Joaquín Furriel celebró su cumpleaños con amigos famosos y los colores de Racing en el Teatro San Martín

Entre funciones de La verdadera historia de Ricardo III, el actor recibió el cariño de colegas como Guillermo Francella y Adrián Suar, en una jornada que combinó emoción y humor

Martina Cortés

Martina Cortés

Con un pequeño festejo en su camarín, Joaquín Furriel fue acompañado por figuras como Guillermo Francella y Adrián Suar para celebrar su cumpleaños (Instagram)

En un Teatro San Martín transformado por el cariño y los colores de sus pasiones, Joaquín Furriel celebró un nuevo cumpleaños rodeado de afectos y en medio del esplendor de su carrera. Con apenas unos días de diferencia para llegar a los 51 años, el actor vivió una jornada diferente, marcada por la calidez de sus compañeros antes de sumergirse en una función más de su flamante obra, La verdadera historia de Ricardo III.

El inicio del día trajo consigo una sorpresa orquestada por el equipo del teatro. Sobre un mantel blanco aparecieron, prolijamente dispuestos, los elementos centrales del agasajo: una torta decorada con frutillas frescas y coronada con el clásico gorro de “Feliz cumpleaños”. Todo estaba atravesado por el escudo y los colores de Racing, el club que acompaña las emociones de Furriel desde la infancia. Los detalles no pasaron inadvertidos: una cortina de tiras, globos celestes y blancos, y un ambiente teñido de albiceleste, como un guiño más a sus raíces y a las alegrías que lo unen al fútbol.

La emoción se trasladó al camarín. En ese lugar íntimo, habitual refugio antes de cada función, Joaquín compartió con sus seguidores en Instagram los globos que sus compañeros con esmero colocaron bajo el cartel que identifica tanto al intérprete como a la obra. El clima familiar, plástico y vibrante, volvió a quedar retratado en una nueva imagen, esta vez bajo la leyenda “Previo a la función”. La torta, otra vez centro de la escena, aguardaba lista para el tradicional ritual de las velas, mientras el actor se preparaba para otra noche frente al público porteño.

El actor agradeció el detalle
El actor agradeció el detalle del equipo del Teatro San Martín previo a la función

El festejo, lejos de ser solitario, reunió a figuras destacadas del espectáculo argentino. Guillermo Francella y Adrián Suar fueron cómplices en el agasajo, quedando inmortalizados en un breve video donde la sonrisa y las bromas le ganaron, por un instante, a la exigencia de la escena y la rutina teatral. Tampoco faltaron en los agradecimientos: Diego Peretti, Marcos Carnevale, Lucas Langelotti, Matías Mosteirín, Diego Andrasnik y hasta Alex de la Iglesia formaron parte de ese círculo cálido que eligió acompañar a Furriel en un momento especial. Bajo una frase cargada de humor, el festejado dejó para la posteridad su gratitud: “Gracias @elchuecosuar por contratar a toda esta gente para pedir deseos”.

La respuesta de uno de los invitados más cercanos fue inmediata. Suar, desde su propio perfil, le regaló un saludo simple y espontáneo. “Feliz cumple Joaco”, acompañado del clásico emoji de risa y un corazón rojo, reforzando el lazo que desde años los une en la trastienda del espectáculo nacional.

Los colores de Racing destacaron
Los colores de Racing destacaron tanto afuera como adentro de la sala
El actor junto a la
El actor junto a la torta de cumpleaños decorada con el escudo de Racing

Este cumpleaños no es un hito menor en la vida de Furriel. Su presente en el Teatro San Martín representa un punto alto de su camino profesional. La obra La verdadera historia de Ricardo III no solo lo desafía como actor, sino que también materializa una búsqueda de madurez y profundidad interpretativa. En diálogo reciente con Infobae, Furriel confesó: “A los 30 años me habían ofrecido hacer Hamlet y yo leía la obra, por supuesto la entendía, pero sentía que no tenía las herramientas interpretativas como para poder hacerlo en ese momento. Y Hamlet lo hice cuando tenía 40 y pico. Me pasa que hay personajes que empiezo a entenderlos según la experiencia que tengo o el momento en que los leo”.

El contacto con los clásicos nunca fue casualidad para Furriel. Su recorrido con Shakespeare atraviesa distintas etapas y revela una decisión interna, casi como una promesa personal: “También porque es como si internamente hubiese hecho una especie de pacto en el que dije ‘bueno, cada cuatro años me gustaría hacer una obra clásica’. Y empecé a leer y decanté por Ricardo III porque me parecía interesante, porque cuando hago estos personajes me gusta mucho investigar; te diría que el trabajo de campo es lo que más me estimula. Me daban ganas de estudiar tratados sobre la maldad”.

Joaquín junto a la decoración
Joaquín junto a la decoración y la torta que le prepararon en el teatro
El mensaje de Suar ante
El mensaje de Suar ante el agasajo que tuvo Furriel (Instagram)

La vocación del actor por la interpretación y la investigación se potencia en este momento de celebración y reconocimiento mutuo, donde trabajo y afectos se entrelazan en el icónico teatro de la avenida Corrientes. Entre tortas, globos y amigos de toda una vida, el actor sopló las velas y reafirmó una vez más que su motor en el escenario siempre fue el de rodearse de gente querida y de proyectos que le permitan ir más allá, explorando los rincones más hondos de la emoción y el arte argentino.

