Joaquín Furriel confirmó su relación con una abogada española: “Estoy hace casi un año”

Joaquín Furriel habló de su relación con una abogada española

Joaquín Furriel logró conseguir el éxito delante de las cámaras y al mismo tiempo mantear su vida privada lo más alejada posible de las mismas, mostrando tan solo algunos vestigios de esta, como son celebraciones de cumpleaños o viajes con la hija. En una entrevista en Agarrate Catalina(La OnceDiez) dio detalles del vínculo amoroso que tiene con Marta Campuzano, una abogada española.

Catalina Dlugi no dudó en ir al punto: “Si hasta lo pone la inteligencia artificial: a vos te relacionan con una abogada española que se llama Marta Campuzano. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Es un invento?” Furriel respondió sin rodeos: “No, no es un invento. Sí, yo estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá estamos juntos y ella después viene para allá y, bueno, nos vamos cruzando. Así que todo bien por ahí también”.

La periodista celebró la confesión: “Ah, qué lindo. Bueno, me alegro por vos.” Entre risas, Furriel agradeció: “Bueno, gracias.” Dlugi fue más allá: “En serio te lo digo. Más allá de la información, digo, qué bueno, ¿no? También poder disfrutar en pareja de algo tan lindo que te está pasando en esta época de tu vida, ¿no?”. El actor le dio la razón: “Y sí. Es que siempre mi familia, mi hija, mis amigos, mi pareja, todos los vínculos cercanos que tengo son los pilares. Y es muy lindo poder compartir todo”.

Marta estuvo visitando Argentina hace algunas semanas (Foto: Instagram)

Sobre el presente profesional y personal, Furriel sumó: “Qué sé yo, es un momento muy, muy hermoso a nivel laboral y bueno, y estoy… Siempre estuve muy bien acompañado. Tengo mi grupo de amigos, son históricos.” Se permitió un análisis íntimo sobre la importancia de los vínculos: “Tengo una estructura emocional muy sólida. Entonces, eso también... Vos pensá que uno de mis mejores amigos tenemos fotos de bebé porque nuestros padres eran mejores amigos. Entonces, atravesar tantas épocas de la vida con tantas decisiones diferentes y todo, bueno, a mí me da mucho, mucho sentido de pertenencia y de la realidad… Qué sé yo, cada uno tiene realidades diferentes. Entonces, me encanta también compartir tiempo con todos ellos, ¿no? Así que, bueno, sí, es un buen momento”.

Dlugi reparó en la complejidad de sostener una relación transoceánica: “Recién, en un momento dijiste una relación a caballo, o sea, dividido por un océano. Pero bueno, este, ahora es fácil, como… ¿Es fácil o es difícil eso?” Furriel fue claro: “No, es fácil. Yo me críe así. Es parte de mí, mi familia vive… mi hermano vive en Palma de Mallorca. Mi agenda en los últimos años, bueno, empezó, también un poco parte de las plataformas, uno se empieza a mover más, ¿no?” Y aclaró: “En mi caso, me estoy empezando a mover un poco más y, bueno, y España es un país que yo lo conozco muy bien. Mis abuelos eran españoles, yo tengo la ciudadanía española, o sea que no es un país que me resulte ajeno.” Dlugi remató: “Claro, ni lejano. Ni lejano.” Furriel coincidió: “Y, sí, y, nada, mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, que es un privilegio enorme, bueno, no hay complejidad”.

A través de un testimonio sin artificios, Joaquín Furriel dejó ver la fortaleza de sus raíces, el valor de los afectos y la manera en que, pese a los desafíos de la distancia, celebra la compañía y el amor como motor esencial del presente. La madurez, la pertenencia y la confianza en sus vínculos definen el equilibrio que el actor intenta preservar entre la proyección pública y la vida más reservada, con amigos y una pareja que son, como él mismo sintetiza, “los pilares” de su vida.