El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

El cineasta y piloto ayudando al repartidor de delivery luego del accidente (RSFotos)

El mediodía porteño estaba teñido de rutina en Villa Crespo hasta que, en cuestión de segundos, la escena adquirió otro peso y otra intensidad. Enrique Piñeyro, cineasta piloto, fue protagonista de un acto de solidaridad que rápidamente se hizo notar y se viralizó por su humanidad y su compromiso, más allá del glamour del espectáculo.

Según pudo saber Teleshow, Piñeyro llegaba a su reconocido restaurante a bordo de su automóvil eléctrico cuando un accidente a escasos metros captó su atención: un repartidor de delivery había sido atropellado mientras circulaba en su moto, queda caído en pleno cruce peatonal.

Lejos de ignorar la situación, el artista detuvo su vehículo, estacionó a un costado y no dudó en acercarse a la víctima. Apelando a su conocida sensibilidad, se arrodilló junto al joven para asistirlo. Con la presencia de otros transeúntes y, con total serenidad, le transmitió tranquilidad y palabras de contención al motociclista, que estaba visiblemente dolorido y permanecía tendido en el suelo. La escena capturada frente a las cámaras mostró a un Piñeyro comprometido y a la altura de las circunstancias, quien decidió quedarse a su lado hasta que logró reincorporarse por su cuenta y subirse a su moto.

Mientras se dirigía a su restaurante, Pineyro se acercó a asistir al hombre luego del accidente

No es la primera vez que el cineasta y activista demuestra este nivel de vocación por servir y ayudar. Fundador de una organización con llegada humanitaria, Piñeyro ha dado sobradas pruebas de que su compromiso no es solo de discurso. Apenas unos meses antes, en octubre de 2023, protagonizó otra gesta solidaria que trascendió fronteras y que fue motivo de agradecimiento internacional: el piloto argentino comandó un vuelo rumbo a Ereván, Armenia, transportando 11 toneladas de ayuda humanitaria.

Con la presencia de otras personas, el piloto se enfocó en priorizar el bienestar del repartidor

En cuanto al accidente ocurrido este miércoles en la ciudad de Buenos Aires dejó en claro que la solidaridad de Piñeyro no entiende de cámaras, alfombras rojas ni espectáculos mediáticos. Su actitud colaborativa en la vía pública fue elogiada tanto por los transeúntes que vieron todo como por quienes compartieron las imágenes, que rápidamente se viralizaron y generaron mensajes de admiración.

Piñeyro esperó junto al joven hasta asegurarse de que podía reincorporarse y seguir su camino. Aquel fue testimonio de la empatía y la entrega que lo caracterizan, y de cómo puede deberse a su permanente interés por la salud, la ayuda directa y la formación profesional, pero también a un compromiso genuino con la situación de las personas reales, más allá del ojo mediático.

En la trayectoria de Piñeyro, estos gestos atraviesan su historia personal: ya sea en los cielos trasladando insumos a zonas de guerra, en la dirección de proyectos cinematográficos con mensaje social o en la vida cotidiana reaccionando en la calle, demuestra que la solidaridad es posible aun cuando no hay cámaras ni aplausos profesionales de por medio. El episodio de este miércoles, como aquel vuelo a Armenia o tantas otras acciones que eligió encarar, se suman a la lista de logros y actitudes que lo distinguen dentro y fuera del rubro artístico.

Piñeiro y los demás transeúntes ayudando al hombre a continuar con su camino (RSFotos)

Enrique, que acostumbra a estar al frente de proyectos de ayuda y es reconocido tanto por su labor en la aviación como en la cultura y el compromiso social, volvió a dar muestra de que la verdadera vocación no se toma descanso. En una ciudad donde la indiferencia suele ganar la carrera, su reacción y su profesionalismo sumaron un ejemplo concreto de humanidad en acción.

Crédito: RSFotos.