, también en la antesala de ser mamá y con la que la China compartió bromas en los últimos días, optó por enviar una seguidilla de emoticones de corazones. Matilda Blanco también resaltó la felicidad con un: “¡Felicidades familia!” y Noelia Marzol expresó su entusiasmo escribiendo: “¡Vamos! ¡Felicidades chicos!”. Como no podía faltar, Marley acompañó la noticia con su clásico “Muchas felicidades” repleto de corazones.

El periodista Fer Carlos no fue ajeno al suceso y saludó: “¡Bienvenido Rafi! ¡Muchas felicidades Chinaaa y Dieguito! ¡Besos a todos!”, reflejando la cercanía personal y profesional con la pareja. Federico Hoffmann completó la serie de saludos públicos con un mensaje de felicitación para toda la familia, evidenciando cómo la llegada de Rafael logró conmover al entorno profesional, artístico y afectivo de la conductora y el exfutbolista, y celebrar con ellos esta nueva etapa en sus vidas.