Teleshow

El divertido guiño de Emilia Mernes a la selección argentina y al Dibu Martínez: “Hacemos terapia”

La cantante de Nogoyá deslumbró en Miami al compartir anécdotas sobre el fútbol, la familia y la cultura argentina, dejando claro por qué es una de las voces más queridas del momento

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Emilia Mernes destacó el rol del fútbol en la cultura argentina durante el panel de Billboard Latin Music Week (Video: TikTok)

Emilia Mernes atraviesa un momento profesional soñado. Convertida en una de las artistas argentinas más escuchadas del continente, con giras sold out, premios internacionales y una creciente presencia en medios extranjeros, la entrerriana sumó un nuevo hito en su carrera: fue una de las invitadas destacadas de la Billboard Latin Music Week 2025, el evento más importante de la industria latina en los Estados Unidos.

La cita, que se desarrolló en Miami, reunió a figuras de primer nivel para debatir sobre el presente y el futuro de la música en español. En ese marco, la cantante formó parte del panel “The Music of the World Cup”, dedicado al detrás de escena del himno oficial del Mundial 2026. Compartió escenario con dos pesos pesados: Carlos Vives y Wisin, bajo la moderación de Carlota Vizmanos, periodista de Telemundo.

Durante la charla, los artistas hablaron sobre el proceso de creación de la canción mundialista, los desafíos de representar la diversidad latina y la conexión entre la música y el deporte. En ese contexto, la artista tomó la palabra y, fiel a su estilo cercano, le puso un sello argentino a la conversación. “Soy una chica muy humilde, como toda argentina", dijo con una ironía que produjo risas en los presentes. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Campeones del mundo...”, lanzó con simpatía, generando aplausos en el auditorio.

La cantante argentina compartió escenario
La cantante argentina compartió escenario con Carlos Vives y Wisin para hablar sobre la música del Mundial 2026

El comentario fue el disparador de una reflexión más profunda sobre el lugar que el fútbol ocupa en la cultura nacional. “Yo creo que el fútbol es algo con lo que nacemos”, continuó. “Mi papá es de Boca, por ejemplo. Realmente es algo que recuerdo desde siempre: los domingos eran una excusa para estar más con la familia, con los amigos, preparar el mate o hacer el asado y esperar el partido. Es un ritual”.

La intérprete recordó además cómo los argentinos se organizan para seguir los partidos del Mundial, sin importar el horario ni la distancia. “Por ejemplo, el que fue hace cuatro años en otro continente: te levantás a las seis de la mañana, vas a buscar las facturas calentitas, el matecito y te juntás con tus amigos. Es algo que disfrutamos como país”, explicó.

La cantante, oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, sostuvo que más allá de no ser una fanática del fútbol, valora el modo en que ese deporte une a los argentinos. “Por ahí ves a una abuelita subida a la mesa festejando, o a los nenes con camisetas pintadas, o a la persona más antipática del mundo gritando un gol. Cuando ganamos, lo festejamos todos; cuando perdemos, es un duelo total. Pero nos une tanto que es hermoso”, expresó emocionada. “Ser argentina y poder estar acá representando, de alguna forma, a mi país, es un honor muy grande”, concluyó entre aplausos.

Emilia reflexionó sobre cómo el
Emilia reflexionó sobre cómo el fútbol une a los argentinos y celebró representar a su país en un evento internacional

Finalmente, arengó al equipo nacional, de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en América del Norte: “¡Aguante Messi! ¡Aguante la selección argentina!“. Y acabó su participación en el panel con palabras dedicadas al arquero del conjunto nacional: ”Si el Dibu Martínez va a pilates, nosotros vamos a pilates. Si el Dibu Martínez hace terapia, nosotros hacemos terapia. Se hace todo lo que los muchachos digas, y nosotros acá vamos a estar apoyándolos, por supuesto, como siempre".

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones participantes, el mayor número en la historia del torneo. Serán 104 partidos en 16 sedes repartidas entre los tres países, y será la primera vez que la competencia se realice en tres naciones anfitrionas.

Temas Relacionados

Emilia MernesArgentina

Últimas Noticias

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Entre clásicos y reversiones, el escocés volvió a enamorar a su público en la primera de las tres noches en el Movistar Arena. Canciones de todos los tiempos y una banda de lujo para una voz que cada día canta mejor

Rod Stewart y su fiesta

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

La actriz fue recibida por Mario Pergolini en su programa y relató la experiencia que atravesó, revelando cómo la búsqueda interior y el humor se mezclan en su vida

Romina Gaetani dio detalles de

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

El exfutbolista, que espera un hijo junto a Daniela Christiansson, relató cómo pasó del conflicto a las risas con su expareja

Maxi López confesó cómo es

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La cantante presentó su nuevo sencillo, una apuesta electrónica que marca el comienzo de una etapa artística renovada y anticipa el megafestival que realizará en Buenos Aires con funciones agotadas

A horas de Futttura, Tini

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”

El conductor vivió un momento desopilante cuando Ceci Hace le rompió el pantalón en vivo, desatando carcajadas y recuerdos de sus polémicos cortes de polleritas en la televisión de los años 2000

La venganza a Marcelo Tinelli
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mariano Recalde: “Si a Milei

Mariano Recalde: “Si a Milei le va mal, va a tener que ajustar sus políticas y hacer autocrítica”

Un puma suelto en Mar Chiquita mantiene bajo alerta a vecinos y autoridades

Negocios en Miami: referentes del deporte argentino invertirán USD 280 millones para crear una academia deportiva

Charly García recibió sus 74 años en Palermo y fue ovacionado por una multitud de fans

Castigar antes no es prevenir: es rendirse como Estado

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa anunció la reducción

Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

Estados Unidos felicitó a Sanae Takaichi tras ser nombrada primera ministra de Japón y buscará profundizar la cooperación bilateral

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

Crisis sanitaria en Cuba: el régimen de Díaz-Canel admitió el repunte nacional de dengue, chikunguña y oropouche

Tras el pedido de Quiroga, el Tribunal Electoral de Bolivia entregará resultados preliminares de las elecciones

TELESHOW
Rod Stewart y su fiesta

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”