La reacción de Pampita y Benjamín Vicuña luego de que su hijo Bautista anunciara su nuevo proyecto

La respuesta de Pampita y Benjamín Vicuña ante el nuevo trabajo de su hijo Bautista

Después de sus divertidas apariciones en Los 8 Escalones (eltrece), y tras reflexionar en vivo sobre su futuro laboral, en las últimas horas, Bautista Vicuña, hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, sorprendió al anunciar su nuevo proyecto laboral a través de sus redes. Justamente, su publicación ocupó un lugar destacado en los perfiles de sus padres, quienes decidieron compartir en sus historias de Instagram la reciente noticia sobre su hijo mayor, evidenciando su satisfacción y orgullo por este paso en la carrera del adolescente. La iniciativa del joven de 17 años generó rápidas reacciones de apoyo familiar, reforzando el vínculo y el acompañamiento que caracterizan la imagen pública de la familia.

“Mañana empiezo mi canal de stream, con un irl entrenando boxeo a las tres de la tarde”, comenzó diciendo el adolescente en su posteo. Luego, continuó, pidiendo el apoyo de sus más de 405 mil seguidores en Instagram: “Vayan a seguirme en mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”. Ante esta publicación, la estrategia de Pampita y del actor chileno se centró en visibilizar el emprendimiento de Bautista, sumándose a la divulgación tras el anuncio original del muchacho.

Bautista Vicuña contó el nuevo trabajo que iniciará en breve (Instagram)

Así, ambos padres sumaron sus amplias audiencias para amplificar el alcance del mensaje y promover el debut de su hijo en una nueva faceta profesional. Esta actitud evidencia la importancia que le adjudican a apoyar proyectos individuales de sus hijos y a acompañarlos en sus nuevas experiencias laborales, usando sus plataformas digitales como canal de respaldo.

Esta propuesta IRL refleja una tendencia en las plataformas de streaming, donde los creadores priorizan el contacto genuino con su audiencia y comparten actividades cotidianas en tiempo real. Bautista hizo énfasis en la naturaleza constante de su nueva cuenta de Kick, invitando a sus seguidores a sumarse y estar atentos a las transmisiones. El primer contenido anunciado será una sesión de entrenamiento en boxeo, área donde el joven ya tenía experiencia previa, lo que aporta autenticidad a su canal y permite a quienes lo sigan conocer una de sus pasiones de cerca.

Bautista Vicuña quiere practicar artes marciales mixtas: la contundente reacción de Benjamín

Si bien tanto Pampita como Benjamín mostraron su apoyo a su hijo, tiempo atrás, el chileno expresó su preocupación porque su pequeño practicara artes marciales. En una de las emisiones de Criemos libres, en el canal de YouTube del actor, padre e hijo reflexionaron sobre esta actividad. El tema más espinoso de la conversación fue cuando el protagonista de la obra Felicidades reveló la polémica disciplina que practica Bautista. “Ahora este niño hermoso, ¿qué deporte estás practicando aparte de fútbol?”, lo pinchó. “Hago MMA y boxeo, artes marciales mixtas”, aseguró, sonriente, mientras su papá se tapaba la cabeza en señal de desaprobación.

“Bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte. Aprendés un montón”, detalló Bautista. “Hermoso. Explicá qué es”, ironizó el otro. “Es pelea, pero vale todo. Desde codazo a la cara, una patada, hasta que te agarren en el piso y te quieran romper el brazo. Vale todo. Se aprende de a poco”, enumeró, mientras Benjamín intentaba entenderlo a pesar de su clara oposición.

“Hemos conversado de esto. Es un deporte que le gusta. Se está preparando, con box, con artes marciales para eventualmente que el día de mañana tenga todo eso para practicar ese deporte que a mí…”, contó, mientras el joven se apuraba a completarle la frase. “Me encanta”, lanzó. “¿Pero entendés que…? Ponte en mi lugar. Es algo que me preocupa. Y si no te convenzo yo, que te convenza alguna novia de que dejes el deporte de mierd… ese”, arrojó, indignado.

“Yo jamás le prohibiría nada, pero obviamente sí si es algo que pueda lastimar a otro. Todo esto es un deporte polémico. A mí me cuesta entender de qué se trata, pero es loco. Igual que él, por morbo, me quedo viendo las peleas en la jaula. Me parece…”, siguió, mientras ponía cara de desagrado. “El box, de último, tiene un arte, un swing. El karate tiene una filosofía, pero esto es matarse. Cag… a palos”, se despachó.