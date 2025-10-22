La tajante decisión de Thiago Medina tras recuperarse de su grave accidente en moto

Thiago Medina relató la decisión que tomó tras su accidente en moto

Después de semanas de angustia, oraciones y dolor por el grave accidente automovilístico que protagonizó, Thiago Medina disfruta del amor de sus seres queridos. En ese marco, el influencer incluso analiza la posibilidad de continuar su relación con Daniela Celis, la madre de sus hijas. Así las cosas, en medio de su recuperación, el joven relató la tajante decisión que tomó tras reflexionar sobre la situación que había vivido.

Todo sucedió cuando el exjugador del reality dialogó con Ángel de Brito en LAM (América). “Moto nunca más, ¿no?”, comenzó diciéndole el conductor, en referencia al vehículo que utilizaba cuando sufrió el accidente. Fiel a su estilo, el joven contestó una sonrisa, ocultando el miedo que sentía por la posibilidad de volver a atravesar algo similar: “No, moto ya está, ya fue. Imaginate que ni sé dónde está, la voy a dejar ahí, donde quedó quedó”.

Acto seguido, De Brito quiso saber cómo continuaba la recuperación del joven: “¿Cómo sigue tu rehabilitación ahora? ¿Qué cosas estás haciendo en lo cotidiano?”. Medina comenzó a enumerar los procesos que estaba viviendo: “Estoy yendo al hospital, sacarme sangre, haciendo kinesiología. Con nutricionista, psicólogo también”. Con la idea de aportar más detalles, Celis expresó: “Es un proceso largo, con mucha paciencia, una rehabilitación, empezar de cero de vuelta. Volvió a vivir, pero la voluntad fue importante”.

Daniela Celis contó cómo continúa la recuperación de Thiago Medina

Con la idea de regresar al instante después del accidente, el conductor quiso saber qué era lo primero que recordaba Thiago al despertar en el hospital. “No, nada, porque lo primero que hice fue despertarme, moverme, los doctores me tranquilizaron y después me volví a dormir de vuelta. Estaba muy sedado al principio. Lo primero que hice, pregunté por mis hijas”, aseguró Medina.

En esa misma línea, Daniela comenzó a detallar cómo reaccionaron las niñas y las dificultades que vivió ella desde el otro lado: “Ellas son muy paperas. Tenemos una familia que hacemos un 50% y 50% en casa y la ausencia de Thiago fue mucho y no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Hablé con su pediatra preguntando qué era lo correcto, si decirle la verdad, si no, cómo ir con niños de un año y ocho meses. Siempre con la verdad, palabras justas, no más información, no más de la que pidan. Sino lo justo y necesario. Y que tengan siempre imágenes del papá, porque el papá está, no es que se fue, sigue estando”.

Thiago Medina decidió no viajar más en moto tras su grave accidente

Luego, la influencer continuó relatando los diálogos que tenía con sus pequeñas y cómo las tranquilizaba: “Yo a las nenas le decía: “Papá va a volver, papá va a estar”. Hasta que llega un momento que me replanteé y digo: “Le estoy prometiendo algo que no sé si lo voy a poder cumplir”. Y fue muy duro. Entonces, me decían: “Pone imágenes, cuadros de Tiago, de la familia, que los vean, que sepan que estaba presente papá ahí”. Y después, fue muchísimo más fácil cuando él despertó y pudimos hacer videollamadas, que entiendan que papá estaba del otro lado. Ellas ya sabían, también estaban preparadas para el reencuentro cuando iba a volver. Hoy va a venir papá, hoy papá las va a ver, ya despacito, porque claramente es una emoción muy grande para ellas, están chiquititas, entonces la preparamos, estaban contenidas con toda la familia”.

En su relato, Celis también resaltó cuál fue la primera reacción de las niñas al ver a su padre en el hospital: “Y esa reacción no se la esperó nadie porque no sabíamos qué iba a pasar con las niñas, porque no dejan de ser nenas chiquititas. Ellas aman a su papá y respetan y entienden todo, porque mi miedo también era que se le tiren encima, el tema del upa, que él no puede hacer fuerza todavía, cómo vamos a sostener eso, porque encima Thiago es un padre que las revolea por todos lados, está siempre con ellas, y que ellas no sientan el rechazo. Y no, son superinteligentes, entienden todo. Le hacían mimos en las heridas. Así que creo que ellas nos hacen fácil a nosotros la situación también”.

Para cerrar, De Brito consultó por la intimidad de la relación entre Daniela y Thiago: “¿Ustedes estaban juntos antes del accidente?”. El primero en contestar fue Medina, quien afirmó: “No, estábamos separados”. Luego, Daniela agregó: “Estábamos separadísimos cinco meses. De hecho, pasaron muchas cosas públicas también. Siempre nos sentamos a hablar y entendemos que en común teníamos nuestra familia y que por más que estemos separados íbamos a priorizar nuestras hijas. Fueron muchas emociones juntas. Creo que la vida no nos deja sorprender y cuando pensamos que más va a pasar, sigue pasando. Así que ya no pienso más qué va a pasar, disfrutamos el momento y el día a día. Creo que esa es la enseñanza de esta situación”.