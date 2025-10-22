El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

Emilia Ferrero generó debate al mostrar su rutina de entrenamiento durante el embarazo (Video: Instagram)

Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, volvió a ser tendencia tras publicar un video en el que se la ve entrenando, embarazada de siete meses. La secuencia, que compartió con el título “A nuestro ritmo”, muestra a la influencer realizando una rutina completa de fuerza y estiramiento en un gimnasio. Si bien recibió una gran cantidad de mensajes de cariño, la publicación también generó polémica entre los usuarios que cuestionaron la intensidad del entrenamiento.

En las imágenes, la modelo aparece con un conjunto deportivo color beige, concentrada en ejercicios de piernas, brazos y glúteos, bajo la supervisión de su entrenadora. Su pancita, ya visible, fue la protagonista del clip que rápidamente se viralizó y que cosechó miles de comentarios. “Por estar embarazada no quiere decir que uno tiene que parar el gym. Si el cuerpo y el doctor la dejan, está bien”, escribió una usuaria, en defensa de la futura mamá.

Sin embargo, no todos fueron mensajes de apoyo. Algunos seguidores pusieron en duda la seguridad de su rutina y le dejaron comentarios como: “¿Levantar pesas así es bueno para el bebé?” o “Ay, qué miedo, estas mujeres embarazadas que hacen gimnasia”. En los comentarios de su publicación, una usuaria le preguntó: “¿Levantar pesas así de gran peso es bueno para Amadeo? No quiero ofender a nadie… bendiciones a la mamá y a la arañita”.

La influencer respondió a las críticas y aclaró que realiza ejercicios prenatales bajo supervisión profesional

Frente a los cuestionamientos, Emilia decidió responder con serenidad, aportando un dato que despejó las dudas sobre su entrenamiento. En una historia posterior, le contestó a una seguidora y aclaró que asiste a un gimnasio especializado en entrenamiento prenatal, con rutinas diseñadas por profesionales de la salud. “Estoy en un gimnasio especializado para embarazadas. Son todos ejercicios que pueden hacer las embarazadas”, escribió junto a un emoji de corazón blanco.

Emilia Ferrero anunció que esperaba su primer hijo junto al delantero de la Selección Argentina en abril pasado. Lo hizo con una publicación conjunta en Instagram que conmovió a sus fanáticos: “Foto oficial del nuevo equipo titular: papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo”, escribieron junto a una ecografía y un test positivo.

Desde ese momento, Emilia comparte los hitos más importantes de su embarazo: la revelación de género, el nombre elegido —Amadeo, en homenaje a Amadeo Carrizo, ídolo de River Plate—, la decoración del cuarto del bebé y sus rutinas de cuidado físico.

A dos meses del nacimiento, Emilia y Julián viven una etapa de plenitud familiar y profesional

La historia de amor entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero comenzó en su pueblo natal, Calchín, en Córdoba. Se conocieron en la adolescencia, cuando él ya se destacaba en las inferiores de River y ella cursaba el profesorado de educación física. Aunque por un tiempo tomaron caminos separados —él se enfocó en su carrera profesional y ella en sus estudios—, el destino los volvió a unir años más tarde. Ambos crecieron en el mismo entorno, compartieron amigos y actividades deportivas, y fue justamente esa pasión por el deporte la que los volvió a acercar antes de que Julián se consolidara como figura internacional.

Desde entonces, mantienen una relación sólida y discreta, basada en la confianza y el bajo perfil. Emilia, lejos del mundo mediático, combina su rol de influencer con su formación en entrenamiento funcional y bienestar físico. Julián, mientras tanto, vive uno de los momentos más importantes de su carrera profesional en el Atlético de Madrid y en la Selección Argentina, al mismo tiempo que se prepara para ser papá primerizo.

A solo dos meses del nacimiento de Amadeo Álvarez Ferrero, la pareja vive un momento de plenitud. Julián continúa con la temporada en Europa, mientras Emilia se prepara para el tramo final del embarazo, acompañada por su familia y amigos.