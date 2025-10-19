Teleshow

Joaquín Furriel confirmó su relación con una abogada española: “Estoy hace casi un año”

El actor habló del arreglo que tiene con Marta Campuzano para llevar adelante un vínculo a distancia, combinando las agendas de ambos y viajando en cada ocasión que pueden

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Joaquín Furriel habló de su relación con una abogada española

Joaquín Furriel logró conseguir el éxito delante de las cámaras y al mismo tiempo mantear su vida privada lo más alejada posible de las mismas, mostrando tan solo algunos vestigios de esta, como son celebraciones de cumpleaños o viajes con la hija. En una entrevista en Agarrate Catalina(La OnceDiez) dio detalles del vínculo amoroso que tiene con Marta Campuzano, una abogada española.

Catalina Dlugi no dudó en ir al punto: “Si hasta lo pone la inteligencia artificial: a vos te relacionan con una abogada española que se llama Marta Campuzano. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Es un invento?” Furriel respondió sin rodeos: “No, no es un invento. Sí, yo estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá estamos juntos y ella después viene para allá y, bueno, nos vamos cruzando. Así que todo bien por ahí también”.

La periodista celebró la confesión: “Ah, qué lindo. Bueno, me alegro por vos.” Entre risas, Furriel agradeció: “Bueno, gracias.” Dlugi fue más allá: “En serio te lo digo. Más allá de la información, digo, qué bueno, ¿no? También poder disfrutar en pareja de algo tan lindo que te está pasando en esta época de tu vida, ¿no?”. El actor le dio la razón: “Y sí. Es que siempre mi familia, mi hija, mis amigos, mi pareja, todos los vínculos cercanos que tengo son los pilares. Y es muy lindo poder compartir todo”.

Marta estuvo visitando Argentina hace
Marta estuvo visitando Argentina hace algunas semanas (Foto: Instagram)

Sobre el presente profesional y personal, Furriel sumó: “Qué sé yo, es un momento muy, muy hermoso a nivel laboral y bueno, y estoy… Siempre estuve muy bien acompañado. Tengo mi grupo de amigos, son históricos.” Se permitió un análisis íntimo sobre la importancia de los vínculos: “Tengo una estructura emocional muy sólida. Entonces, eso también... Vos pensá que uno de mis mejores amigos tenemos fotos de bebé porque nuestros padres eran mejores amigos. Entonces, atravesar tantas épocas de la vida con tantas decisiones diferentes y todo, bueno, a mí me da mucho, mucho sentido de pertenencia y de la realidad… Qué sé yo, cada uno tiene realidades diferentes. Entonces, me encanta también compartir tiempo con todos ellos, ¿no? Así que, bueno, sí, es un buen momento”.

Dlugi reparó en la complejidad de sostener una relación transoceánica: “Recién, en un momento dijiste una relación a caballo, o sea, dividido por un océano. Pero bueno, este, ahora es fácil, como… ¿Es fácil o es difícil eso?” Furriel fue claro: “No, es fácil. Yo me críe así. Es parte de mí, mi familia vive… mi hermano vive en Palma de Mallorca. Mi agenda en los últimos años, bueno, empezó, también un poco parte de las plataformas, uno se empieza a mover más, ¿no?” Y aclaró: “En mi caso, me estoy empezando a mover un poco más y, bueno, y España es un país que yo lo conozco muy bien. Mis abuelos eran españoles, yo tengo la ciudadanía española, o sea que no es un país que me resulte ajeno.” Dlugi remató: “Claro, ni lejano. Ni lejano.” Furriel coincidió: “Y, sí, y, nada, mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, que es un privilegio enorme, bueno, no hay complejidad”.

A través de un testimonio sin artificios, Joaquín Furriel dejó ver la fortaleza de sus raíces, el valor de los afectos y la manera en que, pese a los desafíos de la distancia, celebra la compañía y el amor como motor esencial del presente. La madurez, la pertenencia y la confianza en sus vínculos definen el equilibrio que el actor intenta preservar entre la proyección pública y la vida más reservada, con amigos y una pareja que son, como él mismo sintetiza, “los pilares” de su vida.

Temas Relacionados

Joaquín FurrielParejaMarta CampuzanoAgarrate Catalina

Últimas Noticias

La emoción de Panam al explicar el significado de su canción “Colibrí”: la conexión con la muerte de su hija

La cantante contó cómo nació uno de sus temas más destacados. Además, recordó a su pequeña Chiara, quien falleció antes de nacer, a pocos días de la fecha prevista para su parto

La emoción de Panam al

La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

La actriz y directora usó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje para el padre de su hijo, quien falleció luego de luchar contra el cáncer

La emotiva despedida de Mey

Indiana Cubero celebró sus 17 años rodeada por su mamá y sus hermanas: el tierno mensaje de Nicole Neumann

La mamá de la adolescente compartió imágenes de la intimidad del cumpleaños. Día al aire libre, postres y una torta especial

Indiana Cubero celebró sus 17

Globos, peluches y una torta con flores: el festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

La actriz y su familia celebraron el primer año de vida de la pequeña. El tierno mensaje de su tía Marou

Globos, peluches y una torta

El viaje mendocino de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: vinos, flores y gestos cómplices

La pareja viajó a la provincia cuyana y compartieron las fotos de una nueva aventura en pareja

El viaje mendocino de Benjamín
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

La morosidad bancaria sigue en aumento: llegó al máximo en lo que va del actual gobierno

Con más de USD 33.000 millones, minería y energía concentran el 98% de las inversiones proyectadas en el RIGI

El cambio climático podría transformar el desierto del Sahara con un aumento de lluvias nunca antes visto

Tres heridos y varias armas secuestradas tras otra pelea de los Hells Angels en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Murió Sam Rivers, histórico bajista

Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego inmediato tras los ataques fronterizos y la mediación de Qatar

EEUU advirtió sobre “información creíble” de un posible ataque de Hamas a civiles en Gaza que podría romper el alto el fuego

El enigma de Arthur Rimbaud en Indonesia: el poeta maldito que desertó del ejército y desapareció en la selva de Java

Detienen en Japón a un hombre por vender pornografía de celebridades generada con IA

TELESHOW
La emoción de Panam al

La emoción de Panam al explicar el significado de su canción “Colibrí”: la conexión con la muerte de su hija

La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

Indiana Cubero celebró sus 17 años rodeada por su mamá y sus hermanas: el tierno mensaje de Nicole Neumann

Globos, peluches y una torta con flores: el festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

El viaje mendocino de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: vinos, flores y gestos cómplices