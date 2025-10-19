Teleshow

Evangelina Anderson mostró su exigente rutina de ejercicio y causó furor en las redes sociales

La modelo se dejó ver activa en su perfil de Instagram y compartió con sus seguidores cómo entrena tras su separación de Martín Demichelis

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

La exigente rutina de ejercicio de Evangelina Anderson (Video: Instagram)

No es ningún secreto que Evangelina Anderson hace de su cuerpo un templo, comiendo saludable y ejercitando de manera constante. Así, la modelo volvió a convertirse en inspiración para sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram diferentes jornadas de entrenamiento funcional, dejando en claro su compromiso con el bienestar físico y la vida saludable. Ya sea un sábado o cualquier otro día, la conductora sostiene la disciplina en sesiones al aire libre, donde combina variedad, intensidad y un alto nivel de exigencia.

Durante el sábado dedicado al entrenamiento, Evangelina se mostró ejercitándose al aire libre con un conjunto deportivo estampado en tonos verdes, corales y blanco. Sus publicaciones la retrataron en diferentes momentos de la rutina, alternando fuerza, dinamismo y desafíos al ritmo de “Rock & Roll Pt. 2” de The Glitter Band. El entorno de terraza, con plantas y edificios al fondo, y la energía del día, reforzaron el espíritu activo de la modelo, incluso en una jornada tradicionalmente dedicada al descanso.

Anderson tampoco limitó el entrenamiento al fin de semana y compartió otro día de actividad intensa en la misma locación, esta vez luciendo un top fucsia y calzas en tonos magenta, azul y violeta. Su compromiso y enfoque quedaron reflejados en cada story, donde se la vio con una sonrisa, alternando distintos ejercicios, concentrada y entusiasta, alejada de poses artificiales y volcada al disfrute de la rutina. El clima de luz natural y el aire libre aportaron frescura a cada registro.

Evangelina Anderson mostró su rutina

En ambas ocasiones, Evangelina mostró cómo cambió de estación y de movimientos, manteniendo siempre una actitud positiva y dando cuenta de la importancia de la regularidad y el placer en el proceso de entrenar. Cada publicación transmitió el mensaje de que la constancia puede convertirse en un nuevo hábito, y el bienestar es posible cuando la actividad física se integra desde la motivación y el real compromiso personal.

Así, Evangelina Anderson reflejó una vez más su propio compromiso con el entrenamiento cotidiano y consolidó su lugar como inspiración para incorporar hábitos saludables a la vida diaria. Ya fuera sábado o cualquier otro día, demostró que el ejercicio puede ser fuente de energía, equilibrio y motivación en la rutina personal.

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad

En una noche que parecía solo prometer glamour en la pasarela, se convirtió, inesperadamente, en el escenario donde la exesposa de Martín Demichelis dejó una frase contundente sobre su presente.

Evangelina Anderson y su salida de soltera (Video: Instagram)

Evangelina apareció con un impactante vestido largo rojo íntegramente cubierto de piedras y brillantes, ajustado a la silueta, escote sugerente y espalda al descubierto, haciendo de la prenda un manifiesto y de su presencia una prueba viva de un nuevo comienzo.

Aquella noche, el auditorio se llenó de susurros. Los ojos no la perdieron de vista mientras desfilaba entre filas de sillas negras, envuelta en el resplandor multiplicado del vestido. Los tirantes finos dejaban los hombros al desnudo y la espalda abierta era enmarcada por la caída precisa de los cristales, resaltando su figura con fuerza pero sin estridencia. El rojo, encendido y feroz, refulgía en cada movimiento y se destacaba contra el fondo verde oscuro y la disposición geométrica de las sillas.

Nada de esto quedó en la privacidad del evento. Evangelina compartió orgullosa en sus redes sociales una serie de imágenes producidas y un video donde podía vérsela, no solo posando con la prenda, sino ya en el umbral de la despedida: un selfie al salir del desfile, captada en el estacionamiento, el vestido aún vivo bajo la luz artificial, el clutch oscuro en las manos y una energía que atravesaba la pantalla. Para coronar esa instantánea, se animó a escribir en la imagen: “Así me voy del desfile… Brillando y solariii (sic)”. La frase, breve y poderosa, confirmaba mucho más que su atuendo: era una declaración de independencia, de soltería reconocida y de apertura total a una nueva etapa.

