Teleshow

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

En medio del barrio porteño de Villa Crespo, el cineasta prestó su ayuda al ver el accidente que sufrió un motociclista. Las fotos de Teleshow

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
El cineasta y piloto ayudando
El cineasta y piloto ayudando al repartidor de delivery luego del accidente (RSFotos)

El mediodía porteño estaba teñido de rutina en Villa Crespo hasta que, en cuestión de segundos, la escena adquirió otro peso y otra intensidad. Enrique Piñeyro, cineasta piloto, fue protagonista de un acto de solidaridad que rápidamente se hizo notar y se viralizó por su humanidad y su compromiso, más allá del glamour del espectáculo.

Según pudo saber Teleshow, Piñeyro llegaba a su reconocido restaurante a bordo de su automóvil eléctrico cuando un accidente a escasos metros captó su atención: un repartidor de delivery había sido atropellado mientras circulaba en su moto, queda caído en pleno cruce peatonal.

Lejos de ignorar la situación, el artista detuvo su vehículo, estacionó a un costado y no dudó en acercarse a la víctima. Apelando a su conocida sensibilidad, se arrodilló junto al joven para asistirlo. Con la presencia de otros transeúntes y, con total serenidad, le transmitió tranquilidad y palabras de contención al motociclista, que estaba visiblemente dolorido y permanecía tendido en el suelo. La escena capturada frente a las cámaras mostró a un Piñeyro comprometido y a la altura de las circunstancias, quien decidió quedarse a su lado hasta que logró reincorporarse por su cuenta y subirse a su moto.

Mientras se dirigía a su
Mientras se dirigía a su restaurante, Pineyro se acercó a asistir al hombre luego del accidente

No es la primera vez que el cineasta y activista demuestra este nivel de vocación por servir y ayudar. Fundador de una organización con llegada humanitaria, Piñeyro ha dado sobradas pruebas de que su compromiso no es solo de discurso. Apenas unos meses antes, en octubre de 2023, protagonizó otra gesta solidaria que trascendió fronteras y que fue motivo de agradecimiento internacional: el piloto argentino comandó un vuelo rumbo a Ereván, Armenia, transportando 11 toneladas de ayuda humanitaria.

Con la presencia de otras
Con la presencia de otras personas, el piloto se enfocó en priorizar el bienestar del repartidor

En cuanto al accidente ocurrido este miércoles en la ciudad de Buenos Aires dejó en claro que la solidaridad de Piñeyro no entiende de cámaras, alfombras rojas ni espectáculos mediáticos. Su actitud colaborativa en la vía pública fue elogiada tanto por los transeúntes que vieron todo como por quienes compartieron las imágenes, que rápidamente se viralizaron y generaron mensajes de admiración.

Piñeyro esperó junto al joven hasta asegurarse de que podía reincorporarse y seguir su camino. Aquel fue testimonio de la empatía y la entrega que lo caracterizan, y de cómo puede deberse a su permanente interés por la salud, la ayuda directa y la formación profesional, pero también a un compromiso genuino con la situación de las personas reales, más allá del ojo mediático.

En la trayectoria de Piñeyro, estos gestos atraviesan su historia personal: ya sea en los cielos trasladando insumos a zonas de guerra, en la dirección de proyectos cinematográficos con mensaje social o en la vida cotidiana reaccionando en la calle, demuestra que la solidaridad es posible aun cuando no hay cámaras ni aplausos profesionales de por medio. El episodio de este miércoles, como aquel vuelo a Armenia o tantas otras acciones que eligió encarar, se suman a la lista de logros y actitudes que lo distinguen dentro y fuera del rubro artístico.

Piñeiro y los demás transeúntes
Piñeiro y los demás transeúntes ayudando al hombre a continuar con su camino (RSFotos)

Enrique, que acostumbra a estar al frente de proyectos de ayuda y es reconocido tanto por su labor en la aviación como en la cultura y el compromiso social, volvió a dar muestra de que la verdadera vocación no se toma descanso. En una ciudad donde la indiferencia suele ganar la carrera, su reacción y su profesionalismo sumaron un ejemplo concreto de humanidad en acción.

Crédito: RSFotos.

Temas Relacionados

Enrique PiñeyroPilotoVilla CrespoAccidenteDeliveryCineastaRepartidor

Últimas Noticias

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

La banda liderada por Adrián Dárgelos pasó por Madrid, Amsterdam, Londres, París y Barcelona. En diciembre harán dos conciertos en el estadio de Ferro Carril Oeste

Babasónicos cerró a puro “sold

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa

La modelo dio detalles del vínculo con el empresario, con quien parece haber dejado atrás la crisis que los mantuvo un tiempo separados

El sorpresivo anuncio de Pampita

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto

En medio de su escapada a solas a Miami, la bailarina compartió con sus seguidores cómo es el diseño que su prometido plasmó en su piel

El romántico tatuaje que Roberto

Cande Tinelli se cayó de un caballo y tuvo que ser operada: la palabra de Marcelo

La influencer tuvo un accidente mientras rodaba unas escenas para la segunda temporada del reality familiar

Cande Tinelli se cayó de

L-Gante habló del conflicto económico con Maxi el Brother: “Espero que haya buena voluntad”

El cantante de cumbia 420 realizó una serie de declaraciones acerca del aspecto legal que encierra la desvinculación de su mánager

L-Gante habló del conflicto económico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reforma tributaria: Caputo adelantó que

Reforma tributaria: Caputo adelantó que incluirá una baja del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y jubilados

YPF: Burford Capital habló por primera vez y le sugirió a Argentina que negocie para no tener que pagar USD 16.000 millones

Cómo afecta el síndrome Phelan-McDermid al desarrollo y a la forma de sentir los sonidos

Acusaron a los ladrones que empujaron y mataron a un joven en la costanera de Rosario: uno podría ser inimputable

Luis Caputo: “El voto que no es K y que no va a La Libertad Avanza es un voto perdido, me da lástima por los argentinos”

INFOBAE AMÉRICA
Los hutíes liberaron a 15

Los hutíes liberaron a 15 empleados de la ONU en Yemen, pero mantienen detenidos a más de 50

Las Fuerzas Armadas advirtieron que Francia debe prepararse para un posible choque militar con Rusia en los próximos tres años

La nueva primera ministra japonesa prepara un paquete de estímulo de unos USD 92.000 millones

Cómo afecta el síndrome Phelan-McDermid al desarrollo y a la forma de sentir los sonidos

Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico: dos presuntos narcoterroristas fueron abatidos

TELESHOW
Babasónicos cerró a puro “sold

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto

Cande Tinelli se cayó de un caballo y tuvo que ser operada: la palabra de Marcelo

L-Gante habló del conflicto económico con Maxi el Brother: “Espero que haya buena voluntad”