Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

La presidenta de la Casa del Teatro hizo referencia al vínculo que mantiene con la actriz y cantante luego de que la pareja blanqueó su presente sentimental

Linda Peretz habló de la relación de su hijo con Natalie Pérez (Video: América TV-Intrusos)

El viernes pasado, Natalie Pérez sorprendió a la audiencia al revelar en el programa de Mario Pergolini en El Trece que está en pareja con Tomás Rottemberg, hijo del productor Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz. Durante la entrevista, la actriz y cantante no solo blanqueó la relación, sino que también compartió un gesto especial: contó que lucía un vestido de su suegra. Por primera vez, Linda se refirió públicamente a este nuevo vínculo familiar y expresó su alegría en una nota en Intrusos (América TV).

Apenas le mencionaron a la pareja, la alegría de Linda fue visible: “Es divina la piba”, afirmó la actriz sobre Pérez, dejando en claro la sintonía positiva y el entusiasmo que la une con la nueva novia de su hijo. Linda relató cómo surgió el préstamo de vestuario: “Un astrólogo me dijo ‘Vos naciste para embellecer al otro’, buena oportunidad, Natalie no tenía que ponerse para ir al programa de Pergolini y le dije ‘Te voy a prestar todo lo que vos quieras’. Abrimos mi placard y se zambulló”. El gesto no solo habla de la confianza y la calidez familiar, sino que también marcó un primer acercamiento con humor y complicidad entre ambas.

La actriz se mostró muy feliz por el presente de Tomás y el clima familiar que rodea a la nueva pareja: “Estoy contenta porque lo veo muy bien a mi hijo. Él para mí es el amor de mi vida, mi hijo, viste cuando nace, ya comprendés lo que es el verdadero amor”, expresó con emoción durante la charla con el ciclo de espectáculos de América TV. La complicidad, el orgullo materno y la buena predisposición hacia Natalie Pérez definen el espíritu con el que la familia Rottemberg–Peretz atraviesa este nuevo capítulo, marcado por la felicidad y la armonía.

Pérez y Rottemberg tuvieron su primera salida pública tras confirmar la relación (Foto: RSFOTOS)

Si bien hace tan solo unos días hicieron público este vínculo, la pareja ya tuvo su primera salida ante los flahses de las cámaras. La cita elegida fue cultural: Natalie y Tomás asistieron juntos a una función exclusiva del musical Next to Normal Immersive, en un teatro de Colegiales. Entre butacas, luces y los sonidos del mejor teatro musical, ambos se mostraron relajados, disfrutando de la experiencia, y no dudaron en dejarse ver mientras intercambiaban abrazos, carcajadas y miradas cómplices en medio del bullicio.

El look de la noche fue otro detalle que marcó tendencia e hizo eco en redes: Pérez, fiel a su sello urbano y fashionista, apostó por un buzo oversized negro, minifalda metalizada en tonos bordó y dorado, medias a la vista y borcegos, una combinación donde la comodidad y la actitud rockera marcaron protagonismo.

A su lado, Tomás optó por un estilo casual, con gorra negra, jeans verdes y sweater negro, ensamblando una pareja de estilos relajados y actuales, en sintonía con la noche porteña y el espíritu joven del barrio porteño de Colegiales.

Natalie y Tomás a la salida de Next to Normal Immersive (RSFotos)

Las imágenes que trascendieron de la salida no dejaron margen a la especulación: la pareja se mostró sólida, entre gestos de confianza y mucho cariño. En una de las fotos más tiernas, Natalie rodea el cuello de Tomás con su mano y él la sostiene de la cintura, construyendo una escena de pura intimidad y autenticidad. Lejos de mostrarse inquietos por la presencia de fotógrafos y movileros, caminaron por las veredas de Colegiales riendo y abrazados, regalando una postal que muchos interpretaron como el sello de un romance que llega para quedarse.

Esta primera salida pública, en la que arte, moda y complicidad brillaron por igual, terminó de dejar en claro que tiene varias cosas en común y que pueden disfrutar a pleno de la noche porteña.

