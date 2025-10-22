Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

A seis meses de su separación de Facundo Pieres, Zaira Nara vive su soltería a puro disfrute. Entre rumores de romance y viajes, la modelo vive sin ataduras y se muestra enfocada en su carrera. En ese sentido, en las últimas horas, la influencer reveló un llamativo dato sobre este período de su vida y confesó por qué se trata de todo un récord en su vida sentimental.

Al ser invitada al streaming de MasterChef Celebrity, la hermana de Wanda abrió su corazón cuando Grego Rosello le consultó: “No lo digo por ningún rumor en particular, pero si vos empezaras un tipo de vínculo con algún hombre más joven que vos, él va a querer ser padre en un momento”. Lejos de dar lugar a esta teoría, Zaira comentó: “Pero no todos quieren ser padres. También podría hacerse cargo de hijos que no son de ellos. O sea, ser padre involucra un montón de cosas. No es tan fácil”.

Fue entonces cuando Nati Jota quiso ahondar en su vida privada: “¿Estás en un momento que te gustaría estar en pareja? Pero yo ya sé lo que hacen las famosas, se separan y dicen: ‘Yo ahora estoy concentrada en mi carrera, no quiero saber nada’. A los dos meses están de novias”. Entre risas, la modelo hizo una confesión y destacó por qué es todo un récord en su vida: “Yo ya llevo varios meses con la misma teoría. Yo realmente no nunca estuve soltera como ahora. O sea, creo que es un momento récord de soltería en mi vida. O sea, ahora estoy soltera y lo vengo sosteniendo bárbaro desde, ponele desde abril, mayo”.

Desde su ruptura, Zaira Nara fue vinculada con diversos famosos

Con la idea de probar a Nara, Jota tanteó la respuesta que daría a otra pregunta íntima: “Cuando yo te pregunte si disfrutas tu soltería vas a decir: ‘No, estoy re tranquila, estoy muy abocada en mi trabajo’. No me vas a decir: ‘Sí, sabés qué, la estoy viviendo’. Porque eso hacen las famosas”.

Para sorpresa de la conductora, la figura de la moda contestó: “La estoy re viviendo”. Por su parte, Rosello quiso saber: “Sos muy linda, muy conocida, deben haber muchas ofertas. ¿Cómo manejas la soltería? ¿Qué te genera un deseo hoy?”. Tras unos segundos de reflexión, Zaira reveló: “¿Qué me llega a gustar? Bueno, lo distinto, por ejemplo. Lo distinto, pero tampoco cualquier cosa distinta. Pero sí lo que sobresale del resto. Porque me llama la atención por algo, por una actitud, o por algo que me dice o por algo que me escribe. Me tiene que llamar la atención alguien”.

Siguiendo con el hilo de la conversación, los conductores le consultaron: “¿Tenés alguna que otra cita?”. Así las cosas, Zaira comentó: “No sé si lo llamaría citas, pero sí estoy más permeable a conocer gente que en otros momentos de mi vida”.

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

Con la idea de conocer más en detalle cómo lleva sus relaciones Nara, los jóvenes le preguntaron: “¿Y en esto de permeable a charlar, ¿qué es? ¿Un WhatsApp?”. Sin embargo, la modelo sostuvo que eso requería un grado mayor de intimidad: “No, llegar al WhatsApp ya es o alguien conocido mío. O, que yo se lo di. Puedo hablar por Instagram”.

Justamente, en las últimas semanas, Zaira fue vinculada con el streamer Bauleti. Todo comenzó de manera casi casual en X. A inicios de agosto, el streamer —que en su vida offline se llama Santiago Baietti— se prendió a los chismes cuando circularon versiones sobre un presunto acercamiento de la modelo con otro famoso. Con humor, citó aquel posteo y tiró la frase que hoy quedó como postal del origen: “Me cag.. la vida”. Ese comentario, mezclado con picardía y timing, lo puso en el radar. Entre bromas con su comunidad, él lanzó una frase que retumbó entre sus seguidores: “Yo este año lo termino de novio con Zaira Nara”.

Las pistas siguieron en Instagram. En una foto de la conductora, él escribió “Te felicito” y ella devolvió el gesto con un emoji cariñoso. Hubo también historias cruzadas: ella destacó “actitudes que valoro mucho” al compartir una imagen en la que él le acercaba su marca de yerba personal y, de paso, lo arrobaba.

En paralelo, se dio el salto del timeline al cara a cara. La modelo, durante una emisión en el canal de streaming Olga, fue invitada a la transmisión de Mernosketti, el proyecto que Baietti comparte con Mernuel. Allí, el joven la sorprendió con gestos tan exagerados como descontracturados: una remera con su imagen y el nombre de la conductora estampados y hasta mariachis para coronar el encuentro.

Cuando la comunidad ya hablaba del “ship”, los protagonistas dieron otra señal: se los vio juntos en el recital de Luck Ra, acompañados por Mernuel y un amigo cercano de la modelo. La selfie en la tribuna, entre sonrisas, bastó para que las capturas se diseminaran por todas las redes. Pese a que no hubo momentos de coqueteo muy marcados, el hecho de haberla invitado y concretar una segunda cita, es un avance.